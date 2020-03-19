Узпромстройбанк возглавил Сахи Аннакличев

14:27 19.03.2020

Председателем правления Узпромстройбанка стал Сахи Аннакличев, ранее работавший первым заместителем главы НБУ.



Председателем правления Узпромстройбанка назначен Сахи Сапармухамедович Аннакличев, сообщается на сайте банка.

До этого назначения с осени прошлого года он работал первым заместителем председателя Национального банка Узбекистана.

Прежний глава Узпромстройбанка Азиз Воитов ранее был назначен первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли.

Сахи Аннакличев (1975 г. р.) начал карьеру в 1996 году ведущим экономистом валютно-экономического отдела Каракалпакского главного управления Центрального банка. В последующие годы занимал различные должности в ЦБ, был заместителем главы Народного банка, возглавлял один из департаментов Кабинета Министра.