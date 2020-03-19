Продажа долларов приостановлена в большинстве обменников Нур-Султана и Алматы

14:21 19.03.2020

При этом в некоторых обменных пунктах цена доллара доходит до 471,5 тенге.



Продажу долларов приостановили многие обменники самых крупных городов РК – Нур-Султана, Алматы и Шымкента, передает zakon.kz.

При этом в некоторых обменных пунктах Алматы цена доллара доходит до 471,5 тенге. А евро местами продают аж по 514-515 тенге.



В Нур-Султане практически везде продажа отсутствует. Цена евро выросла до 500 тенге.



Между тем официальный курс доллара США, установленный Нацбанком на четверг, составляет 439,32.

На Казахстанской фондовой бирже KASE на данный момент курс доллара составляет 439,56 тенге.



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Доллар в обменниках если и продают, то по 478 тенге

На торгах на Казахстанской фондовой бирже в 11 утра курс составил 448,50 тенге.



В большинстве обменных пунктов Алматы и Нур-Султана с утра 19 марта не продают доллары. Если же и есть продажа, то по цене от 453 до 478 тенге, передает zakon.kz.

С утра в некоторых обменных пунктах Алматы, которые все же продавали доллар, цена доллара доходила до 471,5 тенге. На торгах на Казахстанской фондовой бирже в 11 утра курс составил 448,50 тенге.

К обеду стоимость доллара в некоторых обменных пунктах достигла 478 тенге.