Берестяная грамота с монгольскими стихами из Поволжья (уникальная находка)

15:58 19.03.2020

В начале осени 1931 г. в селе Терновка, Республики Немцев Поволжья, группа колхозников, обустраивая яму под силос, наткнулась на захоронение. В нем находились человеческие останки и ряд предметов, погребенные вместе с усопшим: берестяная коробочка, медная чернильница и острие для письма. Рабочие не стали скрывать информацию о находке и вскоре на месте уже работала группы историков из города Энгельс, на тот момент - столицы Республики Немцев Поволжья.



Ученые были явно разочарованы положением дел, поскольку колхозники перезахоронили останки подальше, чтобы не переносить силосную яму. От скелета сохранились фрагменты не более 5 см, в сущности - "костяная труха". Тем не менее, все это было зафиксировано, а вдобавок к изначально переданным предметам удалось отыскать черепки посуды, монеты, фрагменты ножа, пряжку и наконечник стрелы.



Самым ценным для науки элементом захоронения стало содержимое берестяной коробочки: в ней находились берестяная же книжечка из нескольких листов, текст на которых еще сохранился. При детальном изучении уже в Эрмитаже оказалось, что запись произведена уйгурским шрифтом с небольшими вставками монгольского алфавита, а сам текст был преимущественно на монгольском языке. уникальность находки просто фантастическая: береста, монгольский язык, Поволжье.



Но для меня, как и для части исследователей, самым невероятным стало то, что на русской бересте, в могиле монгольского воина XIII-XIV веков были записаны стихи. Не какие-нибудь законы того государства (Золотая Орда), не биография человека с перечнем его заслуг, не формальная молитва (тогда официальными религиями были Тенгрианство и Буддизм), а стихи! Причем вместе со стихами в могилу этого человека поместили чернильницу и прибор для письма!



Что нас воспитали представлять себе, когда мы слышим о средневековых монголах: дикость, жестокость, варварство. А здесь вот так: могила со стихами из 1200-1300-ых годов. Мое воображение уже неделю, с момента, когда я узнал о такой находке, занято исключительно фантазиями на счет того, кто был этот человек и о том, кто написал этот текст. Ученые сходятся на том, что это было захоронение небогатого человека, возможно, связанного с канцелярской деятельностью. Но в моей голове он поэт, которого кто-то по-настоящему знал и любил, а стих, возможно, - его собственный или посвящен именно ему.



Естественно, не могу не привести часть из дошедших до нас отрывков текста (в ссылке по первому источнику, если заинтересовало, сможете прочитать перевод полностью). Они вызывают ряд споров, основной из которых - предназначение стихов. Изначально считалось, что это стихотворение о матери провожающей сына на службу. Однако сейчас есть довольно убедительные версии, что оно больше похоже на "заклинание" о переходе человека в загробную жизнь и является записью древнего фольклорного произведения, возможно, древнейшего из записанных в монгольской литературе.



* * *



В квадратных скобках - восстановленный текст (восстанавливался он исходя из особенностей монгольского стихосложения, можете заметить, что фрагменты отчасти цикличны), соответственно, точки - фрагменты, не подлежащие восстановлению. На странице о бересте монгольской википедии можно найти текст целиком, если вдруг кто-то знает монгольский и уйгурский языки.



страница XXIа.

"Когда ты с решимостью достигнешь [[благодетельного]] властителя,

пади под перекладиной!

Зачем огорчаться

на том основании, что упал под перекладиной

[К благодетельному] прекрасному властителю

………… будешь ты взято дитя мое!"

…………………………

…………………………

страница XXIб.

…………………………

…………………………

[["Человеком]] [взято] ты [будешь, дитя] мое!

Когда ты с решимостью достигнешь заботливого властителя,

пади под [воротами]!

Зачем глядеть и смотреть,

оттого, что упал

под [воротами]?"

страница XXб.

"Когда ты в надежде прибудешь к ………,

зачем огорчаться под дверью?

К заклятому человеку [отправишься] ты [дитя мое]!"

…………………………

…………………………

страница XXв.

["Когда ты достигнешь …………]

[…………] и прекрасного [властителя],

[зачем] огорчаться [под ………]?

К рабам отправишься ты в расстройстве, дитя мое!

О, ……… и прекрасный ястреб!

Когда ты достигнешь вплотную,

пади под острием!

Зачем лукавствовать

на том основании, что упал под острием?"

страница XXг.

"На службу, будучи разыскиваемо, будешь ты взято, дитя мое,

судьбою данным прекрасным властителем!"

Золотой соловушко, дитя ее,

приступил к пению ответной песни

матери своей, милой матушке.

"Мать, милая матушка моя!

………… жена ………

……………твой………

…………………………

страница XXа.

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

сказал "Встретимся!" и отправился.

страница XXIIIа.

"Отправляюсь!

О, мать моя, милая матушка!

Трава лужайки стала сочнеть,

близкие друзья стали отправляться.

Да отправлюсь я на свою приветливую родину!

…………………………

Мать моя, милая матушка!

………стали …………

достиг …………………

страница XXIIа.

"Увечьям и страданьям не подвергайся!

Отправляйся, взлети дитя мое!

Волосики твоей груди

сделаю сплошь золотыми!", сказала она.

"С [напастями] и злыми духами не встречайся, дитя мое!

Волосы на твоей [голове я сделаю] рассыпным золотом!", сказала она.

страница XXIV.

"Буду питать с аил (?)!

Сделаю ……… и золотым с корзину (?)!"

Во время своего взлета

матери своей, милой матушке

так спел он:

"Горные травы начинают становиться лужайкой,

братья начинают отправляться.

Отправляюсь я на свою родину, где проживаю, чтобы быть там!"



Источники:



Paulus Raul - Золотоордынская рукопись на бересте https://paulus-raul.livejournal.com/31768.html

Paulus Raul - Золотордынская рукопись https://paulus-raul.livejournal.com/33263.html

Малов Н. М., Пилипенко С. А., Сергеева О. В. Погребение золотоордынского писца с берестяной книжечкой около сел Подгорное-Терновка// АВЕС. Саратов: СГУ. 2013. Вып. 10. с. 382-396

Сосорбарам Майдар - Стихотворение монгольского солдата Золотой Орды, посвященное его матери http://asiarussia.ru/blogs/20344/

Википедия, Золотоордынская рукопись на бересте (монгольский язык)