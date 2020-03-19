Первый год Токаева. Незаметный герой

15:36 19.03.2020

Первый после года

Как Касым-Жомарт Токаев осваивается в роли президента Казахстана при Нурсултане Назарбаеве



Год назад в Казахстане произошла "операция "Преемник"". Бессменного президента Нурсултана Назарбаева по его же инициативе сменил спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. "Ъ" решил подвести итоги первого года президентского правления господина Токаева и выяснить, чем второй глава государства отличается от первого.

Казахстанский "либерал"

Год назад - 19 марта в 19:00 - Нурсултан Назарбаев объявил о решении покинуть пост президента Казахстана. "Лидер нации", бессменно правивший страной с момента обретения ею независимости, сложил президентские полномочия, но из политики не ушел. "Остаюсь председателем Совета безопасности, который наделен серьезными полномочиями. Остаюсь председателем партии ""Нур Отан"" (правящая партия.- "Ъ"), членом Конституционного совета",- сообщил господин Назарбаев.



И. о. президента автоматически стал глава Сената Касым-Жомарт Токаев. После июньских досрочных президентских выборов господин Токаев от приставки "и. о." избавился: его поддержал 71% проголосовавших. Позже выяснилось, что изменения в политической карьере не были для Касым-Жомарта Токаева сюрпризом. В интервью телеканалу Euronews он признался, что Нурсултан Назарбаев еще несколько лет назад заверил политика: именно он станет следующим президентом Казахстана.

Транзит власти проходил не без шероховатостей.

Во время избирательной кампании проходили акции протеста - как против Касым-Жомарта Токаева, так и против решения переименовать столицу страны из Астаны в Нур-Султан.

Господин Токаев отказался от жесткого подавления протестов и сформулировал свой подход так: "разные мнения, но единая нация". В своей инаугурационной речи новый президент объявил, что "диалог должен строиться на признании плюрализма мнений". Вскоре по его инициативе в стране была учреждена новая площадка для диалога государства с гражданским обществом - Национальный совет общественного доверия (НСОД). Тогда же было анонсировано внесение поправок в закон о митингах. Как сообщил господин Токаев на втором заседании НСОД, жителям республики не нужно будет спрашивать у местного исполнительного органа разрешение на митинг. Достаточно будет уведомления. Впрочем, поправки так и не были приняты.

В то же время президент поддержал предложение о декриминализации статьи о клевете и перевел ее в Кодекс об административных правонарушениях. Он также отменил национальный сертификат безопасности - инструмент, который позволял ограничивать доступ к отдельным интернет-ресурсам.

Защитник слабых

За год президентства Касым-Жомарт Токаев провел ряд социально-экономических реформ, направленных на поддержку малоимущих и малого бизнеса. Многодетным семьям и семьям, потерявшим кормильца, списали беззалоговые потребительские кредиты на сумму 105 млрд тенге (18 млрд руб.), были смягчены санкции за кредиторскую задолженность, отсрочено введение пенсионных взносов работодателей до 2023 года. Некоторые категории компаний микро- и малого бизнеса освободили от уплаты налога на доходы сроком на три года, студентам повысили стипендии, а учителям - зарплаты.

Новый президент поставил точку в спорах о строительстве горнолыжного курорта "Кокжайлау" в одноименном урочище национального природного парка. Замороженное было строительство возобновили в 2017 году, что спровоцировало протесты. Осенью 2019 года Касым-Жомарт Токаев постановил прекратить работы.

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Казахстанский политолог Эдуард Полетаев полагает, что, решая "отложенные вопросы", Касым-Жомарт Токаев поневоле оказался в роли человека, который открыл ящик Пандоры. "Обещанное в президентской программе облегчение долгового бремени граждан привело к поляризации общества, по-разному расценившего примеры такой благотворительности за бюджетный счет,- сказал эксперт "Ъ".- С другой стороны, общество осознало, что проблемы можно решать через протесты". По словам господина Полетаева, новому президенту приходится решать проблему "перекрученной гайки": чуть ослабил ее - и есть риск, что полностью сорвет резьбу. "Следствием этого стала утрата инициативы, когда Акорда (администрация президента Казахстана.- "Ъ") не определяет текущую повестку дня, а она формируется стихийно - и власти реагируют на нее в режиме аварийно-спасательной команды",- говорит господин Полетаев.

Борец с кризисами

Почти весь первый год пребывания на посту президента для Касым-Жомарта Токаева прошел под знаком чрезвычайных ситуаций. Буквально через две недели после президентских выборов в городе Арысь на юге Казахстана произошел крупнейший за время независимости страны взрыв на военных складах. На ликвидацию последствий была мобилизована вся страна, а половину населенного пункта, где проживает около 50 тыс. человек, пришлось отстроить заново.

"Трудолюбие, энтузиазм строителей позволили восстановить город в кратчайшие сроки,- заявил в прошлом сентябре господин Токаев.- Было задействовано около 10 тыс. человек, 250 компаний и 300 единиц спецтехники".

Завершился же год этническими столкновениями на юге Казахстана, коронавирусом и резким падением цен на нефть.

В результате массовых беспорядков в селе Масанчи Кордайского района погибли десять человек и больше сотни (в том числе 19 полицейских) пострадало. Господин Токаев поручил правоохранителям "наказать в строгом соответствии с законом всех преступников", а после посетил пострадавший регион и пообщался с местными жителями. Но глубинные причины конфликта так и не были выявлены. По версии МВД республики, все случившееся - "бытовой конфликт".

Борьбу же с коронавирусом можно в целом охарактеризовать как эффективную: первый случай заражения в стране был выявлен только 13 марта. Два дня спустя президент Токаев ввел режим чрезвычайного положения, а 17 марта закрыл на карантин два главных города - Алматы и Нур-Султан.

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"Токаеву было совсем непросто. К нему возникло много новых и отложенных запросов и ожиданий, а экономическая ситуация и внешняя конъюнктура давали мало поводов для оптимизма. Тем не менее он и его команда весь год демонстрировали в основном добрые политические намерения",- подводит итоги года политолог Полетаев.

"Не транзитный пассажир"

Критики второго президента Казахстана выражали сомнения в том, что он с учетом сохранения влияния Нурсултана Назарбаева на процессы внутри страны сумеет стать полноценным главой государства. Господину Токаеву пришлось вступить в заочную полемику по этому поводу: "Я считаю себя полнокровным президентом Казахстана. Я не попутчик, я не транзитер, не собираюсь менять ни поезд, ни самолет, ни пересаживаться в другое движущееся средство".

При этом почти в каждом своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обозначает роль Нурсултана Назарбаева в политической системе Казахстана, отмечая, что преемственность политики "лидера нации" - краеугольный камень его действий.

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Однако тот факт, что второй президент объявил себя приверженцем и продолжателем курса своего предшественника, вовсе не означает полного подражания. Господин Токаев поставил под сомнение базовый принцип эпохи Назарбаева - "сначала экономика, затем политика". Он не раз подчеркивал: неразвитость политической системы мешает прогрессу в экономике.



"Политическая преемственность, которая является программной установкой второго президента, тоже нуждается в правильном прочтении,- говорит казахстанский политолог Айдос Сарым.- Президент Токаев не хочет ассоциироваться с застоем, коррупцией, непотизмом, дисфункциональностью и прочими негативными явлениями, которые политизированные группы связывают с именем первого президента. Это и не может быть политическим курсом".

В то же время, констатирует эксперт, полностью выйти из тени Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарту Токаеву за год так и не удалось.



Это заметно в том числе на примере внешнеполитических мероприятий.Так, на декабрьском заседании высшего совета Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге и на проходившем там же неформальном саммите СНГ Казахстан представлял не действующий, а первый президент страны.

Марина Коваленко; Александр Константинов, Нур-Султан

"Коммерсантъ" от 19.03.2020,