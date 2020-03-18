Евразийский союз шатает от коронавируса, - В.Панфилова

19:49 18.03.2020

Самоизоляция государств ЕАЭС отбрасывает альянс на годы назад



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



18 марта 2020



Михаил Мясникович призывает членов ЕАЭС выработать совместные меры по борьбе с распространением коронавируса и экономическим кризисом. Фото сайта www.eurasiancommision.org

Пандемия нанесла удар по евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), проверяя его на прочность. Россия закрыла границы, Казахстан и Армения ввели режим чрезвычайного положения, а Белоруссия и Киргизия – в изоляции. Сообщение между странами, входящими в ЕАЭС, фактически прекращено. Разрыв связей – это сильнейший удар по интеграционным процессам, отбрасывающий ЕАЭС назад.

Власти стран ЕЭАС объявили об отмене праздничных мероприятий, в частности весеннего праздника Навруз, который отмечают 21 марта, а также своих майских Парадов Победы. Кроме России – Москва от парада на Красной площади 9 мая отказываться пока не планирует. Но это едва ли не единственное оптимистическое сообщение. Ограничительные меры будут ужесточаться, если эпидемию не получится быстро обуздать. А ежедневные сводки с эпидемиологического фронта пока не обнадеживают: на утро 18 марта, по данным ВОЗ, в 154 странах заболевших 198 152 человека (+1745), умерших – 7954 (+800), выздоровевших 81960 (+2527).



Казахстан и Армения на месяц ввели у себя чрезвычайное положение. В Киргизии ЧП объявлено только в Джалал-Абадской области, где выявили первых трех заболевших – совершали хадж и 13 марта вернулись из Саудовской Аравии. Это полбеды, поскольку заболевшие успели для односельчан устроить традиционный той – праздничный обед на 300 человек. Все они теперь под наблюдением санэпидслужбы.



Председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович призвал членов ЕАЭС выработать совместные меры по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, эпидемия уже сказывается на грузоперевозках и на движении товарных потоков, наметились проблемы, связанные с денежно-кредитной политикой. ЕЭК по просьбе Армении принял решение обнулить пошлины на импорт медицинских товаров, которые используются для профилактики и борьбы с эпидемией. В ближайшие дни будет согласован список необходимых медикаментов. По предложению Киргизии будет сформирована рабочая группа для принятия оперативных мер и обмена информацией в целях обеспечения макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на пространстве ЕАЭС в условиях распространения коронавируса.



"Мы договорились обмениваться информацией не только о мерах борьбы с коронавирусом, но и по вопросам валютной политики и миграции", – уточнил Мясникович. По его мнению, закрытие границ – России с Белоруссией и Казахстана с соседями – негативно отразится на торгово-экономических отношениях стран.

"Ситуация негативно влияет на ЕЭАС. В первую очередь проявляется национальный эгоизм. В периоды экономических потрясений государства ради собственного выживания действуют с меньшей оглядкой на других. Это вредит любому союзу, и ЕАЭС не исключение", – сказал "НГ" научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Поволжья Института востоковедения РАН Александр Воробьев. По его мнению, отдельную проблему представляют гуманитарные аспекты, связанные с нахождением граждан одних стран ЕАЭС и СНГ в других государствах, в том числе и в России. Усугубление кризисных явлений в экономике обернется тем, что в странах ЕАЭС интересы союза будут вытеснены желанием решать собственные проблемы.



С тем, что ситуация тревожная, согласен и советник премьер-министра Киргизии Кубат Рахимов. "Как показал опыт ЕС, все интеграционные объединения подвергаются риску относительной дезинтеграции в считаные дни, когда закрываются границы, ограничивается передвижение людей, товаров. Автоматически страдают как минимум три сектора: транспортный, туристический и рынок рабочей силы. Ограничения, которые сейчас ввели Москва и Нур-Султан, ударят по трудящимся из Киргизии. А также по соседним странам – Узбекистану и Таджикистану", – сказал "НГ" Кубат Рахимов.



Двойной кризис – эпидемиологический и экономический – дает возможность переосмыслить многие подходы к евразийской интеграции. По словам Рахимова, можно было бы более тщательно координировать деятельность на уровне ЕЭК: "Можно было показать истинный характер наднационального органа – ЕЭК – перед общей угрозой. Но режим борьбы с коронавирусом и проявлениями экономического кризиса, который действует в Казахстане, – сверхжесткий. Белоруссия и Киргизия – в менее жестком режиме. РФ к данным вопросам пока подходит ситуативно и точечно. Поэтому я считаю, что на уровне ЕЭК можно было отработать общий механизм глубинного взаимодействия".

Ситуацию усугубляет падение цен на нефть и последовавшая девальвация рубля России – ключевого игрока ЕАЭС. Процесс девальвации национальных валют начался и в других странах ЕАЭС, что повлияет на долларовые показатели – объемы торговли между странами ЕАЭС в долларовом выражении упадут, хотя в физическом могут не сильно измениться. Рахимов считает, что ЕАЭС не без экономических потерь, но выстоит: "Всегда должен быть план "Б", вариант сохранения достигнутого при наименьших потерях. Во время межправсовета ЕЭК, который прошел 16 марта в режиме видеоконференции, прорабатывались определенные меры. Следующее заседание Евразийского межправсовета с участием премьеров стран ЕАЭС, намеченное на 9–10 апреля в Минске, возможно, также пройдет в дистанционном режиме и тоже будет очень важным".



Руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин говорит, что экономический урон несут все страны и закрытие границ – мера вынужденная и оправданная. "Когда эпидемия утихнет, все связи между странами – экономические, гуманитарные – будут восстановлены. Поэтому я не вижу оснований считать, что интеграция умерла и все проекты закончились", – сказал "НГ" Притчин. По его мнению, на данный момент необходимо оперативно решить вопрос с мигрантами, которым пришлось возвращаться на родину. Среди них немало застрявших на границах между странами.

Александр Князев – эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку, сказал "НГ", что разрыв связей – это сильнейший удар по процессам глобализации, отбрасывающий ее далеко назад: "Но ЕАЭС в особом контексте вряд ли стоит рассматривать – фрагментация происходит и в ЕС, и во всех интеграционных объединениях". В сфере межгосударственного экономического сотрудничества действует правило: продиктованные административно центробежные процессы реализуются стремительно. Помешать им могут разве что бюрократическая неисполняемость и сопутствующая ей коррупция. "К примеру, декларируемая свобода перемещения товаров на киргизско-казахстанской границе в сегодняшней ситуации, накладываясь на ранее существовавшие проблемы, вообще не работает, включая и заторможенные товарные потоки, являющиеся для Казахстана транзитными. Мы видели на примере СССР, что разрыв экономических связей может происходить почти мгновенно. И напротив, центростремительные процессы куда менее динамичны", – сказал "НГ" Князев. По его словам, национальные элиты всегда эгоистичны, склонны к внутристрановой изоляции, особенно если либерализация границ затрагивает их интересы. Это со всей наглядностью проявляется в том, с какой неохотой эти элиты делегируют какие-то полномочия в наднациональные органы. По мнению Князева, текущие процессы в экономике отбрасывают ЕАЭС назад: уровень производственной кооперации, торговых связей, гуманитарного сотрудничества стремительно падает. Исключение, возможно, составляют наработки по линии сближения законодательств, унификации стандартов.



"Протекающие синхронно с распространением эпидемии валютный, финансово-экономический кризисы, связанные с обвалом цен на нефть, являются испытанием ЕАЭС на устойчивость. Вкупе с ограничением коммуникаций это становится сильным испытанием для всех участвующих в ЕАЭС экономик, а в связи с этим – и для политических пристрастий национальных элит стран-участниц. Последнее является критически важным, поскольку преодоление всех негативных для евразийской интеграции последствий может быть обеспечено только колоссальной политической волей, вероятность проявления которой всеми участниками ЕАЭС пока вряд ли можно рассматривать как априори обязательное и безусловное", – считает Александр Князев.