|16:41 Коронавирус: почему власти Таджикистана молчат?
16:39 Коронавирус и распад либерального порядка: судьба Европы под вопросом
16:37 Новый китайский кошмар
16:22 В Таджикистане с 20 марта вновь разрешены массовые молитвы в мечетях
16:21 Экономика эпохи инфекций. Мониторинг мировой экономики
16:08 В ЮжКорее пик эпидемии, похоже, пройден, - Science
16:05 Первая леди Сирии Асма аль Асад: изящные украшения и сильный характер хрупкой женщины
16:00 "У Танюши дел не мало...". Елбасы без президентства. Прошел год
15:58 Берестяная грамота с монгольскими стихами из Поволжья (уникальная находка)
15:50 Авары и Аварский каганат. Что/кто это были? (загадки истории)
15:36 Первый год Токаева. Незаметный герой
15:34 Цена российской нефти Urals упала ниже $19
15:29 КырДепутаты обвиняют вице-премьершу Омурбекову и министра Чолпонбаева в заражении страны
14:27 Узпромстройбанк возглавил Сахи Аннакличев
14:21 Продажа долларов приостановлена в большинстве обменников Нур-Султана и Алматы
13:58 7 новых случаев заражения коронавирусом в Нур-Султане
08:15 КазНацбанк пытается сбить панику на валютном рынке аукционом "по-франкфуртски". Да хоть по баден-баденски, толку то...
07:01 Переводы через платежные системы из России в Таджикистан в прошлом году упали на 20%
06:55 Аркадаг в саксауле. ТуркмВождь приказал отправить студентов-медиков в Каракумы. Лечить тушканов?
06:51 Граждане Туркменистана умерли в Стамбуле от отравления водкой, которой пытались защититься от коронавируса, - "ХТ"
06:47 Коронавирус убивает не только европейцев, но и европейскую интеграцию, - В.Кудрявцев
06:43 Новым премьером Ирака стал бывший разведчик "насровец" аз-Зурфи
06:41 От коронавируса уже страдают русские соотечественники, - А.Докучаева
06:37 В Казахстане 37 больных вирусом (+2 за сутки)
06:35 Коронавирус в Великобритании: слабые - вымрут, - Libеration
06:28 "Верю в друга Си": как коронавирус помог репутации Китая, - Анна Юранец
06:19 В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса (правительственное сообщение)
06:16 Черная оспа в Казахстане, 1971 год: как предотвратили эпидемию..., - Ж.Асылбеков
04:45 Коронавирус: Что Таджикистан должен был сделать еще вчера?
02:27 Пандемия коронавируса спасет человеческие жизни
02:25 Казахстан и коронавирус: к кому мы ближе – к китайцам или к итальянцам? - А.Омирбек
00:58 "Война слов" между Китаем и США переходит в "войну дел", - Вл.Скосырев
00:17 О преимуществах китайской системы перед Западом, - Вл.Малышев
00:14 Предпоследний акт мировой истории, или Под флагом борьбы с коронавирусом, - В.Катасонов
|Узпромстройбанк возглавил Сахи Аннакличев
14:27 19.03.2020
Председателем правления Узпромстройбанка стал Сахи Аннакличев, ранее работавший первым заместителем главы НБУ.
Председателем правления Узпромстройбанка назначен Сахи Сапармухамедович Аннакличев, сообщается на сайте банка.
До этого назначения с осени прошлого года он работал первым заместителем председателя Национального банка Узбекистана.
Прежний глава Узпромстройбанка Азиз Воитов ранее был назначен первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли.
Сахи Аннакличев (1975 г. р.) начал карьеру в 1996 году ведущим экономистом валютно-экономического отдела Каракалпакского главного управления Центрального банка. В последующие годы занимал различные должности в ЦБ, был заместителем главы Народного банка, возглавлял один из департаментов Кабинета Министра.