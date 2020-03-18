Рахмон раскритиковал тадж-ученых за плагиат (речь)

19:44 18.03.2020 Речь Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона на встрече с учеными страны

18.03.2020 , город Душанбе



Уважаемые деятели науки, представители интеллигенции!

Дорогие соотечественники!

Наша с вами встреча проходит накануне Международного праздника Навруз - Нового года наших предков арийского рода.

Я поздравляю всех вас, работников сферы образования, представителей интеллигенции, деятелей культуры, весь славный народ Таджикистана, зарубежных соотечественников и жителей стран, относящихся к бассейну Навруза, с наступлением животворной, светозарной весны.

Из исторических источников, из трудов известных ученых и исследователей явствует, что таджики, потомки арийцев, находились у истоков зарождения эволюционной мысли человечества.

Они, наши предки, внесли бесценный вклад в организацию мощных централизованных государств, в сотворение первозданных культурных ценностей, в создание справедливой правовой системы, философских и научных произведений.

С обретением Таджикистаном Государственной независимости мы, возрождая национальные духовные ценности, также сделали традицией ежегодные встречи Главы государства с представителями интеллигенции, чтобы услышать их слово, предложения относительно вопросов, которые требуют решения.

В деле изучения и исследования национальных праздников, в том числе и Навруза, весом вклад представителей интеллигенции, они на основе древних исторических источников издают ценные монографии и труды.

В настоящее время славный народ Таджикистана во имя достойной встречи 30-летия Государственной независимости превратил страну в арену новостроек и созидательного труда, многие крупномасштабные планы претворены в жизнь накануне всегда желанного и ожидаемого Навруза.

Уважаемые присутствующие!

ХХI век является беспримерной эпохой развития науки, техники и новых технологий. В этих условиях развитие любой страны в большей мере зависит от внедрения в производство новейших достижений науки.

Принимая это во внимание, мы в нашей "Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года" предпочтение отдали человеческому капиталу.

В современных условиях обращение внимания к интеллектуальному потенциалу и человеческому капиталу обретает как никогда жизненно важное значение и оказывает громадное влияние на развитие социально-экономических показателей каждого государства.

Без науки, информационных и коммуникационных технологий, без формирования технического мышления продвижение сегодня не представляется возможным. Поэтому мы на первый план выдвинули развитие современных, особенно точных, наук, потому что перед нами стоит еще одна большая задача, а именно наша четвертая стратегическая цель – ускоренная индустриализация страны.

С этой целью мы намереваемся расширить использование современных технологий во всех сферах национальной экономики, укрепить техническое мышление населения, прежде всего, молодежи, создать благоприятные условия для развития фундаментальных наук.

Именно для достижения этой цели мы 2020-2040 годы объявили Годами развития точных и естественных наук и уверены, что это начинание станет мощным импульсом для формирования в обществе технического мышления и расширения научного мировоззрения.

В связи с этим Министерству образования и науки было поручено ежегодно организовывать международные, республиканские, областные, городские и районные конкурсы, морально и материально поощрять победителей и активных участников.

Вдобавок к этому министерству с целью приведения в соответствие с новыми требованиями и международными нормами необходимо пересмотреть и усовершенствовать учебные планы и программы, что обязательно для повышения качества образовательного процесса на всех ступенях.

С незапамятных времен таджики почитали науку, знание, просвещение, уделяли особое значение воспитанию и учебе подрастающего поколения, породили гениев, которые внесли великий вклад в развитие мировой науки, культуры и литературы.

Напомню, что в период правления Саманидов наряду с литературой и искусством большое развитие получили и точные науки, труды выдающихся таджикских ученых славились во всем мире.

На протяжении многих веков в научной среде Европы и других регионов были признаны и широко использовались научные открытия, изобретения и достижения Мухаммада Хорезми, Ахмада Фаргони, Закарии Рози, Абунасра Фараби, Абумахмуда Худжанди, Абурайхона Беруни, Абуали ибни Сино, Носира Хусрава Кубодиени и других.

Эта тенденция продолжалась и в последующих веках, что отрадно, труды таджикских ученых и сегодня ценятся высоко.

В период независимости развитие образования стало одним из основных направлений нашей государственности, изучение наук, техники и новых технологий получило приоритетное значение в жизни общества.

На этом фоне мы все больше стали повышать роль интеллигенции, отдавать дань уважения ее миссии и вместе с тем повышать ее ответственность.

Одновременно с этим мы с учетом интересов национальной государственности разработали и внедрили ряд научных программ и проектов, тем самым создали благоприятные условия для развития науки и образования.

Уважаемые присутствующие!

Вопросы, связанные с развитием образования и интеллектуального потенциала, многократно затрагивались на наших встречах и в наших выступлениях и речах.

На этой встрече мы решили изложить свои мысли о перспективе развития науки и образования, методах улучшения изучения точных и естественных наук, формирования технического мышления, о достижениях и упущениях президиума Академии наук и ее институтов, отраслевых академий, высших учебных заведений, об уровне и качестве подготовки научных кадров. Также конкретизировать задачи по дальнейшему развитию науки и укреплению связей с производством.

Особенности современного мира породили в науке и научной деятельности проблемы, которые требуют особого внимания и принятия своевременных мер для их решения.

В связи с этим подчеркиваю, что мы должны уделять серьезное внимание развитию фундаментальных и точных наук, приспосабливать научные исследования к нуждам национальной экономики, придавать первостепенное значение подготовке научных кадров и укреплению интеллектуального потенциала, пересмотреть вопросы финансирования научных сфер, нацеленных на осуществление стратегических задач государства.

В первые годы независимости, несмотря на громадные трудности, выпавшие на долю нашего государства и народа Таджикистана, мы не только сохранили Академию наук, но еще и создали отраслевые академии, поддерживающие сферу науки и образования, в пределах возможностей бюджета финансировали научные и образовательные учреждения.

В настоящее время в Академии наук осуществляют деятельность более двух тысяч человек, из которых 32 являются действительными, а 52 - членами-корреспондентами академии, 190 - докторами и 360 - кандидатами наук. Одна из важных задач, стоящих перед Академией наук, - это подготовка специалистов.

На сегодняшний день в магистратуре и докторантуре этого научного учреждения учебой охвачены 1500 молодых людей, в том числе 650, или 43 процента, точными и естественными науками.

При этом следует отметить, что в последние годы 100 молодых исследователей обучались в известных научных учреждениях за рубежом и в настоящее время работают в различных структурах Академии наук Таджикистана.

Несмотря на это, в некоторых научных сферах число работников с научными званиями и степенями вызывает озабоченность, большинство научных учреждений нуждаются в опытных специалистах.

Анализ сегодняшней ситуации в научных учреждениях, организациях и на предприятиях свидетельствует о кадровом обеспечении научных учреждений и высших учебных заведений.

К примеру, кадровый потенциал Академии наук сегодня оставляет желать лучшего по сравнению с предыдущими годами.

Согласно статистическим данным, в 1985 году в структурах Академии наук Таджикистана число кандидатов наук составляло 656 человек, а в настоящее время - всего 360, то есть почти вдвое меньше.

Поэтому Академии наук необходимо с привлечением научного потенциала вузов страны и других исследовательских учреждений разработать долгосрочную и всеобъемлющую программу подготовки кадров с учетом национальных целей и интересов, принять дополнительные меры для обучения высококвалифицированных научных специалистов.

На Академию наук также возложена обязанность координатора в таких сферах, как естествознание, техника, медицина, сельское хозяйство, гуманитарные и общественные науки. С этой целью при президиуме Академии наук действует Совет по координации научно-исследовательских работ, который рассматривает заказные научно-исследовательские проекты. Вместе с тем анализ показывает, что при выборе тем допускается халатность, а финансирование нужных для страны наук крайне недостаточно.

Поэтому Правительству страны надлежит совместно с Советом по координации научно-исследовательских работ рассмотреть заказные научно-исследовательские проекты с точки зрения сегодняшних заказов, утвердить современные механизмы их финансирования. Также с целью устранения коррупционных факторов и обеспечения свободной конкуренции талантов на благо науки и государства необходимо взять под контроль порядок приведения в соотношение научных проектов и заказных тем среди научных учреждений и ученых.

В период независимости ученые Академии наук успешно занимаются исследованиями в различных областях науки, в том числе и в таких, как математика, физика, химия, биология, геология, физиология и генетика растений. Но в наше время стремительного развития жизни эти научные исследования не могут в полной мере удовлетворить потребности государства.

К примеру, мы имеем возможность с помощью ученых и изобретателей, работающих в различных направлениях в области физики, химии, технологий, биологии и физиологии растений, наладить производство некоторых видов технологического оборудования или выращивать различные сорта семян. Но мы до сегодняшнего дня многие сорта семян и простейшее оборудование закупали из-за рубежа.

Анализ показывает, что деятельность институтов Академии нуждается в коренном преобразовании и серьезном улучшении, а научные работы их сотрудников, несмотря на государственную поддержку, мало отвечают запросам.

В большинстве научных трудов наших ученых темы и исследовательские направления дублируются, и незначительная часть их результатов внедряется в производство.

Становится очевидным, что связь между институтами Академии наук и отраслевыми министерствами и комитетами, промышленными предприятиями и частными производственными компаниями не налажена должным образом.

Поэтому Академии наук, отраслевым академиям, научным секторам высших образовательных профессиональных учреждений поручается пересмотреть и переосмыслить свои управленческие структуры, обеспечить эффективность деятельности и контроль над научно-исследовательскими работами во всех академических учреждениях и отраслевых институтах.

Также необходимо разработать и применять на деле мерило оценки научно-исследовательских работ с учетом международных требований и в дальнейшем подбор и расстановку кадров, выборы действительных членов и членов-корреспондентов Академии осуществлять по этому принципу.

Во времена, когда наука не получала поддержки от государства и как форма общественного сознания находилась в свободной конкуренции с верой и моралью, появились сотни светил науки и гении.

В чем причина того, что ученые былых времен добились таких достижений?

На наш взгляд, в те темные времена ученые боролись, чтобы доказать свою правоту и тем самым создавали условия для существования науки.

Поэтому в нынешних условиях, то есть когда для развития науки имеются все возможности, нам необходимо обеспечить рациональные пути и методы свободной конкуренции науки.

Понятно, что без современных оснащенных лабораторий, прочной материально-технической базы и кадрового потенциала невозможно развитие технических, естественных, фундаментальных и особенно экспериментальных наук.

Следует напомнить, что именно по этой причине почти все средние общеобразовательные и высшие учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, лаборатории сферы здравоохранения не могут осуществлять плодотворные исследования, точное и своевременное диагностирование. Эта проблема препятствует воспитанию отвечающих современным требованиям кадров в сфере экспериментальных наук и фундаментальных исследований.

Вдобавок к этому лаборатории по определению качества продукции при центрах торговли, Государственное унитарное предприятие "Рохи охани Тоджикистон", Таможенная служба, Агентство "Таджикстандарт", Комитет по продовольственной безопасности и другие ведомства без необходимого оборудования и химических материалов также не могут наладить свою деятельность на должном уровне.

И это в то время, когда еще в 2017 году по этому вопросу была принята специальная государственная программа.

Поэтому республиканскому центру обеспечения сфер науки техническим оборудованием, аппаратурой, химическими материалами и экспедиционными принадлежностями поручается принять меры для обеспечения в соответствии с требованиями научных и образовательных учреждений всем необходимым, особенно химическими и биологическими препаратами.

Наряду с этим Исполнительному аппарату Президента поручатся совместно с министерствами юстиции, финансов, образования и науки, Академией наук и отраслевыми академиями рассмотреть порядок деятельности этого центра и представить предложения для внесения изменений и дополнений в его устав и положение.

Досточтимые присутствующие!

В направлении исследования истории, языка и литературы, философии, политологии, богатой культуры таджикского народа учеными Академии наук проделана большая работа, их усилиями изданы ценные труды гениев науки и литературы.

В частности, на русском языке издана шеститомная монография "История таджикского народа", к печати подготовлена книга "Этногенез и этническая история таджиков", которая имеет большую научную и практическую ценность.

До сегодняшнего дня разработан и подготовлен к печати ряд научных трудов в связи с 5500-летием Саразма.

В нескольких исторических местах страны продолжаются археологические работы. Вместе с тем надо признать, что работа в этом направлении еще не налажена на удовлетворительном уровне.

Мы обеспечили Институт истории, археологии и этнографии оборудованием и техникой, транспортными средствами, мобилизовали ученых-археологов высших учебных заведений для совместной работы с сотрудниками института, но результаты деятельности археологов нас не могут устроить.

Анализ показывает, что археологические работы в Тахти сангин (Каменный трон), Хульбуке, крепостях Куляб, Ямчун, Карон, на исторических памятниках Кунгурт, Золи Зард, Носири Хусрав и Саразм не отвечают требованиям, не подготовлены материалы для представления и популяризации этих памятников, не проделаны работы по восстановлению туристических маршрутов.

Поэтому Институту истории, археологии и этнографии национальной академии наук, высшим учебным заведениям, готовящим кадры по специальности история и археология, поручается широко наладить научные и археологические работы в исторических местах и вместе с местными органами принять конкретные меры для их благоустройства.

Наряду с этим необходимо собрать, перевести на таджикский язык и издать письменное наследие на различных языках, прежде всего, древних арийских, индийском, греческом, армянском, арабском, китайском и русском, которое отображает историю, литературу и культуру таджиков.

Вместе с тем следует помнить о необходимости перевода на таджикский язык исторических и научных трудов ученых мира.

Это будет способствовать развитию научного языка.

Мы в структуре Союза писателей организовали центр перевода, а в большинстве высших учебных заведений – научные центры. Их задачей является перевод, переложение и переиздание ценных произведений прошлых и современных авторов, отечественных и зарубежных. Хотя поэтические и прозаические произведения классиков и современных писателей частично изучены и изданы, но вопросов, касающихся истории таджикской литературы, все еще много.

В последние годы в столице хорошей традицией стало то, что дети и близкие покойных ученых и литераторов сдают для пользования в Национальную библиотеку книги своих родителей.

Эти книги хранятся в библиотеке под именами своих хозяев, и читатели охотно пользуются ими. Таким образом, эти книги сохраняются, с другой стороны, имена их хозяев останутся навечно.

Например, собрания книг академика Мухаммаджона Шакури, профессоров Сохиба Табарова, Рахима Мусулмониена хранятся в Национальной библиотеке, и почитатели науки и литературы, члены библиотеки с благодарностью пользуются книгами.

Учитывая это, я обращаюсь к ученым пожилого возраста, детям научных деятелей, ко всей интеллигенции и прошу передать в Национальную библиотеку свои домашние собрания книг, чтобы и другие ими могли пользоваться и получать духовную пищу.

Мы всегда должны помнить одну истину, а именно, что чтение книг является основным путем повышения уровня образования, ибо, как отмечали великие люди мира, "кто не читает, тот перестает мыслить".

Собственные мысли и суждения по поводу государственного языка и языкознания я подробно изложил в своей речи по случаю Дня языка, поставил конкретные задачи перед соответствующими государственными органами и учеными сферы.

Для решения упомянутых вопросов и осуществления поручений и указаний руководители, ответственные лица и специалисты соответствующих структур обязаны устранить имеющиеся недостатки и серьезно заняться изучением актуальных проблем национальной государственности, славной древней истории таджикского народа, истории таджикской литературы и родного языка. Пользуясь случаем, хочу еще раз подчеркнуть, что история, язык, искусство, обычаи и традиции, культура ношения национальной надежды составляют основу менталитета, и нас с вами мир знает и признает именно по ним.

Сегодня главная миссия ученых-обществоведов заключается в том, чтобы быть знаменосцами изучения, исследования и популяризации гуманистических идей всемирно известных деятелей литературы и культуры о таджиках, с чувством высокого патриотизма защищать национальные ценности, которые составляют суть и основу нашей национальной светской государственности, быть примером для подрастающего поколения и способствовать его воспитанию в духе национального и исторического самосознания.

Вместе с тем в условиях глобализации, усиления геополитического противоборства, распространения таких опасных явлений, как радикализм и терроризм, других глобальных проблем всестороннее исследование философской, правовой, социальной, политической, этической и нравственной мысли следует расценить как веление времени, поэтому изучение материальной и нематериальной культуры нации должно стать приоритетным научным направлением.

Следует отметить, что суеверие, экстремизм и религиозный радикализм являются угрозами, представляющими опасность для стабильного будущего нашего народа. Большинство наших граждан оценивают жизнь и реальность не с точки зрения логики, науки и научного мировоззрения, а судьбу считают непредсказуемой. На наш взгляд, это и есть одно из препятствий для развития нашего общества.

Молодежь, являющаяся будущим страны, должна сторониться суеверий и избегать предрассудков, серьезно изучать современные науки и выбрать правильный жизненный путь.

Поэтому политологи, философы и обществоведы в целом должны всесторонне и тщательно изучить причины и факторы проявления суеверных идей, усиления религиозного радикализма и фанатизма, их пагубные последствия, выявить пути устранения суеверий, исследовать внутренние и внешние факторы возникновения гражданской войны в Таджикистане.

В период навязанной гражданской войны, которая началась по вине предателей нации, в том числе экстремистско-террористической партии нахзат, наши лучшие ученые и специалисты были вынуждены покинуть Родину, вдобавок к тому был нанесен громадный урон всем сферам жизни нашего государства и народа, также сильно пострадали наука и образование.

Сегодня наш народ должен знать причины той пагубной войны. Мы не должны молчать по этому поводу.

Наши ученые должны выявить и определить факторы возникновения войны с тем, чтобы в будущем эти ошибки не повторялись.

Изучение и анализ приоритетных процессов науки в Таджикистане, их сравнивание с положением в других странах свидетельствуют о том, что это направление нуждается в пересмотре, а имеющиеся недостатки должны быть устранены как можно раньше.

Приоритетные направления в этот период должны быть увязаны с переустройством и реформой национальной экономики, нацелены на стратегические задачи Правительства страны, обеспечение энергетической независимости, защиту продовольственной безопасности и ускоренную индустриализацию.

Поэтому министерствам экономического развития и торговли, науки и образования, промышленности и новых технологий, здравоохранения и социальной защиты населения, Академии наук и Академии сельскохозяйственных наук поручается мобилизовать и направить научный потенциал страны на осуществление стратегических целей государства, в течение трех месяцев заново разработать и предоставить для утверждения Правительству перечень приоритетных направлений в научных исследованиях и изысканиях.

Наряду с Академией наук заметный вклад в развитие отечественной науки вносят также отраслевые академии и высшие учебные заведения. Академия образования и Институт развития образования свою деятельность осуществляют в структуре Министерства образования и науки, занимаются исследованием вопросов, связанных с системой воспитания и обучения.

Ученые упомянутых научных учреждений наряду с тем, что разрабатывают учебные и технические стандарты, составляют учебники, исследуют проблемы современной педагогики, также анализируют показатели государственных программ и концепций, проводят мониторинги качества учебы и выполнение учебных планов и программ.

Вместе с тем деятельность этих учреждений должна быть во много раз более эффективной и плодотворной.

Академия образования первостепенное внимание должна уделять вопросу перспективы развития сферы образования и выступать с конкретными предложениями по укреплению роли современной школы, уровню и качеству учебников, внесению идей национальной государственности и основополагающих ценностей нашего народа в учебники по общественным и гуманитарным наукам, учебному процессу, соразмерности технических часов, активным методам обучения, эффективным путям изучения естественных и точных наук, формированию у студентов и школьников технического мышления.

В настоящее время в стране продолжается реформа сферы образования. Но современная концепция по форме управления структур сферы образования и обновлению учебного процесса до сих пор на каких бы то ни было звеньях не разработана.

Что же касается института, его сотрудники мало внимания уделяют методам улучшения образовательного процесса, содержанию учебников по общественным и гуманитарным наукам, отвечающих требованиям периода независимости, распределению часов, не представляют никаких предложений и рекомендаций по формированию у школьников технического мышления.

Пересмотр основ реформации сферы образования должен осуществляться упомянутыми научными учреждениями, а затем внедряться в образовательных учреждениях. Но, к сожалению, мы мало наблюдаем продвижений в этом направлении.

Поэтому Академии образования и Институту развития образования необходимо всесторонне изучить ситуацию с внедрением реформы в сфере образования и принять меры для реализации передового опыта, чтобы обеспечить высокий уровень содержания учебников и школьных программ.

Также необходимо принять меры для претворения в жизнь Указа Главы государства о "Двадцатилетии изучения естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования", направленного на обеспечение развития научно-исследовательских работ и формирование профессиональной компетентности.

Другим важным моментом является то, что мы с опорой на опыт современного мира должны еще в дошкольных учреждениях осуществлять поиск и воспитание одаренных детей и целенаправленно с перспективой наладить их воспитание.

Для достижения этой цели в структуре Академии наук открыли интеллектуальную школу, которая будет сдана в эксплуатацию в обозримом будущем.

В этой школе будут созданы хорошие условия для обучения естественным, точным и математическим наукам, одаренные дети будут приниматься посредством конкурсов.

Кроме того, в стране создана сеть Президентских лицеев и гимназий, которые на сегодня достигли заметных результатов.

Необходимо уделять серьезное внимание деятельности этих учреждений, улучшить качество обучения.

В дальнейшем за счет старшеклассников в Президентских лицеях будут созданы целенаправленные группы по изучению точных, математических и естественных наук, будет придаваться серьезное значение уровню и качеству обучения детей.

Подчеркиваю, что деятельность специализированных кафедр средних общеобразовательных и высших учебных заведений также оставляет желать лучшего.

Не хватает учебных уроков, а в учебных программах ощущается неравномерность часов.

В рамках проектов при специализированных кафедрах созданы новые лаборатории, организованы технопарки, современные мастерские, что дает возможность внедрить в производство некоторые изобретения и рационализаторские предложения.

Но в этом направлении все еще мало наблюдаются практические научные изыскания, а качество и уровень подготовки научных монографий не могут удовлетворить запросы государства.

Организация с целью внедрения результатов научно-исследовательских исследований в производство, усилие деятельности автопарков и современных мастерских, создание малых научно-производственных предприятий являются еще одним путем укрепления связи науки с производством.

Требования времени таковы, что точные науки должны развиваться, результаты научно-исследовательских работ внедряться в производство. В высших учебных заведениях наладился выпуск специалистов относительно "зеленой энергии", "зеленой экономики" и "цифровой экономики".

Наряду с этим нужно пересмотреть вопрос о том, каков должен быть рейтинг институтов и университетов. В будущем мы роль высших учебных заведений должны определять не по числу выпускников, а по числу востребованных и занятых работой, по внедренным в производство достижениям.

В связи с этим предлагаю с 1 января 2021 года число получателей стипендии Президента Республики Таджикистан в средних общеобразовательных, начальных и средних профессиональных учреждениях с 400 довести до 3000, а сумму стипендии установить в размере 500 сомони.

Также увеличить число получателей таких стипендий в высших профессиональных учебных заведениях со 100 до 300 человек, а аспирантов высших учебных заведений и научных учреждений - с 15 до 50 человек.

Из общего числа президентских стипендий направить 70% на естественные, точные и математические предметы.

Министерствам финансов, образования и науки поручается представить Правительству страны предложения по повышению заработной платы преподавателей естественных, точных и математических наук общеобразовательных учреждений и предоставлению других льгот для преподавателей таких учреждений, особенно молодых преподавателей, с 1 сентября 2021 года.

Наряду с этим местным исполнительным органам государственной власти поощрять преподавателей, ученики которых занимают видные места в региональных и международных конкурсах.

Кроме того, ученые, изобретения которых внедряются в отечественное производство, должны быть представлены к государственным наградам.

Уважаемые присутствующие!

По нашей инициативе в 2009 году в структуре Министерства здравоохранения и социальной защиты населения была создана Академия медицинских наук.

Хотя за период своей деятельности это учреждение внедрило ряд новых методов лечения, однако в качестве научного центра не удалось в правильном русле осуществлять свою деятельность и добиться значительных достижений в области медицинской науки.

Вызывает озабоченность, что в течение более двух десятилетий учеными отрасли здравоохранения страны не налажено производство каких-либо отечественных препаратов.

Между тем, таджикская природа богата различными видами растений, они до сегодняшнего дня перерабатываются исключительно на основе опыта народной медицины.

Ученым страны необходимо в условиях ускоренного развития технологий начать производство медикаментов с использованием отечественных лекарственных растений и внести свой вклад в охрану здоровья населения страны.

Кроме того, в нашей стране имеется возможность переработки и производства различного медицинского оборудования на основе отечественного сырья. Однако эта возможность мало используется для лечения, производства техники и оборудования отрасли, ученые страны должны принять конкретные меры в этом направлении.

Поэтому Правительству страны поручается совместно с Академией наук, министерствами образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения в течение трех месяцев представить проект Постановления Правительства по упразднению Академии медицинских наук и вводу ее в структуру Академии наук.

Кроме того, Министерству здравоохранения и социальной защиты населения необходимо, используя опыт ученых образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в своих структурах, принять меры по решению проблем и уделять первоочередное внимание развитию медицинской науки и новым изобретениям в этом направлении.

В связи с этим должен подчеркнуть один важный момент, что членство в академиях должно быть не во имя славы и громких имен, а во имя открытий и изобретений, верного служения науке и народу Таджикистана, воспитания кадров, соблюдения научной этики и служебной дисциплины.

Уважаемые деятели науки и культуры!

В целях содействия развитию сельскохозяйственной отрасли, обеспечения населения качественным питанием и внедрения новаторства в этом направлении мы создали Академию сельскохозяйственных наук.

В настоящее время в структуре этого научного учреждения действуют 7 институтов, 4 центра, 2 основных станции и 26 филиалов, пилотных хозяйств и малых научных баз, в которых работают 1120 человек.

Основная задача Академии - добиться новейших достижений в этом направлении посредством научной деятельности во всех секторах сельского хозяйства и содействовать реализации одной из стратегических целей страны - защиты продовольственной безопасности.

Также Академия занимается подготовкой высококвалифицированных кадров и улучшением координации сельскохозяйственной науки. С этой целью институты Академии реализуют 60 отраслевых тем, 6 проектов в рамках программы инновационного развития, 5 международных программ и 6 проектов за счет средств Президентского Фонда фундаментальных исследований.

В рамках этой тематики образованы 78 экспериментальных участков, в которых проводится изучение современных селекционных методов, технологий выращивания сельскохозяйственных культур и домашних животных, возведение интенсивных садов, методов борьбы с болезнями и вредителями посевов и животных.

Хотя ученые отрасли в различных секторах сельскохозяйственной науки добились ряда достижений, однако в условиях ускоренного развития науки их новаторские изобретения, исследования и научные разработки до сих пор не могут удовлетворять.

Например, мы ввозим из зарубежных стран десятки видов растений, декоративных, плодовых деревьев, вечнозеленых и сезонных цветов.

Также до сих пор не отвечает требованиям состояние выращивания различных фруктов и винограда, ориентированных на экспорт.

Не обращаем должного внимания на качество семян зерновых, в том числе пшеницы, урожайные сорта хлопковых культур, семян картофеля и других сельскохозяйственных продуктов, которые приспособлены к климату нашей страны.

В животноводческой отрасли также мало научных работ.

До сих пор результаты деятельности по гибридизации породистых животных, пород крупного рогатого и мелкого рогатого скота крайне ничтожны.

Наши предприниматели ввозят новые породы животных из других стран, но местные животные, которые соответствуют нашим условиям, не изучаются.

Наши ученые даже не изучают должным образом опыт ведущих животноводов и мало внимания уделяют увеличению поголовья местных пород.

Мы отстали от ученых соседних государств по вопросу исследования вакцин для скота, и большинство лекарств для животных поступает из-за рубежа.

До сих пор не предприняты какие-либо шаги по созданию фармацевтических предприятий по производству препаратов для животных.

Мало внимания уделяется отрасли птицеводства, в том числе выращиванию индюков, а также рыбоводству, хотя спрос на эти виды продукции в стране высок.

Между тем, мы установили льготы по развитию этих отраслей и финансируем государственные проекты, разрабатываемые в этом направлении.

Но мы ежегодно ввозим в страну птичье мясо на сумму 40-45 миллионов долларов.

В связи с этим Академии сельскохозяйственных наук и ее институтам необходимо привести свою деятельность в соответствие с условиями и требованиями дня, направить индивидуальные и проектные средства на актуальные отрасли сельского хозяйства, коренным образом изменить режим и качество работы, серьезно заняться научными работами и способствовать развитию различных секторов сельского хозяйства.

Ученые отрасли сельского хозяйства также обязаны должным образом наладить сотрудничество с министерствами сельского хозяйства, промышленности и новых технологий, образования и науки, институтами Академии наук, учреждениями высшего профессионального образования, руководителями дехканских хозяйств и частным сектором, принять меры по устранению недостатков.

Уважаемые присутствующие!

Реализация научных достижений в производстве и внедрение инновационного опыта на промышленных и производственных предприятиях является основным двигателем развития науки.

Ввиду этого целесообразно провести некоторые научные исследования изобретателей, магистров, аспирантов и докторантов в сотрудничестве с хозяйствующими субъектами и на производстве.

Налаживание такого сотрудничества способствует укреплению связей науки с производством и дает хорошие результаты.

В стране много ученых, имеющих патенты. Однако они лишь зарегистрированы, производители и промышленные компании ничего о них не знают, не принимаются меры для их реализации.

В связи с этим Правительству страны поручается в течение трех месяцев предоставить Главе государства предложение по созданию новой структуры в Исполнительном аппарате Президента в целях координации науки и производства.

Одновременно с этим производственным предприятиям необходимо с целью повышения эффективности производства и современных технологий расширить возможности сотрудничества с научными учреждениями страны.

Геология и минералогия являются науками, развития которых требует сама природа Таджикистана, и в этом направлении существует благоприятная основа для исследований, открытий и инноваций.

Наша страна, 93% территории которой составляют горы, считается самым загадочным уголком земного шара. Но эти науки в нашей стране не развиты, в этом плане наблюдаются большие недостатки.

В этом направлении даже не существует научного совета, хотя десятки докторов и кандидатов наук защитили научные диссертации в этих отраслях.

Отечественные предприниматели ежегодно ввозят в страну природные камни для строительства зданий на сумму 20 миллионов долларов.

Но наши геологи до сих пор не представили Правительству или предпринимателям никакого предложения и научно-обоснованного проекта для использования наших декоративных и природных камней.

Поэтому Главному управлению геологии и Национальной Академии наук поручается в сотрудничестве с предпринимателями и влиятельными компаниями принять меры для налаживания разведывательных работ, определения местности горных пород и обработки камней и каждые 6 месяцев представлять в Правительство доклады по этому вопросу.

Необходимо с учетом изменения климата и таяния ледников придавать весьма серьезное значение вопросам воды и экологии, научно-обоснованному прогнозированию в этой сфере.

В целях устранения имеющихся недостатков и улучшения качества научных исследований во всех академических научных институтах и центрах следует обратить особое внимание на следующие вопросы:

Первое. Академии наук Республики Таджикистан, отраслевым академиям и научной части учреждений высшего профессионального образования необходимо с учетом перспектив развития отечественной науки и новых общественных отношений еще раз пересмотреть свои отраслевые темы и привести структуры в соответствие с современными условиями.

Второе. Академии наук, отраслевым академиям и научным частям высших профессиональных учебных заведений внедрить современный порядок "программное финансирование", "финансирование государственных заявок" и "финансирование путем привлечения иностранного капитала".

Третье. Научно-исследовательским учреждениям всех научных структур для внедрения в производство своих изобретений наладить взаимодействие с государственными институтами, физическими и юридическими лицами, предпринимателями и промышленниками и представить этим предприятиям и компаниям свои предложения по финансированию для реализации их научных заявок.

Четвертое. Правительству страны принять меры по реструктуризации Академии сельскохозяйственных наук и в течение одного месяца направить свои предложения Главе государства.

Пятое. Министерствам промышленности и новых технологий, сельского хозяйства, здравоохранения и социальной защиты населения, энергетики и водных ресурсов, промышленным предприятиям, независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, производственным предпринимателям, местным органам государственной власти областей, городов и районов поручается принять меры для реализации достижений таджикских ученых, по их результатам каждые 6 месяцев представлять отчет в Совет науки, образования и инноваций при Президенте Республики Таджикистан.

Министерству экономического развития и торговли при оценке реального сектора национальной экономики разработать и внедрить на практике показатели использования отечественными производителями научных достижений таджикских ученых в качестве индекса инновационных достижений и ежегодно представлять Правительству информацию о результатах.

Шестое. Министерствам финансов, экономического развития и торговли обеспечивать президентское финансирование фундаментальных исследований за счет государственного бюджета в размере 3% от общего объема финансирования в науку.

Академии наук необходимо пересмотреть систему финансирования научных тем, направить средства на решение вопросов, имеющих реально важное значение для социальной и экономической сферы страны.

Седьмое. Академии наук Республики Таджикистан присвоить статус национальной и в дальнейшем переименовать ее в Национальную академию наук Таджикистана.

В связи с этим Национальная академия наук Таджикистана обязуется в течение трех месяцев полностью модернизировать свою структуру, разработать и представить в Правительство страны соответствующие нормативные правовые акты, связанные с получением статуса национальной.

Восьмое. Правительству страны и Министерству финансов поручается с целью поддержки ученых и развития науки принять меры по пересмотру должностного оклада работников Национальной академии наук до конца текущего года.

Девятое. С целью постоянного мониторинга объективной ситуации науки и образования, процесса исполнения и отраслевых программ, реализации на практике отечественных научных инноваций предлагается создать при Президенте Республики Таджикистан Совет науки, образования и инноваций.

Совет должен быть созван не менее двух раз в год, на нем должны быть рассмотрены актуальные вопросы в сфере науки и образования.

Десятое. Исполнительному аппарату Президента Республики Таджикистан создать компетентную комиссию с привлечением специалистов и экспертов, провести проверку деятельности всех научно-исследовательских институтов и центров за последние 5 лет, по ее результатам представить доклад Главе государства.

Исполнительному аппарату Президента Республики Таджикистан создать специальную комиссию, изучить ситуацию на кафедрах высших профессиональных учебных заведений, в отделах научных институтов естественных, точных и математических отраслей, провести аттестацию их преподавателей и сотрудников, по ее результатам представить доклад Президенту страны.

Исполнительному аппарату Президента страны поручается создать совместную группу за счет сотрудников Исполнительного аппарата, министерств образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения, промышленности и новых технологий, труда, миграции и занятости населения, Национальной академии наук и отраслевых академий, в течение четырех месяцев изучить состояние предметных кабинетов общеобразовательных средних, начальных и средних профессиональных учебных заведений, научно-исследовательских центров высших профессиональных учебных заведений и научно-исследовательских институтов и предоставить Президенту страны подробную информацию.

Одиннадцатое. Правительству страны учредить для ученых и преподавателей естественных, точных и математических наук специальную государственную премию и ежегодно удостаивать 15 человек.

Двенадцатое. Исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов обязуются в рамках Постановления Правительства Республики Таджикистан от 3 мая 2006 года "Об установлении льгот молодым учителям" морально и материально поддержать молодых учителей и преподавателей, воспитанники которых занимали призовые места на республиканских, региональных и мировых конкурсах, а также имеющих научные и педагогические достижения.

Тринадцатое. Министерству образования и науки принимать в Национальном центре тестирования без сдачи экзаменов учащихся, окончивших общеобразовательные учреждения с Президентской стипендией, на естественные, точные и математические специальности.

Четырнадцатое. Комитету по телевидению и радиовещанию поручается в течение шести месяцев учредить новый телевизионный канал под названием "Наука и природа", на этом канале и на канале "Бахористон" наладить обучение естественным, точным, математическим, техническим и технологическим предметам, с этой целью привлечь к обучению опытных учителей и знатоков отрасли, а также в ежедневных программах представлять достижения мировой науки и инновационные изобретения.

Уважаемые деятели науки культуры!

В 2014 году в целях своевременной защиты кандидатских и докторских диссертаций, получения научных степеней при Президенте Республики Таджикистан мы создали Высшую аттестационную комиссию.

С момента создания комиссии до сегодняшнего дня в стране создано 56 диссертационных советов и 15 экспертных советов. В течение трех лет в это учреждение поступила 651 диссертация.

Из этого количества утверждено 415 научных работ, 30 человек получили ученую степень доктора наук, 379 соискателей – ученую степень кандидата наук.

Вместе с тем число защищенных научных диссертаций по сравнению с постсоветскими странами весьма небольшое, в настоящее время ощущается нехватка специалистов, имеющих ученую степень и ученое звание. В учреждениях начального и среднего профессионального образования ситуация также вызывает озабоченность.

На сегодняшний день по гуманитарным наукам защищено 385 диссертаций, в технических, естественных и математических сферах - 160 диссертаций.

Иными словами, диссертаций по гуманитарным наукам в два с половиной раза больше, чем в технических и естественных, математических направлениях.

Кроме того, до сих пор не созданы научные советы по многим важным отраслям, таким, как оборона, генетика, экология, токсикология, фтизиатрия, электрофизика, динамика, силовая электроника, геохимия, возобновляемые источники энергии, специалистов в этих отраслях в стране крайне мало.

Эта неравномерность и непропорциональность наглядно демонстрирует, что в этом направлении имеется много недостатков, и что соответствующие государственные структуры, научные и учебные заведения не занимались этой проблемой серьезным образом.

При этом уровень некоторых защищенных диссертаций крайне низок и не отвечает требованиям положений, утвержденных Правительством.

Это привело к тому, что за последние три года многие докторские и кандидатские диссертационные работы не были приняты, часть была возвращена для исправления недостатков.

Более того, в последние годы лица, осуществляющие деятельность в ненаучных отраслях и находящиеся на руководящих должностях, защищают научные диссертации по специальностям, далеким от направления их деятельности, причем вне очереди, и получают научные степени.

В связи с этим даю указание, чтобы такие лица сначала написали заявление освободить их от должностей, пусть затем занимаются научной деятельностью и защищают свои диссертации в рамках существующих требований.

В дальнейшем члены Правительства, их заместители и другие должностные лица будут допускаться к написанию и защите диссертаций на основании заключения научного учреждения, заявления на имя Главы государства.

Если должностные лица хотят принять участие в конкурсах на соискание званий члена-корреспондента и постоянного члена академий, то пусть в первую очередь напишут заявление, освобождаются от должности, поступают в академические или образовательные учреждения, затем получат право на участие в таких конкурсах.

Развитие таджикского научного языка – это еще один важный вопрос, на который должны обратить внимание Академия наук и Высшая аттестационная комиссия. Наряду с диссертациями, написанными на иностранных языках, мы должны отдать предпочтение диссертациям, написанным на таджикском, то есть государственном языке.

Вдобавок к этому следует отметить, что в диссертациях, предоставляемых на защиту, наблюдаются случаи плагиата. Причиной такого отношения являются, прежде всего, инертность научных руководителей, беспечность соискателей и поверхностное составление диссертаций.

Сегодня, когда в социальных сетях публикуется большое количество диссертаций, некоторые соискатели списывают их и легким путем хотят получить научные степени.

В результате страдает качество отечественной науки, в научных кругах снижается авторитет и престиж соискателя и его руководителя. Это "болезнь" периода современных технологий, которой заражаются молодые ученые и их руководители.

Свыше 40 ученых, обвиненных порталом "Диссернет" в плагиате, - это те, кто защищал свою научную работу в диссертационных советах по экономическим и общественным специальностям, в том числе по политологии и педагогике.

Становится очевидным, что некоторые таджикские соискатели выбрали легкий и необременительный научный путь, широко используя научные труды ученых зарубежных стран.

Иными словами, наша молодежь уделяет мало внимания изучению точных, естественных и математических наук, поскольку подготовка научных работ в рамках упомянутых наук требует серьезных и планомерных трудов, научных поисков, также лабораторных испытаний, совершенных и фундаментальных знаний.

Именно по этой причине наши молодые исследователи сторонятся изучения фундаментальных наук, в результате чего в последние годы мы не представили ни одного научного фундаментального открытия, отвечающего требованиям премий мирового уровня.

В целях предотвращения случаев плагиата целесообразно в управлениях Академии наук, отраслевых академиях, высших учебных профессиональных заведениях и в Национальном центре патента и информации закупить и установить мощные серверы с записью и хранением ранее защищенных диссертаций, научно-исследовательских тем, а также организовать специальную сеть при Министерстве экономического развития и торговли.

Одной из причин напутствия Главы государства к чтению научно-литературных произведений является именно эта актуальная проблема общества.

Обращаясь к молодым ученым, я призываю их лично прочесть все источники, ознакомиться с методами исследований других ученых, а затем обобщить свои научные выводы в диссертациях.

С учетом этого Высшей аттестационной комиссии, Академии наук, Министерству образования и науки, отраслевым академиям и высшим профессиональным учреждениям поручается как можно скорее устранить указанные недостатки, регулярно проводить изучение и анализ деятельности диссертационных советов, о результатах каждые 6 месяцев представлять письменный доклад в Исполнительный аппарат Президента страны.

Уважаемые ученые и присутствующие!

Обращаясь ко всем вам, подчеркиваю, что поскольку вы обладаете высоким интеллектом и реализуете государственную политику в этом направлении, с учетом вышесказанного вы должны внести достойный вклад в обучение подрастающего поколения.

Кроме того, представьте свои предложения и мысли по актуальным проблемам, то есть по улучшению изучения наук, подготовке специалистов, большему привлечению подростков и молодежи к научно-исследовательским работам в сфере упомянутых наук в Министерство науки и образования, чтобы на основе ваших предложений был подготовлен усовершенствованный документ, и Правительство приняло необходимые меры по его реализации.

С этой целью считается необходимым в дополнение к сайту Президента страны при Министерстве образования и науки, Академии наук и отраслевых академий создать отдельные сайты, изучить каждое внесенное предложение, подготовить упомянутый документ на основе предложений специалистов и представить его Правительству страны для рассмотрения.

Наряду с этим министерствам образования и науки, промышленности и новых технологий, экономического развития и торговли, здравоохранения и социальной защиты населения, Академии наук и Академии образования поручается в течение шести месяцев разработать и представить Правительству "Национальную стратегию развития естественных, точных и математических предметов в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы" и "Государственную программу выявления и развития дарований на 2021-2025 годы в Республике Таджикистан".

Уважаемые присутствующие!

Как показывает мировой опыт, развитие науки обеспечивается в комплексе тремя факторами: во-первых, путем развития врожденного таланта, во-вторых, созданием здоровой и свободной научной конкуренции и в-третьих, при наличии принципов ответственности и добросовестности в научной деятельности.

Кроме того, вред науке также наносят три субъективных источника:

Во-первых, игнорирование подлинного таланта, во-вторых, абсолютная самоуверенность и непризнание собственных ошибок, в-третьих, проникновение корысти в науку и научные отношения.

Другими словами, свободная конкуренция, объективная критика и занятие творческим ремеслом составляют сущность науки. Также наш разум и сознание не должны бояться критики.

Мы уверены, что ученые и творческая интеллигенция, деятели образования и культуры бесконечно преданы своей Родине и государству, стремятся защищать национальные достижения, государственные символы, высоко чтят национальные и общечеловеческие ценности, историческую память народа, что является величайшим достоинством подлинной интеллигенции.

Мы не должны оставаться равнодушными к судьбе государства, прошлому, настоящему и будущему любимого Таджикистана. Равнодушие само по себе равносильно смерти.

Поэтому мы должны быть постоянно бдительными, защищать национальную государственность, бережно относиться к безопасности, миру и стабильности, как к основе устойчивости страны.

Не следует забывать, что одной из причин развязывания гражданской войны было то, что интеллигенция заняла позицию беспристрастного наблюдателя и равнодушного созерцателя.

Вы видели, с какими трудностями пришлось столкнуться таджикскому народу.

На наш взгляд, произошедшие события стали для каждого здравомыслящего человека жизненным уроком и школой самосознания и самопознания.

Поэтому давайте искренне любить нашу Родину и государство, чтить наших великих предков, воспитывать подростков и молодежь, укреплять связь времен и поколений, уверенно ступать на путь развития страны во имя процветания родного края.

В завершение встречи хотелось бы еще раз напомнить, что духовное и нравственное состояние современного общества требует серьезного преобразования, и мы с полной уверенностью в созидательной силе интеллигенции страны выражаем надежду, что она своевременно исправит эти недостатки, внесет вклад в развитие науки, образования и культуры, с великими достижениями представит Родину на мировой арене.

Желаю ученым и интеллигенции страны огромных успехов на этом поприще, уверен, что в дальнейшем вы с огромным чувством гражданской ответственности, уважением к ценностям национальной государственности, предпримете шаги во имя защиты мира и стабильности в стране, развития науки и образования, направите все свои силы для дальнейшего прогресса этих отраслей.

Выражаю уверенность, что своими научными исследованиями и своей патриотической позицией вы будете защищать отечественную науку и стремиться выполнить свою гражданскую миссию.

Еще раз поздравляю всех вас - ученых, работников сферы науки и образования, творческую интеллигенцию, литераторов, деятелей искусства и культуры и всех дорогих соотечественников с праздником Навруз и желаю вам удачи и успехов.

Будьте счастливы и преуспевайте во всем! Источник - prezident.tj

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