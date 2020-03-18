Пандемия коронавируса спасет человеческие жизни

02:27 19.03.2020

Ученые подсчитали, что пандемия коронавируса может спасти множество человеческих жителей за счет улучшения качества воздуха. Об этом сообщает издание Science Alert.



По мнению специалистов, даже консервативные оценки указывают, что количество людей, спасенных от преждевременной смерти из-за загрязненного воздуха, может превысить число смертей от COVID-19. В Китае два месяца снижения уровня твердых частиц, взвешенных в атмосфере, способствовали выживанию четырех тысяч детей в возрасте до пяти лет и 73 тысячи взрослых старше 70 лет. Это значительно больше, чем нынешний уровень смертности от заболевания.



Имеются спутниковые данные, которые показывают значительное уменьшение загрязнения воздуха над северной частью Италии. Снизились уровни диоксида азота, который выделяется автомобилями, грузовиками и электростанциями.



Однако исследователи подчеркивают, что на данный момент у них нет данных, которые количественно бы показывали влияние сокращенных выбросов на здоровье населения.