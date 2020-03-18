"Война слов" между Китаем и США переходит в "войну дел", - Вл.Скосырев

00:58 19.03.2020

Из-за высылки американских корреспондентов Гонконг остается без внимания иностранной прессы



Владимир Скосырев

18.03.2020



Китайские власти перешли в атаку на американские СМИ. Пекин аннулировал аккредитации корреспондентов трех ведущих изданий США – New York Times, Washington Post и Wall Street Journal. Это означает, что из Китая будут высланы 13 репортеров. Им запрещено также работать в Гонконге. Еще два американских издания получили предупреждения. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что сожалеет о действиях КНР, которые лишат мир важной информации. КНР назвала свое решение ответом на притеснения китайских медиа в США. По мнению экспертов, конфликт в сфере СМИ стал продолжением торговой войны между двумя державами.

Срок аккредитации журналистов трех американских газет должен был истечь в конце 2020 года. Как отмечает агентство Reuters, шаг Пекина символизирует эскалацию американо-китайского спора, вспыхнувшего после того, как Вашингтон в феврале заставил государственные СМИ Китая зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

Предыстория конфликта такова. Wall Street Journal под рубрикой "Мнения" напечатала статью, в которой назвала Китай "больным человеком Азии" (см. "НГ" от 21.02.20). Тогда Пекин выслал трех журналистов этой газеты. Вашингтон дал на это непропорционально жесткий ответ. Число китайских журналистов, которым разрешено работать в США, было сокращено со 160 до 100. В результате нового шага, сделанного Пекином, как сообщил клуб иностранных корреспондентов в Китае, уехать из Поднебесной должны будут по крайней мере 13 журналистов. Одновременно Пекин объявил, что три вышеупомянутые газеты, а также Voice of America и журнал Time должны в письменной форме дать отчет о штатном расписании сотрудников своих корпунктов, недвижимости и финансовых активах в Китае.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что ответ со стороны КНР непропорционален, это, по его словам, не "яблоко за яблоко". Китайские журналисты – работники пропагандистских органов, пояснил он. А вот когда изгоняют американских журналистов – это совсем другая история. В результате мир и китайский народ лишаются доступа к информации в необычайно тревожное время. Пекин полностью отверг аргументы, выдвинутые Вашингтоном. В заявлении китайского руководства говорится, что принятые КНР меры совершенно необходимы и носят равноценный характер. "Это в ответ на необоснованное притеснение, которому подверглись китайские СМИ на территории США. Данные меры являются законными и продиктованы необходимостью самозащиты во всех смыслах этого слова. В своих действиях США, нацелившись исключительно на китайские СМИ, руководствовались мышлением времен холодной войны и идеологическими предубеждениями", – говорится в сообщении, распространенном агентством "Синьхуа".

Отличительной чертой последних шагов китайской дипломатии стало то, что их действие распространяется и на полуавтономные территории. Раньше иностранным журналистам, высланным из Китая, разрешали работать в Гонконге. Теперь запрещается. Стивен Батлер, представитель Комитета по защите журналистов в Азии, назвал действия властей КНР беспрецедентными. Он предупредил, что тем самым ставится под удар существующий статус Гонконга.

По сведениям иностранных дипломатов и оппозиционных политиков, об этом же свидетельствует и еще одно действие властей КНР. В Гонконге давно официально дислоцирована часть Народно-освободительной армии Китая (НОАК) численностью около 12 тыс. человек. Как сообщил Reuters ветеран демократического движения города Джеймс То, теперь этот контингент усилен за счет примерно 4 тыс. служащих китайской вооруженной полиции – внутренних войск. Во время демонстраций протеста, охвативших территорию, они помогали отслеживать активистов.

Вооруженная полиция – это полувоенные части, предназначенные для подавления беспорядков. Они действуют отдельно от НОАК. Однако законы, согласно которым Гонконг перешел под управление Китая, предусматривают, что Пекин контролирует только иностранные дела и оборону, а Гонконг обладает своими силами охраны порядка и своей юридической системой.

Судя по сообщению Би-би-си, нынешней вспышке американо-китайских противоречий способствовал президент США Дональд Трамп, который в своем Twitter в понедельник назвал инфекцию COVID-19 китайским вирусом. Это вызвало возмущение не только в КНР. Еще Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что не следует связывать вирус с каким-то определенным регионом или национальностью. Иначе миллионы человек будут стигматизированы, их станут считать виновниками эпидемии. К критике президента США и его сотрудников присоединился мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Он сказал, что такая риторика может оживить предубеждения против американских граждан азиатского происхождения.

В беседе с "НГ" Андрей Островский, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, отметил, что обмен ударами в сфере информации между США и Китаем – это продолжение торговой войны, только другими средствами. "Америка позиционирует себя как держава № 1, Китай тоже считает себя таковой. Правда, китайские эксперты мне говорили, что это не война, а трения. Тем не менее они не смягчаются, а только нарастают", – заключил эксперт.