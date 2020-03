Авары и Аварский каганат. Что/кто это были? (загадки истории)

15:50 19.03.2020 Авары - происхождение и социальная организация элиты Аварского каганата в VII веке н.э.



Предлагаю Вашему вниманию обзор исследования, посвященного аварам (*не путать с аварцами), которые также известны как вархониты или псевдоавары. Работа посвящена генетическому анализу и социальной организации элиты Аварского каганата в Карпатском бассейне VII в. Сразу отмечу, что в этот период продолжалось Великое переселение народов и начиналось развитие славянской государственности. Однако хоть целью исследования являются конкретные вопросы, связанные с аварской элитой и тема славян в работе не поднимается, просто стоит учитывать, что славяне и авары взаимно влияли друг на друга в столь важный исторический период на этой территории.



Но основные вопросы исследования касались происхождения и состава правящей группы аварского каганата, а именно:



Был ли состав элиты однородным или смешанным?

Можно ли определить из какого региона они прибыли?

Были ли материнские и отцовской линии сходного происхождения?

Играло ли роль биологическое родство в организации правящего слоя элиты?



Но начнем по порядку.









Общие сведения



Карпатский бассейн обычно рассматривается как самая западная точка Евразийской степи, а его история часто находилась под влиянием кочевых народов восточного происхождения. После 568 года нашей эры, авары поселились в Карпатском бассейне, основав свое государство, которое было мощным игроком на геополитической арене Центральной и Восточной Европы в течение четверти тысячелетия. Ну каково их происхождение?



История аваров известна из внешних, преимущественно византийских письменных источников дипломатического и исторического характера. В качестве примера можно привести описание Феофилакта Симокатты, византийской дипломатической миссии в 569-570 годах нашей эры, посетившей Тюркский Каганат в Центральной Азии и утверждавшей, что их правитель жаловался на бегство своих подданных аваров. По его утверждению авары были тюркскими подданными, бежавшими от его воли и что они неправедно присвоили себе титул каган и имя авары, так как эти беглецы не были настоящими аварами в представлении тюркского кагана.



Вероятно, тюрки настаивали на том, что авары были "псевдоаварами", чтобы подчеркнуть свою силу в Евразийской степи. А рассказ Феофилакта, скорее всего, удовлетворял политическим потребностям того времени - то есть оскорбить и высмеять аваров во время напряженных политических отношений между Византией и Аварским каганатом в правление Маврикия.

Поскольку предшественником Тюркского, был Жужаньский каганат на территории современной Монголии и Северного Китая, идея о жужаньском происхождении аваров появилась еще в XVIII веке. Конкурирующая гипотеза, основана на том же источнике, упоминающем альтернативное название мигрирующие группы как в вархониты. Что связывает их с эфталитами гуннского происхождения из Центральной Азии. Однако современные исторические исследования рассматривают их не как однородные этнические группы, а скорее, как образования связанные общими политическими и экономическими целями. Было предложено несколько исследовательских подходов указывающих на различные регионы в качестве их прародины, например, Центральная Азия или регион включающий Маньчжурию на востоке, Монголию и некоторые северные провинции Китая в центре, а также Синьцзян, Минусинский бассейн и Северный Алтай на западе. Далее этот регион будет упоминаться как "Восточно-Центральная Азия".



Лингвистические данные об аварах ограничиваются лишь горсткой личных имен и титулов (каган, баян и другие), преимущественно из Восточной и Центральной Азии, известных по тем же византийским письменным источникам.



Имеющиеся данные недостаточны для определения принадлежности аварского языка, однако скудные остатки, свидетельствуют о существовании протомонгольского, прототюркского или других языков, включая тунгусо-маньчжурские, кавказские, иранские и венгерский языки. Вместе с аварами в археологическом наследие Карпатского бассейна появились новые элементы, которые имели общие черты с евразийскими кочевыми культурами. Эти явления еще больше подчеркиваются в богатых погребениях элиты аварского периода.



Кунбабони



Эта группа могил VII века, оснащенных богатым погребальным инвентарем и стала предметом исследования. Погребальный инвентарь в междуречье Дунай-Тиса, состоит из ценных и престижных артефактов таких как позолоченные и посеребренные кольцевые мечи, золотые пояса с псевдопряжками и некоторые элементы посуды из драгоценных металлов. Захоронения могли быть связаны с лидерами раннего аварского государства и военной свитой кагана (группа Кунбабони-Боча). А материальная культура аварского периода показывает, что эта правящая элита, оставалась частью общества Евразийской степи даже спустя поколения после заселения Карпатского бассейна. Одно из захоронений 50/60-летнего мужчины в Кунбабони, содержало более 2 кг золота. Оно часто упоминается как за хранение кагана. Но для такого описания нет археологические доказательств, ведь в могиле не обнаружено каганских знаков отличия и дипломатических подарков. Хотя захороненный, вероятно, действительно был видным членом общества. Артефакты, найденные в этих погребениях указывают как на восточное (степные), так и на средиземноморские (византийские) культурные традиции, предполагая, что группа имела далеко идущие связи и включала элементы различного происхождения. А золотой лист в форме полумесяца из погребения Кунбабони имеет прямые аналогии с жужаньскими погребениями V-VI веков из Монголии и империи Северная Вэй (Тоба Вэй) на севере Китая, где эти артефакты использовались в качестве нагрудных знаков отличия, основываясь на их документальном положении в погребениях.



Характерное статусное холодное оружие, покрытое золотом и серебром, было найдено в ранних аварских погребениях элиты и, вероятно, использовалось как символ престижа. Эти кольцевые мечи имеют аналоги из Алтайского края, но их распространение достигало Китая, Кореи и Японии. А их изображения также можно найти на фресках старого Самарканда, как у Афрасиаба.



Сильная восточно-центральноазиатская связь материальной культуре раннего аварского периода присутствует и на уровне простого народа. Технологический прорыв, связанный с железным стременем, которое уже было известно в Азии, в Европе отмечен одновременно с приходом аваров. Его значение было также подчеркнуто кавалерийской реформой византийской армии. Однако в то время в Европу проникли не только отдельные типы артефактов, но и распространились некоторые характерные способы их отложения. В этот период, в неглубоких ямах Карпатской котловины, были захоронены жертвенные комплексы, так называемые тайники, состоящее из оружия и конской упряжи.



Приток населения из Евразийской степи в Карпатский бассейн, наблюдался неоднократно, но он генетически еще недостаточно изучен. Самыми ранними были представители, генетически связанные с ямной культурно-исторической общностью в третьем тысячелетии до нашей эры. Далее были скифы, сарматы и гунны. Немногие проанализированные скифские образцы из Венгрии имели относительно увеличенную европейскую родословную и не имели признаков потока генов из групп Восточной и Центральной Азии. А сарматы и гунны из Венгрии еще меньше изучены. Помимо притока людей в Карпатский бассейн с востока, также наблюдались миграции с севера, например, сообщество периода лангобардов, которое непосредственно предшествовало аварам на территории и современной западной Венгрии , продемонстрировавшее в недавних исследованиях центральное и североевропейское геномное происхождение.



Также в седьмом веке, авары завоевали северную территорию, населенную славянами, которые были дополнительно завербованы в аварскую армию и получили заказ на поставку продовольствия. В течение около 250 лет господства в этом смешанном регионе можно было заметить значительное влияние аварской культуры (особенно в погребальных обрядах) и ассимиляцию с коренным населением.



Антропологическая характеристика населения Карпатского бассейна аварского периода



Аварский период хорошо представлен и исследован с точки зрения физической антропологии, были раскопаны и изучены десятки тысяч захоронений VI-IX вв. Основной интерес вызывали азиатские морфологические типы черепа и элементы краниометрии, который впервые появляются в Карпатском бассейне в большом количестве и разнообразии. Аварское население антропологически неоднородно и в основном характеризуется европеоидным типом с брахицефальными и долихоцефальными вариациями. Однако важной частью этой неоднородности являются также азиатские или так называемые монголоидные типы, которые по более ранним данным (1983 года) не превышали 15-20% от населения Аварского каганата, хотя в некоторых регионах могли достигать 50%.



А морфологические признаки, характерные для монголоидов, иногда проявлялись и у других типов. Черепа, связанные с азиатскими популяциями, встречаются почти на каждом кладбище раннего аварского периода. Хотя появление этих типов можно интерпретировать как приток новых, возможно, восточно- центральноазиатских групп населения. Но их присутствие в среднем и позднем аварском периодах все еще интенсивно обсуждается.



Предыдущие генетические исследования



Лишь немногие исследования древней ДНК были сосредоточены на аварах и в этих исследованиях анализировалась только контрольная область митохондриальной ДНК. В одном из них рассматривалась группа аваров VIII-IX века из юго-восточной части Большой Венгерской равнины или части Среднедунайской равнины (Альфельд), Карпатского бассейна. Их материнский генофонд демонстрировал преимущественно южный и восточноевропейский состав. Причем азиатские элементы составляли только 15,3% вариаций. Другое недавнее исследование смешанной популяции Аварского каганата того же периода, из современной Словакии, также показало разный характер евразийской митохондриальной ДНК, с более низкой частотой восточноевразийских элементов - около 6,52%.



Новое исследование



В новой работе исследователи изучили 26 представителей аварского периода, которые были раскопаны в 10 различных местах. Семь из десяти участков расположены в междуречье Дунай-Тиса, а три к востоку от реки Тиса, где в VII веке можно было определить вторичный центр власти. Основное внимание было уделено 8 представителям аварской элиты из междуречья Дунай-Тиса, дополненных другими людьми из этого региона. Чтобы не утомлять подробностями, сразу перейдем к результатам. А кто желает ознакомиться с более детальной информацией, источник в конце статьи.



Результаты



Генетические данные о происхождении аварской элиты

Отцовский генетические линии исследуемой аварской группы очень однородны по сравнению с материнскими и в основном состоят из гаплогрупп N-Tat или N1a1, которые уникальны для междуречья Дуная и Тисы и могут свидетельствовать об общей генетической истории аваров с предками монголов и уральских популяций. Основываясь на анализе коротких тандемных повторов и однонуклеотидного полиморфизма, исследователи пришли к выводу, что большинство аварских N1a1 хромосом, вероятно произошли от общей исходной популяции людей, проживавшей в то время в Южной Сибири и Монголии. Анализ другой гаплогруппы Q1b1a3-L330 у одного подростка позволяет предположить алтайское или южносибирское генетическое происхождение по отцовской линии.



Генофонд по материнским линиям исследуемой аварской группы более сложен. Он содержит как западно-, так и восточноевразийские элементы с доминированием последних в 69,5% случаев.



Обнаруживаются лишь слабые связи между аварской элитой и данными митохондриальной ДНК древних популяция Евразии, имеющих наибольшее сходство с древними популяциями Центральной и Восточно-Центральной Азии.



В связи с отсутствием справочных данных древней ДНК, исследователи сравнили материнские и отцовские генетические данные исследуемой группы с современными евразийскими популяциями. Полученные результаты подтверждают восточно-центральноазиатское генетическое доминирование в генетическом составе аварской элиты. Группа аварского периода демонстрирует низкие генетические расстояния и тесные филогенетические связи с несколькими современными восточноевразийскими популяциями. Филогеографические данные по отдельным линия митохондриальной ДНК указывают на восточно-центральноазиатские популяции, такие как уйгуры и буряты. Дальнейшие генетические связи аваров с современными популяциями, живущими на юго-западе, такими как хазарейцы и севере, как тунгусо-маньчжурские народы и эвенки, Восточно-Центральной Азии, вероятно, указывают на общность исходных популяций.



Археологическое наследие аварской элиты не противоречит результатам генетиков и некоторые артефакты, найденные в погребениях кунбабонской группы, указывают на восточные культурные связи. Но более точному определению мешают различные схемы их распространения, потому как эти артефакты использовались в качестве престижных товаров от Карпатского бассейна до Алтайского края или даже Китая, Кореи и Японии.



Золотой лист в форме полумесяца из Кунбабони, интерпретируемый как знак отличия, может указывать на более символическую связь с Монголией и Северным Китаем.



Наличие этих артефактов не обязательно связано с миграцией отдельных личностей или групп, но позволяет предположить, что аварская элита поддерживала непрерывную связь с евразийской степью.



Генетические данные о социальной структуре аварского общества

В этой работе исследователи получили новую информацию о социальной организации аварской элиты. Данные по Y-хромосоме позволяют предположить, что элиты аварского каганата имели сильные биологические связи. Возможно, власть и богатство наследовались по отцовской линии. Было обнаружено что родство по отцовской линии является организующим правилом в общинах двух изученных районов Кунсаллаш и Кунпесер.



Аварское общество понималось в рамках кочевых сообществ. Общепризнанно, что родственные связи как биологические, так и мифические имели для кочевников большее значение чем для оседлых групп. Родство - это социальный сегмент, который определяется на основе близости индивидов друг к другу в системе биологических отношений. В кочевых сообществах Центральной Азии соблюдалась строгая патрилинейность, но в некоторых случаях также фиксировалось и отмечалось матрилинейное родство. Родство - это также способ понимания мира и создания в нем социального порядка. Хотя кочевые сообщества описываются как сегментарные, они необязательно эгалитарные. В сегментированных обществах определяется ранг и взаимоотношения между индивидами или группами, а также их место в более широком обществе. Таким образом создается система, в которой никто не имеет себе равных. Система родства разделяет высшие и низшие линии и может произойти возникновение доминирующей линии. Отцовский родственные отношения между исследованными лицами, погребенными в богато обставленных могилах, указывают на наличие такого доминирующего рода в аварском обществе. Хоть важность родства в кочевых обществах подвергалось сомнению (но не в случае с элитным слоем), идея избранного или сакрального сегмента является известным политическим понятием в центральноазиатских кочевых обществах.



Основываясь на современных знаниях о прежних популяциях Карпатского бассейна, исследователи предполагают, что азиатские компоненты аварской элиты вошли в регион с аварским завоеванием. А учитывая, что исследуемая группа представителей аварской элиты была как минимум на 3-4 поколения моложе времени аварского завоевания, ДНК как мужчин, так и женщин представляет ценную информацию о социальной структуре элиты аварского периода. Результаты показывают, что аварская элита не смешивалась с местным населением VI века около столетия и могла оставаться сознательно поддерживаемым замкнутым слоем общества. Доминирование азиатских линий митохондриальной ДНК (особенно у мужчин), позволяет предположить, что только после этого периода количество смешанных браков с местными женщинами увеличилось и аварская элита была в основном эндогамной в Карпатском бассейне, то есть в пределах слоя аваров азиатского происхождения. Более того, хотя это и не противоречит моделям миграции элиты, данные показывают, что аварская элита прибыла семейными группами или по крайней мере мужчины и женщины мигрировали вместе.



Важно отметить, что исследуемая группа аварской элиты состоит в основном из 18 мужских погребений, а принадлежность женщин к одному и тому же социальному слою, археологически едва заметна. Из исследованных участком в междуречье Дуная и Тисы, только одна женщина была погребена с ценными артефактами, другие богато обставленные женские захоронения находятся за пределами этого района.



Мужская власть появлялась в публичной сфере, а женская, вероятно, в семейной, но это не означает что женщины не могли обладать государственной властью или влиянием, могли быть различные формы представительства. Чтобы получить больше информации и определить уникальность отцовского и, возможно, материнского генофонда элиты аварского периода, необходимо также изучить простых людей аварского общества.



Выводы



Итак, в 568 году нашей эры авары прибыли в Карпатский бассейн, который был заселен в VI веке смешанными варварскими и позднеантичными романизированными группами. Аварский каганат можно рассматривать как состав разных разнородных групп, независимо от языковой, культурной или этнической принадлежности. Однако высший социальный слой имеет однородный культурно-антропологический характер. А исторические источники предполагаю, что именно эта группа ввела титулы и институты присущие кочевому государству в Карпатский бассейн. Результаты исследования свидетельствуют о том, что материнские и отцовские генетические линии элиты аварского периода в Карпатском бассейне отличались от европейского генофонда их периода и были преимущественно восточно-центральноазиатского происхождения. И этот материнский и отцовский генетический состав элиты сохранялся в течение нескольких поколений после завоевания аварами Карпатского бассейна. Этот результат предполагает сознательно поддерживаемое закрытое общество, вероятно, посредством внутренних браков или интенсивных контактов с восточными регионами их происхождения.



Полученные результаты также содержит ценную информацию о социальной организации элиты аварского периода. Данные митохондриальной ДНК позволяют предположить, что мигрировала не только военная свита, состоящая из мужчин, но и эндогамная группа семей. Данные подтверждают, что аварская элита была организована на основе родства по отцовской линии и родство также сыграло важную роль в захоронениях в богато обставленных могилах, указывая на наличие доминирующей родословной линии, которая соотносится с известным представлением об избранном или священном сегменте кочевых обществ. Результаты исследования дают новые свидетельства для понимания истории важного раннесредневекового государства. Тем не менее, для более детального описания генетических связей и субструктуры населения аварского периода, необходимы дополнительные генетические данные древних и современных азиатских популяций Карпатского бассейна, в том числе и аварского период.



Источники:



1. Genetic insights into the social organisation of the Avar period elite in the 7th century AD Carpathian Basin

Veronika Csáky, Dániel Gerber, István Koncz, Gergely Csiky, Balázs G. Mende, Bea Szeifert, Balázs Egyed, Horolma Pamjav, Antónia Marcsik, Erika Molnár, György Pálfi, András Gulyás, Bernadett Kovacsóczy, Gabriella M. Lezsák, Gábor Lőrinczy, Anna Szécsényi-Nagy & Tivadar Vida doi.org/10.1038/s41598-019-57378-8

2. Y-chromosome haplogroups from Hun, Avar and conquering Hungarian period nomadic people of the Carpathian Basin

Endre Neparáczki, Zoltán Maróti, Tibor Kalmár, Kitti Maár, István Nagy, Dóra Latinovics, Ágnes Kustár, György Pálfi, Erika Molnár, Antónia Marcsik, Csilla Balogh, Gábor Lőrinczy, Szilárd Sándor Gál, Péter Tomka, Bernadett Kovacsóczy, László Kovács, István Raskó & Tibor Török doi.org/10.1038/s41598-019-53105-5

3. Maternal Genetic Ancestry and Legacy of 10th Century AD Hungarians

Aranka Csősz, Anna Szécsényi-Nagy, Veronika Csákyová, Péter Langó, Viktória Bódis, Kitti Köhler, Gyöngyvér Tömöry, Melinda Nagy & Balázs Gusztáv Mende doi.org/10.1038/srep33446 Источник - Археология, история, генетика - Бабуин

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584622200

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мне выпала честь принять управление страной – Токаев о транзите власти

- Годовщина Токаева: судят по делам

- Правительство обеспечит стабильность цен и бесперебойность снабжения продовольствием

- В Мажилисе установлен особый порядок работы

- Пора протрезветь!

- Нурсултан Назарбаев поручил выделить 200 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом

- Данияр Ашимбаев: Возможно, антивирусные мероприятия и даже карантин могут научить страну работать немного лучше?..

- Обращение заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Дембаева Б.Б. в порядке статьи 31 Закона "О прокуратуре"

- "Жизнь людей важнее отдыха и финансов": как казахстанские власти будут бороться с коронавирусом в режиме ЧП