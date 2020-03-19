Цена российской нефти Urals упала ниже $19

15:34 19.03.2020

В ходе торгов 18 марта стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала до $18,64 за баррель, сообщает Argus media. Отмечается, что это минимальный уровень с февраля 2002 года.

Argus - международное агентство, которое отслеживает цены на энергоресурсы и издает информационные бюллетени о сырьевых рынках.



По оценке агентства, на цены повлияла информация об увеличении отгрузок нефти Urals из балтийских портов 1–5 апреля на 25% по сравнению с аналогичным периодом в марте - до 2 млн баррелей в сутки. Цены также снижаются на фоне решения саудовской компании Saudi Aramco резко снизить цены на поставки нефти в апреле.



Агентство также отмечает, что участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен на нефть на фоне сокращения нефтепереработки. Это произошло из-за того, что нефтепродукты скопились в хранилищах, поскольку пандемия коронавируса вызвала снижение мировой экономической активности. Трейдеры при этом полагают, что разрыв сделки ОПЕК+ только усугубит ситуацию.



Сегодня, 18 марта, цена на нефть марки Brent упала на 15%, достигнув $24,96 за баррель впервые с мая 2003 года. Стоимость WTI упала на 28,7%, до $20,94 - до минимумов 2002–2003 годов. Совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун назвал цену на нефть ниже $25 катастрофической.