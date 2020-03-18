Граждане Туркменистана умерли в Стамбуле от отравления водкой, которой пытались защититься от коронавируса, - "ХТ"

06:51 19.03.2020

14 марта в Стамбуле от отравления суррогатной водкой скончались трое граждан Туркменистана, еще один находится в тяжелом состоянии, передает издание SonDakika.

Сообщается, что погибшие пытались водкой защититься от эпидемии коронавируса.

Два человека, которые продали погибшим водку также являются туркменскими гражданами. Они уже задержаны, по делу идет следствие.