О преимуществах китайской системы перед Западом, - Вл.Малышев

00:17 19.03.2020

Владимир МАЛЫШЕВ | 18.03.2020 |



Говорить об окончательной победе над эпидемией в Китае рано, но уже ясно, что она близка

Во всем мире растет паника в связи с эпидемией коронавируса, а в Китае, где признаки эпидемии были зафиксированы впервые, ее уже фактически победили. Как сообщило 17 марта агентство "Синьхуа", в провинции Хубэй – прежнем эпицентре эпидемии – за сутки был зарегистрирован всего один заболевший; провинцию уже покидают прибывшие туда для борьбы с эпидемией бригады врачей. А в Пекине, где 21 миллион жителей, вновь заболевших в то же время было всего 9, да и то из числа прибывших из-за границы.



"Жэньминь жибао" пишет: "В городе центрального подчинения Чунцин в воскресенье [15 марта] удалось свести к нулю подтвержденные случаи заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19. В Чунцине было зарегистрировано в общей сложности 576 подтвержденных случаев заболевания, включая шесть летальных исходов, а теперь в этом городе новые случаи заражения не фиксируются уже 19 дней подряд. Помимо провинций Хунань и Чунцина, нет заболевших также в Тибетском автономном районе, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, провинциях Цинхай, Шаньси, Юньнань, Фуцзянь, Цзянсу, Цзянси и Аньхой".

В Интернете разошлось видео, на котором в Ухане – административном центре провинции Хубэй – врачи и медсестры снимают маски после закрытия последнего центра временного размещения больных. А председатель КНР Си Цзиньпин побывал в Ухане 10 марта, чтобы показать, что худшее позади.

Эти данные резко контрастируют с тем, что творилось в КНР недавно. Согласно статистике ВОЗ, 12 февраля в Китае было около 45 тысяч заболевших, спустя сутки – уже 60 тыс. Однако китайцы с поразительной скоростью стабилизировали ситуацию. Эпидемия пошла на спад. С 1 по 16 марта в стране заразились всего чуть более 1000 человек. Возобновились замороженные было строительные железнодорожные проекты, в стране начали проходить спортивные состязания. Федерация легкой атлетики КНР подтвердила, что на апрель запланированы новые старты.

Сразу после вспышки эпидемии помощь Китаю оказала Россия. Грузовой самолет Ил-76 МЧС России в рамках поручений президента России Владимира Путина и правительства РФ оперативно доставил в Пекин большой груз гуманитарной помощи – медицинские препараты и средства индивидуальной защиты. В Китай также прибыла группа российских эпидемиологов для оказания поддержки китайским партнерам в борьбе с распространением вируса и созданием вакцины против него. "Благодаря эпидемии мы вновь узнали настоящих друзей", – заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью "Известиям".



Строительство больниц в Китае

В чем причина успехов Китая, достигнутых в то время, как Европа и США продолжают переживать удары эпидемии? Мир был поражен, когда в Ухане буквально за несколько дней построили две огромные больницы для пораженных вирусом, куда были оперативно доставлены сотни врачей со всей страны. Это выглядит поразительным контрастом с "передовой Европой".

"Эпидемия, – пишет "Жэньминь жибао" – это большой тест на проверку системы и способностей государственного управления. Высокоэффективное строительство двух больниц – всего лишь уменьшенная копия борьбы Китая с коронавирусом. От быстрого обнаружения последовательности вирусного гена и обмена с миром до принятия самых масштабных в истории мер по изолированию источника заболевания китайское правительство придерживается ответственной позиции по отношению к безопасности жизни и здоровья населения…"



Откуда у Китая такие силы? "Дело в преимуществах китайской системы, – пишет китайская газета, – основанной на воле народа, защите прав и интересов населения, стимулировании новаторства и жизнеспособности людей". Китай первым оказал помощь Италии, направив на Апеннины гуманитарную помощь в виде груза масок, аппаратов для искусственной вентиляции легких, другое медицинское оборудование, в то время как Европейский союз, включая соседнюю Германию, ничего для Италии не сделал.



Немалую роль в борьбе с эпидемией сыграла традиционная китайская медицина. Средства китайской медицины применяются главным образом в следующих случаях. Во-первых, для профилактики на ранней стадии развития новой коронавирусной пневмонии. Во-вторых, для лечения пациентов с легкой формой заболевания, во всех модульных больницах имеются врачи-специалисты по китайской медицине. В-третьих, для сочетания методов китайской традиционной и классической западной медицины для осмотра пациентов и лечения тяжелобольных. В-четвертых, для поддержки и восстановления выписавшихся из больниц.



Член руководящей группы экспертов Центрального комитета КПК по борьбе с эпидемией COVID-19 Цю Хайбо говорит: "Новый тип коронавируса не просто поражает легкие, он может привести к повреждению нескольких органов, в том числе кишечника. При повреждении кишечного канала с помощью китайской медицины можно переместить или уменьшить поглощение бактериотоксина, смягчить вздутие живота…"

Помогают в борьбе с вирусом и передовые китайские технологии. Компании Megvii и Baidu, два лидера в технологии распознавания лиц, объявили, что развернули систему обнаружения коронавируса на основных железнодорожных станциях Пекина. Некоторые китайские стартапы в области искусственного интеллекта, такие как SenseTime и Hanwang, заявили, что создали алгоритм, способный идентифицировать даже людей в масках. Дроны наблюдают за ситуацией с воздуха и выполняют некоторые другие функции. В Ухане, например, они освещали строительные площадки двух новых больниц во время ночных смен.



Власти используют мобильные данные о местоположении людей. Две государственные телеком-компании China Unicom и China Telecom просят пользователей вводить последние несколько цифр своего ID или номера паспорта, чтобы, отслеживая перемещения, не дать вступить в контакт с вирусом. WeChat и Alipay, два наиболее популярных приложения в Китае, также вовлечены в борьбу с вирусом. Власти провинции Хубэй, где находится Ухань, отслеживают офлайн- и онлайн-покупки лекарств через историю платежей в Alipay и WeChat Pay. В последние недели, когда люди постепенно начинают возвращаться к работе, китайское правительство поручило Alibaba разработать систему цветовой кодировки для классификации людей на основе данных о состоянии здоровья и истории поездок. Наконец, 90% мирового производства защитных масок сосредоточено в Китае.



Об окончательной победе над эпидемией в Китае говорить рано, но уже ясно, что она близка. И КНР дала в борьбе с этой бедой урок западным демократиям.

"В Китае, – говорит старший советник главы ВОЗ Брюс Эйлворд, – мы обнаружили, что все дело в скорости. Респираторное заболевание, по крайней мере такое, можно взять под контроль, если очень-очень быстро выявить зараженных, изолировать их, выявить их контакты и тоже изолировать… Власти сыграли ключевую роль в выдаче целеуказаний, но усилия в стране были по-настоящему общими".