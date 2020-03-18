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|Число жертв коронавируса в Италии за сутки резко выросло
17:56 18.03.2020
В Италии резко увеличилось количество смертей от коронавируса за сутки. Как сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, за сутки скончались еще 475 человек. При этом в Ломбардии умерло 319 человек. Теперь число жертв возросло до 2978 человек.
При этом за 18 марта выздоровели 1084 человека. Общее число число достигло 4025.
Между тем ранее на протяжении трех суток рост жертв снижался. Так, во вторник летальных случаев было зарегистрировано 345.
Общее число случаев заражения, в том числе, скончавшихся и выздоровевших, превысило 35,7 тысячи.