В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса (правительственное сообщение)

06:19 19.03.2020

Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает телеканал NHK.

По словам главы наццентра по развития биотехнологии Чжана Синьминя, препарат под названием "Авиган" уже протестировали на 320 заболевших в Ухане и городе Шэньчжэнь.



Зараженные коронавирусом, которые принимали это лекарство, смогли сбить высокую температуру тела всего за два дня, хотя обычно этот процесс занимал более четырех дней. Также установлено, что пациенты избавлялись от кашля в среднем за 4,5 дня, а не за шесть, как те, кто не принимал препарат. Кроме того, исследование показало, что состояния легких улучшилось примерно у 91% пациентов.

Отмечается, что "Авиган" не имеет явных побочных эффектов. Принимающие его пациенты излечились от коронавируса за пять дней. Люди, которые не получали лекарство, в среднем выздоравливали за 11 дней .

Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 212 тысяч. При этом смогли вылечиться 84 200, а погибли - 8835.