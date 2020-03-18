 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.03.2020
22:26  Шок в руку: как мировая экономика споткнулась о COVID-19 и нефть
21:49  Одна радость. Отменили консурс ЕвроДебилвидения
21:01  В Казахстане опровергают слухи об отставке президента Токаева
20:21  Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 15. Мирзиеев обратился к народу
19:49  Евразийский союз шатает от коронавируса, - В.Панфилова
19:47  Гульнару Каримову приговорили еще к 13 годам тюрьмы
19:44  Рахмон раскритиковал тадж-ученых за плагиат (речь)

17:56  Число жертв коронавируса в Италии за сутки резко выросло
17:55  Цена нефти Brent упала ниже $27 за баррель
09:53  Кто такие уйгуры и почему у них проблемы с китайцами?
09:34  Узбекистан разрешил таджикским гражданам остаться на своей территории до 10 апреля
09:32  Чихая на вирус. Рахмон все-таки будет массово праздновать Навруз в Худжанде
09:29  Запад не услышал Эрдогана: коронавирус затмил мигрантов, - А.Поплавский
09:24  Вирусная глобализация, - Андрей Колесников
09:22  Хрупкие или пластичные. Почему Россия и Турция так легко ссорятся и мирятся, - М.Сучков
09:19  КазТенге продолжает падать. Курс доллара вырос до 439 на торгах
08:03  Счистить налипшую грязь демократии. Грядет прекрасный пост-вирусный мир.., - Д.Попов
07:59  До 10 лет лишения свободы, - КазГенпрокуратура разъяснила вирус-раздолбаям перспективы неповиновения
07:47  Коронавирус из Уханя и тайны Форта Детрик, - Дм.Нефедов
07:38  Десять постулатов либерализма, растоптанных коронавирусом, - Д.Тукмаков
07:15  Человек полноценной и потрясающей судьбы... Прилепин памяти Лимонова
07:13  Наркомания снова становится проблемой в Туркменистане
07:08  Три первых признака заболевания коронавирусом
07:04  В Киргизии 3 первых завирусованных (прибыли из хаджа)
07:01  В Казахстане 35 зараженных (+2 за сутки)
06:57  Коронавирус углубил социальное неравенство в Китае, - Вл.Скосырев
01:25  Умер Константин Рябинов ("Гражданская оборона")
00:31  Фактор страха: ФРС США бессильна против нового мирового кризиса
00:20  В Китае почти 9 из 10 случаев заражения коронавирусом остались незамеченными, - Le Figaro
00:19  Талибы могут восстать против своих лидеров, - И.Субботин
00:12  Вирус широко распространяется за счет больных-бессимптомников, - "МК"
00:09  Мустафа Барзани: вспоминания о будущем
00:06  Матерый раздолбай и экс-МИД Абдылдаев поедет послом Киргизии в Германию
00:05  Нур-Султан и Алматы с 19/03 садятся в жесткий карантин
00:04  Шок в руку: как мировая экономика споткнулась о COVID-19 и нефть
00:03  КэГэБи использует коронавирус, чтобы посеять раздор среди американцев, - жжот кипятком New York Times
00:02  Евросоюза больше нет! - Руслан Устраханов
00:01  Люди, бегущие от коронавируса, направляются в новое безопасное место: Китай, - Wall Street Journal
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Одна радость. Отменили консурс ЕвроДебилвидения
21:49 18.03.2020

Евровидение отменили из-за коронавируса

Организаторы Евровидения сообщили об отмене песенного конкурса из-за пандемии коронавируса.

"Европейский вещательный союз принял сложное решение, что мероприятие провести невозможно", - говорится в публикации в твиттере.

Евровидение собирались провести с 12 по 16 мая в Роттердаме. Представлять Россию должна была группа Little Big с песней "Uno". Пиар-менеджер коллектива Полина Храмова на запрос РИА Новости ответила, что Little Big пока не будет давать каких-либо комментариев.

ВОЗ на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из КНР, пандемией. По состоянию на 18 марта, всего заражено почти 205 тысяч человек более чем в 140 государствах, 8243 пациента умерли, 82 тысячи выздоровели.

Если в Китае вспышка COVID-19 пошла на спад, то теперь центром эпидемии стала Европа, в частности Италия, Испания, Германия и Франция. Правительства принимают экстренные меры для сдерживания инфекции и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, ЕС накануне объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.

Для борьбы с распространением заболевания российское правительство приостановило авиаперелеты в европейские страны, Норвегию, США, Великобританию, ОАЭ, Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран и перекрыло железнодорожное сообщение с Финляндией, Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией. Кроме того, до 1 мая ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584557340
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительство утвердило пакет антикризисных мер
- Правительство рассмотрело ход подготовки к весенне-полевым работам
- Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при Президенте РК ввела режим карантина в городах Нур-Султан и Алматы с 19 марта т.г.
- Нурлан Нигматулин в онлайн формате обсудил с общественностью регионов законопроект о митингах
- Д. Назарбаева: Сегодня нам всем нужна взаимная ответственность, солидарность и взаимопомощь
- Алихан Смаилов рассказал об особом порядке формирования бюджета в период ЧП
- Постановление Главного государственного санитарного врача Ж. Бекшина
- Кадровые перестановки
- Цены должны вернуться на уровень начала прошлой недели
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  