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Шок в руку: как мировая экономика споткнулась о COVID-19 и нефть
22:26 18.03.2020

Восстановление будет долгим и начнется не ранее второго полугодия, считают эксперты

Татьяна Бочкарева

Цена на нефть этой весной будет регулярно проседать ниже $30 за баррель, однако во втором полугодии она откатится к $40–45. Российская валюта может ослабнуть до 75–80 руб./долл., но среднегодовой курс зафиксируется в диапазоне 68–72 руб./долл. Таков наиболее реалистичный сценарий развития мировой экономики, сошлись во мнении опрошенные "Известиями" эксперты. В худшем случае рост глобального ВВП будет менее 1%, а нефть останется на уровне $25–35. При этом экстренное снижение ставки ФРС почти до нуля говорит о том, что мир ждет глубокая рецессия.

Границы закрываются

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Однако цена на нефть в $35 останется надолго

Если активная фаза распространения коронавируса завершится до конца июня, а ликвидация последствий пройдет быстро, то цены на нефть могут вернуться к $50 за баррель или выше, а доллар откатиться к 66–68 рублей. Однако это оптимистичный сценарий, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Пессимистичный, по его словам, допускает, что вспышка COVID-19 будет оказывать давление на рост мировой экономики в течение всего года. Это будет означать увеличение ВВП менее 1%, нефть на уровне $25–35 и 85+ руб./долл.

Однако наиболее реалистичный вариант развития событий - это низкие цены на нефть на протяжении всей весны вплоть до менее $30 за баррель и ослабление рубля до 75–80 руб./долл. Однако в конце года ситуация нормализуется, и стоимость сырья откатится к $40–45, а курс нацвалюты - к 68–72 руб./долл. Но в любом случае замедления мировой экономике не избежать, уверены аналитики.

Экстренное снижение ставки ФРС сразу на целый процентный пункт до 0–0,25% свидетельствует о том, что миру грозит не просто рецессия, а жесткая рецессия, отмечает в своем исследовании от 16 марта глава подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках "ВТБ Капитал" Нил Маккиннон (документ есть у "Известий"). По его мнению, в ближайший год все более реальной выглядит вероятность отрицательного роста.

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Распространение COVID-19 уже привело к закрытию границ, строгому карантину и ограничениям на авиаперевозки, напомнил Нил Маккиннон.

- Если вначале мы видели шок предложения, то сейчас он перерастает в мощный шок спроса - люди теряют работу и доход, особенно в секторах, связанных с путешествиями, гостеприимством и досугом, - утверждает он.

Агентство Moody’s пересмотрело базовый прогноз влияния коронавируса на мировую экономику. В новой версии говорится, что возобновление роста экономической активности, по всей вероятности, начнется во втором полугодии. До конца июня аналитики ожидают сокращения потребительского спроса и сбоев в производстве и цепочках поставки.

Есть несколько факторов, которые трудно учесть в прогнозах, но которые способны сильно повлиять на рынок в течение ближайших трех месяцев, предупреждают эксперты. Сейчас никто не может дать прогноз, сколько продлится ценовая война на рынке нефти и пандемия коронавируса, а также хватит ли у регуляторов сил, чтобы удержать мировую финансовую систему от сползания в глобальный кризис, рассказала аналитик ИК "Фридом Финанс" Елена Беляева. А по мнению директора по стратегии "Финама" Ярослава Кабакова, основной не поддающийся прогнозированию фактор - это паника: когда индексы США падают, а потом растут на 9% в течение двух дней - это разрушает финансовую систему независимо от ущерба от коронавируса.

Но у экспертов есть и оптимистичные прогнозы. Например, если пик пандемии коронавируса в США и ЕС будет пройден в течение двух-трех недель и начнется быстрое восстановление экономической активности, макрошок окажется менее глубоким.

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Прокачали $30 за баррель

Уже сейчас понятно, что пережить крах на рынке нефти и пандемию коронавируса без банкротств и национализаций во многих странах мира не получится, солидарны аналитики.

В группе риска - туроператоры, авиаперевозчики, круизные линии, отели и все, что так или иначе связано с туризмом и массовым перемещением людей по миру, отметил ведущий стратег "Атон" Алексей Каминский. Но также есть вероятность неприятностей у автопроизводителей, рестораторов и компаний нефтегазовой отрасли, добавил он.

Денежные регуляторы разных стран принимают все новые чрезвычайные меры, чтобы помочь переживающим резкие скачки рынкам в замедляющейся экономике. После снижения ставки ФРС сообщила, что поможет ликвидностью - она потратит $700 млрд на покупку облигаций на открытом рынке.

- Вспышка коронавируса нанесла вред людям и привела к сбоям в экономической активности во многих странах, включая США. ФРС готова применить полный набор инструментов, чтобы обеспечить доступность кредитных средств для семей и бизнеса, - отметили в Федрезерве.

Но 16 марта фондовый рынок США снова падал. При открытии торгов Dow Jones, S&P-500 и NASDAQ теряли по 9–10%, к закрытию падение достигло 12,5%. Европа тоже не выходила из минуса - на 18:30 мск биржи Великобритании, Германии, Франции и Италии теряли по 5–6%.

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Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что страна будет покупать "большие объемы нефти" для стратегического резерва, это не остановило котировки от падения. За 10 дней, с момента, когда стало известно о развале сделки ОПЕК+, "черное золото" подешевело в 1,7 раза. 16 марта цены на марку Brent опускались ниже $30 за баррель.

Основное давление на котировки оказывает ценовая война: Саудовская Аравия и Ирак вовсю предлагают скидки клиентам, сказала главный аналитик ПСБ Екатерина Крылова. По ее прогнозу, подобная ситуация продлится как минимум до лета и основной провал придется на апрель–май.

На российском рынке в понедельник торги завершились в небольшом минусе. Индекс Мосбиржи снизился на 2,14%, РТС - на 2,5%. Национальная валюта дешевела до 75 руб./долл. и 84,4 руб./евро.

В Банке России и Минфине не ответили на запрос "Известий", достаточно ли принимаемых мер для сохранения устойчивости финансового сектора. Ключевая ставка ЦБ с начала февраля составляет 6%. Ближайшее заседание, на котором будет обсуждаться ее изменение, назначено на 20 марта.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584559560
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