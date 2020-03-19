7 новых случаев заражения коронавирусом в Нур-Султане

13:58 19.03.2020

Сообщение на 13 часов 19 марта.



Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13.00 час. 19 марта 2020 года в Казахстане рассказали в Минздраве РК, передает zakon.kz.



Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан. На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 19 случаев, Нур-Султане – 25 случаев, - говорится в сообщении.