Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 15. Мирзиеев обратился к народу

20:21 18.03.2020

Больные находятся под наблюдением медиков и получают лечение в соответствии со стандартами. Первый случай заболевания на территории Узбекистана был выявлен 15 марта.



В Узбекистане выявлены еще два случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших выросло до 15 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Некоторое время назад коронавирус обнаружили у гражданина, прибывшего из Стамбула. В ведомстве сообщили, что инфекцию также выявили у его супруги.

Также вирус COVID-19 обнаружили у еще одного узбекистанца, прилетевшего из Лондона.

Все заболевшие граждане находятся под строгим контролем медиков.

В мире заражены уже свыше 194 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако почти 8 тысяч скончались.



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Президент Узбекистана обратился к народу из-за пандемии COVID-19



Шавкат Мирзиеев провел видеоселекторное совещание, на котором затронул тему борьбы с коронавирусом. Глава государства призвал граждан соблюдать спокойствие и следовать рекомендациям врачей.



Президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев 18 марта обратился к народу в связи с эпидемией коронавируса в мире, сообщает пресс-служба главы республики.

По словам узбекского лидера, ситуация находится под полным контролем специалистов, поэтому повода для беспокойства нет.



"Наш народ, переживший множество испытаний, повидавший и взлеты, и падения, правильно понимает сложившуюся ситуацию и подходит к вопросу сознательно. Религиозные деятели во главе с муфтиятом в своих молитвах просят мира и спокойствия нашей стране, заболевшим желают выздоровления. Все мы, независимо от национальности, языка и убеждений, сплочены и уверены, что эти трудности будут обязательно преодолены", - подчеркнул Мирзиеев.

Он призвал население следовать рекомендациям врачей, строго соблюдать правила личной гигиены и санитарии дома, в кругу семьи, а также на работе. Самое главное, отметил президент, своевременно обращаться за медицинской помощью в случае недомогания.



Помимо непосредственно санэпидемиологических мер узбекский лидер затронул и социально-экономический аспект внешней угрозы. Правительство и соответствующие структуры ведут работу по недопущению роста цен на продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости.



"В нашей стране имеются достаточные резервы, нет никаких оснований для беспокойства или паники. Вместе с тем мы должны противостоять проблеме вместе, действуя как единое целое. Надеюсь, что все государственные и негосударственные организации, наши уважаемые представители старшего поколения, активисты махалли, женских и молодежных организаций усилят работу по достоверному, объективному и широкому разъяснению через средства массовой информации", - заявил Шавкат Мирзиеев.



Чтобы карантин не прошел без пользы для студентов и школьников, поручено организовать на время вынужденных каникул теле- и радиоуроки. Для этого государственные национальные СМИ меняют сетку вещания и пересматривают список программ с учетом сложившейся ситуации. В частности, в телеэфире в ближайшие дни появится больше познавательных фильмов об истории и культуре Узбекистана.



Кроме того, Шавкат Мирзиеев предостерег узбекистанцев от распространения недостоверной информации, а также призвал людей не верить сомнительным фактам и данным из соцсетей.



"В нынешней ситуации некоторые безответственные, несведущие в реальном положении дел и стремящиеся "пропиариться" личности будут стараться распространять различные слухи и вымышленную информацию. В связи с этим прошу у нашей общественности: не надо поддаваться панике или нагнетать тревогу. Мы должны не допустить распространения в прессе и социальных сетях недостоверной, необоснованной информации. Органы правопорядка должны взять данный вопрос под особый контроль", - подчеркнул президент.



По данным Минздрава Узбекистана, в республике зарегистрировано 15 заразившихся вирусом COVID-19. На профилактическом карантине находится около 6 тысяч человек. В мире в настоящее время зарегистрировано свыше 200 тысяч инфицированных коронавирусом, из них более 8 тысяч скончались, порядка 80 тысяч уже выписаны.



Узбекистан с 16 марта ввел особый режим карантина, закрыв международное транспортное сообщение кроме спецрейсов для возвращения соотечественников из-за рубежа и для отправки граждан других стран на родину.



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