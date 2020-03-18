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|КазНацбанк пытается сбить панику на валютном рынке аукционом "по-франкфуртски". Да хоть по баден-баденски, толку то...
08:15 19.03.2020
Нацбанк и KASE сделали заявление по курсу тенге
За прошедшие сутки волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла.
Совместное заявление опубликовали Национальный Банк РК и Казахстанская фондовая биржа KASE по поводу продолжающегося ослабления курса тенге к иностранным валютам, передает zakon.kz.
Регулятор напомнил, что за прошедшие сутки волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла. Цена на нефть марки Brent достигла 25 долларов за баррель, снизившись за день на 14%, и более, чем на 60% с начала года. Продолжается падение на мировых фондовых и валютных рынках. Российский рубль ослабел за день на 7.3%, а с начала года более, чем на 30%.
В этих условиях для ограничения дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок и в целях содействия обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан, Национальный Банк совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли решение о проведении торгов по валютной паре тенге-доллар 19 и 20 марта 2020 года в форме Франкфуртского аукциона. Решение о проведении торгов в виде Франкфуртского аукциона позволит удовлетворить имеющиеся заявки клиентов и не допустить дестабилизации ситуации на валютном рынке, - отметили в заявлении Нацбанк и KASE.
Информация о дальнейшем режиме торгов будет доводиться через публичные заявления.