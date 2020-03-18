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В Казахстане опровергают слухи об отставке президента Токаева
21:01 18.03.2020

Советник президента ответил на слухи об отставке Токаева

Абзал Калиев.

Советник президента Ерлан Карин прокомментировал появившиеся в социальных сетях слухи об отставке Касым-Жомарта Токаева.
"Сейчас государством проводится очень большая и напряженная работа. АП (Администрация президента - Sputnik), правительство и акиматы - это сейчас один большой штаб. Люди в буквальном смысле ночуют на работе. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на разные фейк-новости. Не отвлекайтесь и нас не отвлекайте по поводу разных слухов, домыслов", - написал Карин в Facebook.
Ранее журналистка Гульнар Бажкенова написала, что ей "сообщили" о том, что президент собирается покинуть свой пост.
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Напомним, что Касым-Жомарт Токаев принес присягу президента Казахстана 20 марта 2019 года - после того, как 19 марта 2019 года первый президент Нурсултан Назарбаев объявил о добровольном сложении полномочий.

Внеочередные выборы состоялись 9 июня 2019 года. Победил Токаев, набрав 70,96% голосов. Вторая за год инаугурация состоялась 12 июня 2019 года.

Источник - ru.sputniknews.kz
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