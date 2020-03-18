Аркадаг в саксауле. ТуркмВождь приказал отправить студентов-медиков в Каракумы. Лечить тушканов?

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06:55 19.03.2020
Президент осмотрел Каракумы и приказал отправить на практику в пустыню студентов мединститутов (видео)
17 марта президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в пустыню Каракумы.
Как сообщает госинформагентство ТДХ, в пустыню глава государства приехал на внедорожнике и первым делом осмотрел саксауловую рощу.
Затем "в одном уз уголков пустыни" курирующий сферу АПК вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев представил Бердымухамедову проекты, связанные с сохранением и приумножением местной флоры. Президент дал поручение продолжить совместно с международными организациями научные работы по оздоровлению экологии Каракумов и борьбе с опустыниванием.
По данным издания, глава государства рассказал чиновнику о произрастающих в стране растениях. В частности, легенду про каркас кавказский (дагдан), кусочек которого в давние времена вешали на шею верблюдов, следующих караванами в разные страны для уверенности в благополучном преодолении всего пути.
Затем глава государства поведал об использовании саксаула в народном врачевании и поручил Эсенгелдиеву расширить площади его посевов.
В заключение поездки Бердымухамедов приказал для изучения особенностей растений отправить в Каракумы студентов Государственного медицинского университета и Туркменского государственного сельскохозяйственного университета.
Отметим, что после вспышки коронавируса президент Бердымухамедов стал уделять особое внимание средствам народной медицины.