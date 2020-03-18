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Переводы через платежные системы из России в Таджикистан в прошлом году упали на 20%
07:01 19.03.2020

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

Но это не из-за открытия Процессингового центра НБТ по денежным переводам.

Размер переведенных денег посредством платежных систем из России в Таджикистан в прошлом году упал почти на 20%.
В 2019 году переводы, осуществленные через платежные системы из России в Таджикистан, составили $669 млн, сообщает Центральный банк РФ.
Это на $166 млн или почти на 20% меньше, чем в 2018 году.
В позапрошлом году, по данным Центробанка, объем поступивших в республику из России денег через платежные системы составлял $835 млн.

12:18 26 декабря, 2019
МИД РФ: Денежные переводы из России в Таджикистан выросли на 20%
Однако, в четвертом квартале 2019 года, когда заработал Процессинговый центр Нацбанка Таджикистана по денежным переводам без открытия банковского счета, переводы по сравнению с этим же периодом 2018 года выросли почти на 30%: с $183 млн в 4-ом квартале 2018 года до $236 млн в 4-ом квартале 2019 года.
Напомним, 3 декабря прошлого года Нацбанк Таджикистана запустил работу Национального процессингового центра по денежным переводам без открытия счета.
"Золотая корона", которая ранее занимала более 80% рынка переводов, отказалась присоединяться к созданному Центру, обосновывая свои действия тем, что новый порядок расходится с российским законодательством.
В настоящее время переводить деньги можно в/из Таджикистана только через системы "Юнистрим", "Контакт" и "Вестерн Юнион".

Источник - asiaplustj.info
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