Коронавирус: Что Таджикистан должен был сделать еще вчера?

04:45 19.03.2020

Парвиз Муллоджанов



План мероприятий широк. Основные меры предлагает предпринять известный таджикский политолог Парвиз Муллоджанов.

В ситуации возрастающей угрозы пандемии коронавируса на первый план выходит вопрос о дальнейших шагах властей. Если проанализировать опыт других стран, ставших жертвами пандемии, то можно выделить следующий перечень первоочередных мероприятий, которые уже доказали свою эффективность:

Введение различных форм карантина и "социального дистанцирования" внутри страны в качестве основной методики борьбы с коронавирусом.



Подготовка кадров: таджикским властям следует позаботиться о подготовке и формировании дополнительных групп врачей и вирусологов, способных проводить тестирование в условиях эпидемии.

Подготовка инфраструктуры, необходимого оборудования и средств: как правило, сюда входит создание дополнительных койко-мест в медучреждениях, оснащение и введение в действие нескольких новых лабораторий для тестирования, закупка тест-систем и так далее.

Мероприятия по снижению социального напряжения и нагрузки на экономику. В условиях пандемии таджикским властям, для достижения желательного результата, придется перейти регулированию оптовых цен у поставщиков-монополистов.



Подробно обо все этих и других мерах, а также о том, что сейчас предпринимается в Таджикистане, читайте в свежем номере газеты "Азия-Плюс", который поступит в продажу уже завтра, 19 марта.