Новым премьером Ирака стал бывший разведчик "насровец" аз-Зурфи

06:43 19.03.2020

Правительство Ирака формируется под аккомпанемент протестов,



Премьер-министром страны стал бывший разведчик и сторонник укрепления властной вертикали



Равиль Мустафин



18 марта 20



Правительственное телевидение Ирака сообщило о решении президента Бархама Салеха назначить премьер-министром 54-летнего лидера коалиции "Наср" Аднана аз-Зурфи. Ему поручено в течение 30 дней подобрать кандидатов на министерские должности в состав будущего правительства.



Аднан аз-Зурфи в 1988 году, еще при режиме Саддама Хусейна, был приговорен к пожизненному заключению за принадлежность к шиитской Партии исламского призыва ("Ад-Даава"). В 1991 году во время первой иракской войны аз-Зурфи бежал из печально известной тюрьмы Абу-Грейб и присоединился к шиитскому народному восстанию в своем родном городе Эн-Наджаф. Поскольку американцы тогда не поддержали шиитов, восстание было жестоко подавлено войсками Саддама. Аз-Зурфи эмигрировал в Саудовскую Аравию, некоторое время в качестве беженца жил в США, получил американское гражданство.



Вернувшись на родину в 2004 году, уже после свержения Саддама, он организовал политическое движение "Аль-Вафа". По данным курдского информационного сайта RIATAZA, аз-Зурфи решением главы американской администрации Ирака был назначен губернатором провинции Наджаф. Затем работал в структуре МВД, в том числе помощником министра по вопросам разведки. В 2009–2015 годах возглавлял администрацию Наджафа, до тех пор пока местный Совет не объявил ему своего рода импичмент в связи с обвинениями в коррупции и отстранил от должности.



Вновь назначенный премьер позиционирует себя как патриот и демократ, сторонник независимого, "единого и неделимого" Ирака, свободного от присутствия иностранных сил. По мнению аз-Зурфи, в Ираке необходимо строить гражданское общество и создавать сильную национальную экономику.

Это уже вторая с начала нынешнего и третья с ноября прошлого года попытка выйти из внутриполитического кризиса, разразившегося в результате многомесячных антиправительственных выступлений. В ноябре 2019 года, то есть через 12 месяцев после своего назначения, в отставку с поста главы кабинета министров ушел Адель Абдель Махди. 1 февраля этого года президент Салех утвердил кандидатуру бывшего министра коммуникаций Мухаммеда Тауфика Алауи, предложенную ему группой депутатов парламента от шиитских фракций. Однако кресло премьера он занимал в течение ровно одного месяца. Алауи так и не сумел преодолеть сопротивление многих депутатов Совета представителей (парламента Ирака), недовольных предложенным составом кабинета министров. Две попытки собрать кворум, необходимый для вынесения вотума доверия правительству, с треском провалились. Заседания парламента бойкотировали прежде всего суннитские и курдские блоки, а также ряд прошиитских альянсов. 1 марта Алауи отозвал свою кандидатуру.



Главный вопрос, который стоит сегодня на повестке дня в Ираке, состоит в том, сумеет ли Аднан аз-Зурфи, в отличие от своего предшественника Алауи, которого "прокатили" в основном курдские и суннитские депутаты, добиться поддержки среди своих единоверцев-шиитов. Судя по первой реакции иракских парламентариев-шиитов, сделать это будет весьма непросто. Сайт "Курдистан" сообщает о том, что крупнейшая шиитская коалиция "Фатх" во главе с командиром шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амири уже отклонила кандидатуру аз-Зурфи, назвав его назначение "неконституционным". Коалиция заявила, что решение президента Салеха неправомочно, так как только крупнейший парламентский блок имеет право назначить нового премьера.



Вслед за альянсом "Фатх", который представляет в парламенте Ирака в основном лидеров шиитского ополчения и поддерживает Иран, с критикой в адрес президента и нового кандидата в премьеры обрушились многие другие шиитские партии и движения. "Он американский клоун, и мы отвергаем его", – заявил Хасан Салим, депутат от проиранской группировки "Асаиб Ахль аль-Хак", которую США недавно объявили террористической организацией. По мнению ряда отечественных экспертов, вряд ли кандидатуру аз-Зурфи поддержат и участники акций протеста, начавшихся в октябре прошлого года. Их, как известно, не устраивает ни одна фигура, связанная с политическими партиями. Кроме того, против аз-Зурфи работают еще два обстоятельства: двойное, американское и иракское, гражданство и прошлое его сотрудничество с американской оккупационной администрацией.



Вместе с тем ситуация с коронавирусом в Ираке день ото дня обостряется. В стране зафиксировано уже более 16 тыс. подтвержденных случаев заболевания и почти 1 тыс. смертей, в том числе видных политиков. Необходимо принимать жесткие меры, что невозможно без правительства. Это, как бы цинично не прозвучало, поможет Ираку наконец-то обрести кабинет министров.