Переводы через платежные системы из России в Таджикистан в прошлом году упали на 20%

07:01 19.03.2020

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Но это не из-за открытия Процессингового центра НБТ по денежным переводам.



Размер переведенных денег посредством платежных систем из России в Таджикистан в прошлом году упал почти на 20%.

В 2019 году переводы, осуществленные через платежные системы из России в Таджикистан, составили $669 млн, сообщает Центральный банк РФ.

Это на $166 млн или почти на 20% меньше, чем в 2018 году.

В позапрошлом году, по данным Центробанка, объем поступивших в республику из России денег через платежные системы составлял $835 млн.



12:18 26 декабря, 2019

МИД РФ: Денежные переводы из России в Таджикистан выросли на 20%

Однако, в четвертом квартале 2019 года, когда заработал Процессинговый центр Нацбанка Таджикистана по денежным переводам без открытия банковского счета, переводы по сравнению с этим же периодом 2018 года выросли почти на 30%: с $183 млн в 4-ом квартале 2018 года до $236 млн в 4-ом квартале 2019 года.

Напомним, 3 декабря прошлого года Нацбанк Таджикистана запустил работу Национального процессингового центра по денежным переводам без открытия счета.

"Золотая корона", которая ранее занимала более 80% рынка переводов, отказалась присоединяться к созданному Центру, обосновывая свои действия тем, что новый порядок расходится с российским законодательством.

В настоящее время переводить деньги можно в/из Таджикистана только через системы "Юнистрим", "Контакт" и "Вестерн Юнион".