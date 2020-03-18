|08:15 КазНацбанк пытается сбить панику на валютном рынке аукционом "по-франкфуртски". Да хоть по баден-баденски, толку то...
07:01 Переводы через платежные системы из России в Таджикистан в прошлом году упали на 20%
06:55 Аркадаг в саксауле. ТуркмВождь приказал отправить студентов-медиков в Каракумы. Лечить тушканов?
06:51 Граждане Туркменистана умерли в Стамбуле от отравления водкой, которой пытались защититься от коронавируса, - "ХТ"
06:47 Коронавирус убивает не только европейцев, но и европейскую интеграцию, - В.Кудрявцев
06:43 Новым премьером Ирака стал бывший разведчик "насровец" аз-Зурфи
06:41 От коронавируса уже страдают русские соотечественники, - А.Докучаева
06:37 В Казахстане 37 больных вирусом (+2 за сутки)
06:35 Коронавирус в Великобритании: слабые - вымрут, - Libеration
06:28 "Верю в друга Си": как коронавирус помог репутации Китая, - Анна Юранец
06:19 В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса (правительственное сообщение)
06:16 Черная оспа в Казахстане, 1971 год: как предотвратили эпидемию..., - Ж.Асылбеков
04:45 Коронавирус: Что Таджикистан должен был сделать еще вчера?
02:27 Пандемия коронавируса спасет человеческие жизни
02:25 Казахстан и коронавирус: к кому мы ближе – к китайцам или к итальянцам? - А.Омирбек
00:58 "Война слов" между Китаем и США переходит в "войну дел", - Вл.Скосырев
00:17 О преимуществах китайской системы перед Западом, - Вл.Малышев
00:14 Предпоследний акт мировой истории, или Под флагом борьбы с коронавирусом, - В.Катасонов
|Граждане Туркменистана умерли в Стамбуле от отравления водкой, которой пытались защититься от коронавируса, - "ХТ"
06:51 19.03.2020
14 марта в Стамбуле от отравления суррогатной водкой скончались трое граждан Туркменистана, еще один находится в тяжелом состоянии, передает издание SonDakika.
Сообщается, что погибшие пытались водкой защититься от эпидемии коронавируса.
Два человека, которые продали погибшим водку также являются туркменскими гражданами. Они уже задержаны, по делу идет следствие.