В Казахстане опровергают слухи об отставке президента Токаева

21:01 18.03.2020

Советник президента ответил на слухи об отставке Токаева



Абзал Калиев.



Советник президента Ерлан Карин прокомментировал появившиеся в социальных сетях слухи об отставке Касым-Жомарта Токаева.

"Сейчас государством проводится очень большая и напряженная работа. АП (Администрация президента - Sputnik), правительство и акиматы - это сейчас один большой штаб. Люди в буквальном смысле ночуют на работе. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на разные фейк-новости. Не отвлекайтесь и нас не отвлекайте по поводу разных слухов, домыслов", - написал Карин в Facebook.

Ранее журналистка Гульнар Бажкенова написала, что ей "сообщили" о том, что президент собирается покинуть свой пост.

Абаев прокомментировал слухи о смене президента 18 марта

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев принес присягу президента Казахстана 20 марта 2019 года - после того, как 19 марта 2019 года первый президент Нурсултан Назарбаев объявил о добровольном сложении полномочий.



Внеочередные выборы состоялись 9 июня 2019 года. Победил Токаев, набрав 70,96% голосов. Вторая за год инаугурация состоялась 12 июня 2019 года.