От коронавируса уже страдают русские соотечественники, - А.Докучаева

06:41 19.03.2020

От коронавируса уже страдают соотечественники



После закрытия границ в России задержится много гастарбайтеров-нелегалов



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

18 марта 2020



В условиях карантина властям придется больше интересоваться здоровьем мигрантов. Фото PhotoXPress.ru

Карантин в стране означает и ужесточение надзора за здоровьем мигрантов. Соответствующая информация по приезжающим должна поступать до их въезда в РФ, в случаях выявления опасных болезней у тех, кто уже здесь, может быть применена принудительная депортация. По словам правозащитников, закрытие границ точно приведет к тому, что многие иностранцы – в том числе и российские соотечественники – будут вынуждены нарушать допустимые сроки пребывания. Потому что если они решат соблюдать миграционные правила и выехать на время за рубеж, то назад вернуться не смогут.



Об ужесточении контроля за мигрантами говорится, например, в поручениях президента Владимира Путина, в этом документе подчеркивается необходимость "совершенствования механизмов контроля и обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в миграционной сфере".



Ведомства уже готовят свои предложения. МВД, к примеру, выступило с инициативой депортировать мигрантов с вирусными инфекциями, в перечне указаны 16 опасных заболеваний – в том числе коронавирус, туберкулез, чума, холера и т.п. Есть там и ВИЧ-инфекция, хотя ранее Конституционный суд запретил выдворять из страны иностранцев с этим заболеванием. Роспотребнадзор предлагает разработать некую информационную систему надзора за приезжими, в которую можно будет вносить сведения эпидемиологического характера – о медосмотрах, выданных медицинских книжках, прививках, отсутствии наркотической зависимости и инфекционных заболеваний.

Эксперт "Форума переселенческих организаций" Галина Рагозина подтвердила "НГ", что мигранты действительно нередко становятся носителями инфекционных заболеваний, скажем, туберкулеза. При этом многие не хотят лечиться, даже стараются избегать медосвидетельствований, а для этого просто покупают медсправки. Были и такие истории, когда из-за сходства во внешности осмотр вместо заболевшего гастарбайтера проходил его родственник.



Поэтому, с одной стороны, нынешние ужесточения Рагозина приветствовала, отметив, что "любое общество будет стремиться защитить себя". Но с другой стороны, подчеркнула она, все меры должны быть сбалансированными. Например, если гастарбайтер ничем не занимается в России, то есть не приносит пользы стране, то его стоит выдворить. Тем же, кто приезжает сюда с оправданными целями вроде налаживания родственных связей, осуществления трудовой деятельности, такие ужесточения могут повредить. Таких мигрантов, по мнению Рагозиной, российские медики должны лечить.

Рагозина обратила внимание на то, что хотя закрытие границы – это реально вынужденная мера, но она неизбежно ударит по судьбам тысяч людей. Например, неизвестно, что же теперь делать тем, у кого истекают сроки пребывания в РФ и требуется выезд из страны или кому необходимо выезжать согласно правилу "90/180". Пересечь границу в обратном направлении необходимо и работникам по патенту, чтобы потом можно было оформить новый, однако обратно их скорее всего уже не пустят – несмотря на наличие в РФ семей и работы.



Сложности возникли даже у участников госпрограммы по переселению соотечественников. Эти люди уже выписались на постоянное место жительство в РФ, продали прежнее жилье, уволились с работы и теперь в короткий период должны покинуть страну исхода. Но в Россию их перестают пускать – причем не только тех, у кого есть РВП, но и таких, кто уже получил российское гражданство, а теперь должен был приехать для принесения присяги и получения паспорта.



По словам замдиректора Института стран СНГ Александры Докучаевой, в связи с закрывающимися границами уже неразбериха. Правда, по ее словам, в МВД правозащитников заверили, что, мол, принимаются все меры, чтобы решить эти и другие проблемы. В частности, пропущенные из-за карантинных мер сроки будут продляться, так же как и визы.

Докучаева подчеркнула, что в дополнительных мерах контроля нет ничего плохого, правильно, что безопасность страны – это приоритет. "Другое дело – как они будут реализованы на практике, правильно или "как всегда". Она опасается, что инициативы по контролю за здоровьем гастарбайтеров окажутся не просто фикцией, а станут очередным способом заработка для коррупционеров. Но при этом она настаивает: если больной мигрант уже находится на территории страны, то его нужно лечить, "нельзя просто выбрасывать человека".



Руководитель информационно-аналитического центра "Прогноз" Юрий Московский обратил внимание, что в той же Москве находится огромное количество нелегалов, которых практически невозможно вычислить. Живут они анклавами, а значит, один заболевший автоматически заражает других. К врачам такие скорее всего не ходят, предпочитая отлеживаться, то есть продолжать заражать окружающих. Таким образом, нынешняя ситуация выявила колоссальное количество проблем, на которые до этого, по словам Московского, власти "откровенно забили".