 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане 37 больных вирусом (+2 за сутки)
06:37 19.03.2020

Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом в Казахстане
На сегодняшний день в стране подтверждены 37 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 08.00 час. 19 марта 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz
Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы.

Это гражданин Российской Федерации, прибывший рейсом Москва-Алматы 15 марта. На данный момент он находится на карантине в стационаре, состояние удовлетворительно, - говорится в сообщении министерства здравоохранения.

На сегодняшний день в стране подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 19 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Источник - zakon.kz
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