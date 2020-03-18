Одна радость. Отменили консурс ЕвроДебилвидения

21:49 18.03.2020

Евровидение отменили из-за коронавируса



Организаторы Евровидения сообщили об отмене песенного конкурса из-за пандемии коронавируса.



"Европейский вещательный союз принял сложное решение, что мероприятие провести невозможно", - говорится в публикации в твиттере.



Евровидение собирались провести с 12 по 16 мая в Роттердаме. Представлять Россию должна была группа Little Big с песней "Uno". Пиар-менеджер коллектива Полина Храмова на запрос РИА Новости ответила, что Little Big пока не будет давать каких-либо комментариев.



ВОЗ на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из КНР, пандемией. По состоянию на 18 марта, всего заражено почти 205 тысяч человек более чем в 140 государствах, 8243 пациента умерли, 82 тысячи выздоровели.



Если в Китае вспышка COVID-19 пошла на спад, то теперь центром эпидемии стала Европа, в частности Италия, Испания, Германия и Франция. Правительства принимают экстренные меры для сдерживания инфекции и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, ЕС накануне объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.



Для борьбы с распространением заболевания российское правительство приостановило авиаперелеты в европейские страны, Норвегию, США, Великобританию, ОАЭ, Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран и перекрыло железнодорожное сообщение с Финляндией, Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией. Кроме того, до 1 мая ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию.