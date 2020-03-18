Казахстан и коронавирус: к кому мы ближе – к китайцам или к итальянцам? - А.Омирбек

02:25 19.03.2020 Казахстанцев не напугает, похоже, даже атомная война. Несмотря на режим ЧП, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, закрытие обеих столиц на карантин, призывы властей и специалистов-медиков соблюдать меры предосторожности и с пониманием отнестись к ситуации, наши граждане демонстрируют полную неготовность мириться с вынужденными ограничениями.



С верой в авось



Еще до введения чрезвычайного положения вице-премьер, курирующий социалку, сетовал на то, что, несмотря на призывы не выезжать за границу без особой надобности, наши граждане так и не усмирили свой туристический пыл, и чтобы отдохнуть на зарубежных курортах в дни Наурыза, массово продолжают скупать путевки. От пышных торжеств – свадеб, юбилеев, сундет-тоев, на которые по традиции собираются 200, а то и больше человек, наши сограждане на тот момент тоже предпочли не отказываться.



Буквально на днях известный бизнесмен, депутат маслихата южной столицы Кайрат Кудайберген поделился своими наблюдениями за поведением алматинцев возле здания одного из ЦОНов и городского суда: "Людей из-за карантина пускали только по спискам согласно судебным делам. Но люди не хотели понимать этого и пытались даже прорываться через судебного пристава, устраивая истерики. Они ругались и возмущались. При этом среди ожидающих были люди, которые чихали и кашляли, а среди тех, кто был рядом с ними, не все были в масках. (…) … Во избежание распространения коронавируса было принято решение заводить граждан в помещения ЦОН группами по несколько человек. Это необходимо для проведения периодичной санитарной обработки зала и недопущения большого скопления людей. Но наши люди опять же не хотят ничего понимать и устраивают скандалы и истерики, и доходят чуть ли не до драки!".

И даже после того, как грянул самый настоящий гром (число заразившихся стало быстро расти), многие продолжали считать угрозу мнимой. Как рассказал буквально вчера на пресс-конференции министр внутренних дел, зафиксировано несколько случаев, когда казахстанцы с подозрением на наличие инфекции сбегали с карантина и пытались утаить информацию о своих контактах.



Итак, насколько наше общество ментально и психологически готово к возможной эпидемии, к необходимости соблюдения карантина и связанных с этим ограничений? Насколько оно в этом плане дисциплинированное, организованное, ответственное? Насколько оно понимает, что беспечность, пофигизм одного может иметь тяжелые последствия для многих других? К кому в этом плане казахстанцы ближе - к китайцам, показавшим, что значит жить по правилам, или к итальянцам, которые на все правила плевали? Что нужно сделать, чтобы повысить степень ответственности наших граждан?



Мурат Телибеков, мусульманский общественный деятель: "Казахстанцы дисциплинированны настолько, насколько дисциплинированна власть"



- Ситуация с коронавирусом выявила серьезные недостатки, причем не только системы здравоохранения. Оказалось, что государственная машина неспособна быстро и разумно реагировать на возникающие угрозы. Стал очевидным низкий уровень культуры преобладающей части населения. Нынешний кризис – это своеобразный маркер, определяющий уровень зрелости нашего общества.



Сегодня мы вынуждены ограничивать перемещение людей, насильно помещать их в карантин. Попирая фундаментальные права граждан, мы тем самым признаем, что иного способа борьбы с эпидемией человечество пока не придумало. Из этого следуют весьма парадоксальные выводы. Во-первых, демократия и права человека не могут считаться высшей ценностью. Во-вторых, в случае, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью преобладающей части населения, насилие может быть оправданным. В истории было немало примеров, когда суровая диктатура позволила направить человеческое стадо в русло цивилизации и тем самым спасти его от гибели и вырождения. Как вы думаете, справился бы Китай с угрозой пандемии, если бы не принял жесткие, даже дискриминационные меры в отношении всего населения страны? Сильно сомневаюсь.



Конечно же, это очень неоднозначный вопрос. Здесь палка о двух концах. Ведь можно привести и массу примеров другого рода, когда государственные деятели, спекулируя на вопросах национальной безопасности, преследовали сугубо свои интересы.



Что же касается безответственного поведения определенной части населения, то оно во многом объясняется снижением доверия к властным структурам. Одна из причин - высокий уровень коррупции. Логика людей понятна: можно ли верить предостережениям чиновников, если на практике слова у них расходятся с делами? Разве это нормально, когда министр здравоохранения Елжан Биртанов отказывается говорить общественности о том, на что конкретно будут потрачены 2 миллиарда тенге, выделенные государством на борьбу с коронавирусом, и заявляет, что это, дескать, служебная информация? Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, какие мысли у большинства людей порождает подобное поведение.



На днях аким столицы Алтай Кульгинов выразил возмущение по поводу недобросовестных бизнесменов, которые поднимают цены на медицинские маски. Но при этом ни словом не обмолвился о том, какой должна быть их стоимость. Что ему мешало заявить открыто и недвусмысленно, что цена медицинской маски не должна превышать 50 тенге, а торговые организации, нарушившие эту установку, будут лишаться лицензии и привлекаться к уголовной ответственности? Кстати, именно так поступил Китая. Но вместо этого мы слышим из уст столичного мэра пространные призывы проявить сплоченность и работать слаженно.



Хотелось бы затронуть и другую тему. На днях наши СМИ гордо сообщили о том, что правительство США направило в Казахстан большую партию средств индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощи. Причем о том, какие это именно средства и в каком количестве, не говорится. Судя по всему, речь идет о так называемых "тряпичных масках". Подобные недомолвки создают благоприятные условия для того, чтобы завтра эта безвозмездная помощь оказалась на прилавках аптек и базаров. Впрочем, это не самое страшное. Конфуз заключается в том, что Казахстан оказался не в состоянии обеспечить себя самыми примитивными средствами защиты. Мы принимаем подобную помощь, уподобившись беднейшим странам третьего мира. А как же наши заявления о том, что Казахстан – самодостаточная держава, которая вот-вот войдет в число 30 самых развитых в мире? Без тени смущения принимаем помощь в виде простейших повязок, и в это же время наша элита размещает миллиардные суммы за рубежом, приобретает там по баснословным ценам роскошные замки. Вот из всего этого и складывается то, что мы называем степенью доверия к государственным органам.



На днях в Интернете появилось сообщение о том, что знаменитый футболист Криштиану Роналду устроил в принадлежащих ему отелях больницы и бесплатно оказывает помощь гражданам своей страны. А наши бизнесмены резко взвинтили цены на защитные маски в аптеках, пытаясь нажиться на эпидемии.



Вы спрашиваете, насколько казахстанцы дисциплинированны, организованны, ответственны? Отвечаю: они дисциплинированны, организованны и ответственны ровно настолько, насколько отвечают этим требованиям люди, которые руководят страной. Вы спрашиваете, понимают ли они, что беспечность, пофигизм одного может иметь тяжелые последствия для многих других? Очень хороший вопрос! Вот только адресовать его нужно всему обществу в целом, включая акима Кульгинова и министра Биртанова.



К кому казахстанцы ближе - к китайцам или к итальянцам? Очень сложно ответить, но попробую. Думаю, что по разрезу глаз мы ближе к китайцам, по беспечности и любви к праздникам - к итальянцам, по лени и склонности к коррупции – к африканцам. Вот такой многовекторный микс получился.



Павел Шумкин, профсоюзный лидер: "Ни государство, ни общество не выдержали испытания"



- Нагрянувшая проблема с "большим вирусом" крепко проверила наше государство и общество на прочность – то есть на фактическую, а не формальную, состоятельность. И ни государство, ни общество не выдержали этого серьезного испытания.



Государство со всеми его органами, как и ожидалось, действует заторможенно и неуклюже, совершенно неадекватно размеру и сложности нагрянувшей беды. И наше общество тоже показало себя крайне инфантильно и капризно, то закатывая панические истерики, то "назло маме-судьбе" устраивая отчаянные массовые гулянья. Мы, как выяснилось, совершенно неспособны ни реально оценивать глубину опасности для каждого из нас, ни уж тем более достойно реагировать на нее.



Причин тому много, но основная видится в том, что наша непростая история так и не позволила нам родить культуру взаимоуважения и помощи, родить самодостаточное общество. Нас долго и насильно понуждали всегда и во всем следовать решениям своих начальников, знающих про наше будущее больше нас самих. Многие из них были декорированы под "общественную гжель" типа "профсоюзов", "партий", "НПО", "ассамблей" и всех прочих, которые никогда не выражали нашего мнения вообще, а потому никогда его и не спрашивали - мы там всегда числились номинально. В результате мы научились обманывать друг друга, государство и общество, а помогать друг другу и стране – нет.



Когда нас накрыла-таки реальная, не санкционированная сверху беда, все оказались в растерянности, если не хуже. Предельно ясно стало понятно, что у нас нет культуры взаимопомощи, традиций реального (не показного) уважения и воспитанных жизнью высоких этических норм. Поэтому наши "бизнесмены" в массе своей жадны и не жертвенны. Рабочий не помогает рабочему, а прохожий прохожему. Наши дети отданы на воспитание таким же, как мы сами. Мы атомизированы и легко управляемы любой силой. Мы не состоялись ни как демократическое общество, ни как гуманное государство. В нас еще не рождена та самая культура взаимолюбви, во имя которой и существует цивилизация.



Но чтобы не завершать свою мысль совсем уж мрачно, обязан напомнить, что у нас в стране все-таки есть немало конкретных людей, которые активно и давно проявляют себя как бескорыстные граждане, готовые помочь людям и стране в трудную минуту, то есть которые находят время не только для себя.



Эти немногочисленные люди и есть наше будущее. Не то, которое мы заслуживаем (оно у нас уже есть), а то, которое мы все ну очень сильно желаем, но, не прилагая к этому должных усилий и разочаровываясь сами в себе, уезжаем в дальние страны к тем, кто оказался покрепче нас.



Айгуль Омарова, политолог: "Нам нужно учиться у китайцев"



- К сожалению, ответ будет однозначно отрицательным: нет, не готово. Не готово по многим причинам. Прежде всего, потому, что за годы суверенитета люди отучились готовиться к какой-либо чрезвычайной ситуации. Даже наводнения, которые регулярно случаются в нашей стране, не привили привычку заранее их просчитывать, чтобы затем принимать превентивные меры. Во многом это происходит и потому, что сами власти не подают пример. У нас как-то сразу после обретения независимости забыли о так называемой гражданской обороне. А ведь в советское время существовали штабы ГО, которые занимались просвещением населения, готовили его к тому, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. Сегодня же этим никто не занимается, и люди даже не понимают всех масштабов нынешнего бедствия. Естественно, ни ментально, ни психологически население к таким пандемиям не готово. И многие даже понять не могут, для чего вводится карантин, не отдают себе отчета в том, что крайне важно соблюдать объявленные ограничения, пусть и слишком жесткие на чей-то взгляд.



Что касается дисциплины, то о ней мне трудно судить в силу того, что я мало бываю в местах массового скопления людей. Но могу сказать, например, по нашей "Орбите", что в течение двух дней после введения чрезвычайного положения я не видела толкучек, очередей и соответственно проявлений темперамента. Напротив, люди с пониманием относятся к принимаемым мерам и готовы их соблюдать. Большинство моих знакомых осознают: невнимание к тому, что говорят и о чем пишут сейчас медики, несоблюдение того, что предусмотрено указом президента страны, может иметь негативные последствия для них самих и окружающих.



К кому мы ближе - к китайцам или к итальянцам? Китай за последние два месяца продемонстрировал всему миру, как можно справиться с пандемией, если все население страны мобилизуется и будет действовать сообща, следуя указаниям властей. У жителей Поднебесной, как выяснилось (и оказалось неожиданным для стран Запада), нужно учиться всем, в том числе и нам, казахстанцам. Но, увы, мы пока ближе к итальянцам. Живем, надеясь на авось. А тех, кто пытается предупредить о надвигающихся опасностях, поднимаем на смех. Вспомните, например, как повернули ситуацию вокруг предупреждения, прозвучавшего из уст главного санитарного врача страны Бекшина. Он сказал буквально следующее: коронавирус все же придет и к нам. А его слова переврали, стали кричать о том, что он каркает, кличет беду. Но он-то, к сожалению, оказался прав.



Мне кажется, что нам нужно вернуть хорошо забытое старое. А именно: возродить систему гражданской обороны. Если не обороны, то хотя бы подготовки населения к действиям во время чрезвычайного положения. И чтобы эта подготовка носила системный, регулярный характер. Одновременно нужно вернуть прежний статус санитарно-эпидемиологической службе, о которой, увы, тоже забыли. Тогда можно будет быть уверенными в том, что народ выдержит любую чрезвычайную ситуацию.



Суюндык Алдабергенов, гражданский активист: "Коронавирус нашему народу по барабану"



- К эпидемии не готовы ни власть, ни общество. Люди элементарно не знают, куда нужно обратиться, чтобы сдать тест на коронавирус, какие меры следует предпринять, чтобы обезопасить себя. Какие-то вбросы с призывами надевать маски и мыть руки есть, но системно такая информационная работа не ведется. Это только во время выборов у нас на каждом углу висят плакаты с изображением президента и памятки, как себя вести, да агитаторы совершают поквартирные обходы. Когда же дело касается реальных проблем, то все обстоит иначе. Масштабы коронавирусной эпидемии в других странах, например, в той же Италии, должны были заставить наши власти более грамотно, более расторопно реагировать на ситуацию, но… Происходит то, что происходит всегда. Мне вспоминается, как несколько лет назад на верхние районы Алматы сошел сель. Первыми, кто пришел на помощь пострадавшим, оказались волонтеры. Они обеспечивали население продуктами, водой, с лопатами в руках разгребали завалы. Власть, конечно, тоже подключилась – но уже на финишной прямой. Нечто подобное мы наблюдаем и сейчас.



Что же касается общества, то оно демонстрирует беспечность. Насколько часто население моет руки, конечно, вряд ли кто знает, а вот то, что большинство пренебрегает даже масками, - это факт. Да и отношение к ситуации у нашего народа, мягко говоря, наплевательское. Мол, это там в италиях, кореях, китаях вирус, а мы-то тут при чем? Нас-то уж точно пронесет. Например, неделю назад мои родственники, зная о распространении эпидемии по всему миру, как ни в чем не бывало уехали отдыхать в Дубаи. Коронавирус нашему народу по барабану! Единственная реакция, на которую общество оказалось способно, – на панику, которая выразилась в штурме магазинов и супермаркетов.



Все это говорит о том, что если, не дай бог, у нас произойдет мощная вспышка эпидемии, мало никому не покажется. Народ ударится в панику. А в такой ситуации мозги отключатся, люди окажутся не в состоянии проявлять те реакции, которые необходимы для соблюдения условий безопасности. Не удивлюсь, если дойдет до того, что некоторые начнут пытаться всеми правдами и неправдами сбежать из городов, закрытых на карантин.



Уверен, что эту заразу в скором времени удастся победить, и все у нас будет хорошо. А пока остается пожелать и властям, и населению быть более организованными и не паниковать.



Автор: Асель Омирбек Источник - Camonitor.kz

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