"У Танюши дел не мало...". Елбасы без президентства. Прошел год

16:00 19.03.2020 Как прошел год Назарбаева не на посту президента

С уходом с должности главы государства дел у него не убавилось.



В 2019 году 19 марта в 19:00 в эфире государственного телевидения Нурсултан Назарбаев объявил, что покидает пост Президента. Исполняющим обязанности Главы государства он назначил Касым-Жомарта Токаева. За собой он сохранил статус Елбасы, пост председателя Совета Безопасности, а также лидера партии Nur Otan. Самые значимые события, произошедшие с Первым Президентом за этот год, рассказывает zakon.kz.



Казахстанцев новость об отставке Назарбаева застала врасплох, хотя предпосылки к его уходу были. Буквально за полтора месяца до этого события бывший Президент написал запрос в Конституционный совет.



Является ли исчерпывающим установленный пунктом 3 статьи 42 Конституции перечень оснований досрочного прекращения полномочий Президента?, - спросил он.

На вопрос, зачем ему такая информация, он заверил, что с 1995 года направил в Конституционный совет 22 обращения из-за пробелов в законодательстве. В этот раз решил узнать условия замены президента и случаи его добровольного ухода в отставку. Создавать ажиотаж вокруг этой темы не стоит, заявил Назарбаев.









15 февраля Конституционный Совет разъяснил, что в законе нет полного перечня оснований для досрочного прекращения его полномочий.



Конституционный Совет считает, что имеющееся в пункте 3 статьи 42 Конституции словосочетание "а также в случае досрочного освобождения… Президента от должности…" охватывает и отставку Главы государства как основание досрочного прекращения его полномочий, - говорилось в ответе Совета.

И вот, 19 марта, 78-летний Нурсултан Назарбаев покинул пост президента. Страной он правил почти 30 лет, придя к власти в 49-летнем возрасте. За собой он оставил статус лидера нации – Елбасы, председателя Nur Otan и Совбеза.



Еще неделю после отставки бывший президент принимал звонки из заграницы. Он успел поговорить с главами Азербайджана, Таджикистана, Армении, России, Турции и Германии. Телеграммы прислали лидеры Китая, США, Сербии, Украины, Монголии и многих других стран.



Акорду он покинул, переехав работать в Назарбаев-центр, который располагается в Библиотеке Первого Президента.



Теперь о том, чем он занимался после отставки.



После того, как казахстанцы отпраздновали Наурыз, он съездил в Алматы и в родное село Шамалган. В селе он проследил за строительством спортивно-оздоровительного комплекса, проспонсированный лично им, а также встретился с одноклассниками и друзьями детства.



Затем вернулся в Нур-Султан и стал работать в обычном режиме: принял министров, назначил себе помощников, провел съезд Nur Otan и заседание Совета Безопасности.



В апреле Назарбаев побывал в Китае, дал интервью местным СМИ, встретился со знаменитым актером Джеки Чаном.



К тому времени в стране были объявлены внеочередные выборы президента. В них от партии Nur Otan принимал участие Касым-Жомарт Токаев. На сессии Ассамблеи народа Казахстана Назарбаев призвал принять участие в выборах и проголосовать за "патриота".



В мае по приглашению российского президента он съездил в Москву и поучаствовал в параде Победы.



В том же месяце провел ауызашар (праздничное разговение – ред.) и поздравил казахстанцев со священным месяцем Рамазан.



В июне, ставшая сенатором старшая дочь, Дарига Назарбаева наградила его знаком почетного Сенатора.



Тогда же и состоялись президентские выборы, где победу одержал Токаев. Назарбаев пришел поздравить новоиспеченного президента с вступлением на должность.



В конце июня страну потрясли события в Арыси. Пока Токаев ездил на место происшествия и успокаивал население, Первый Президент перечислил свой однодневный заработок, выразил соболезнование родным погибших и провел заседание Совета Безопасности.



В июле в день своего рождения и день рождения столицы он принял массу поздравлений. Об этом свидетельствуют публикации на сайте Елбасы.



В августе Назарбаев провел заседание бюро политического совета Nur Otan. С однопартийцами он обсудил, как в стране исполняется программа партии.



Осень у Первого Президента выдалась активная. В сентябре Назарбаев совершил рабочий визит в Россию, через месяц – в Азербайджан, чтобы принять участие в VII саммите Совета Сотрудничества тюркоязычных государств.



Тогда же его пресс-секретарь впервые рассказал о состоянии здоровья Елбасы.



Здоровый образ жизни для Нурсултана Назарбаева всегда был приоритетом. Несмотря на насыщенный график, во время визита в Азербайджан Елбасы совершил пешую прогулку, пройдя четыре с половиной километра вдоль Каспийского побережья, - написал Укибай.

В октябре Назарбаев дал интервью телеканалу "Хабар". На вопрос, жалеет ли он о том, что ушел с поста президента, он ответил, что не жалеет.



Не жалею о том, что я это сделал и [и не жалею о том], кого я избрал преемником, - ответил Назарбаев.

Тогда же стало известно, ч то Токаев подписал указ, расширяющий полномочия Назарбаева в кадровых назначениях. Согласно документу, действующий президент Казахстана будет согласовывать с предыдущим назначения министров (кроме МИД, МВД и Минобороны), акимов, Нацбанка, КНБ, руководителей Администрации Президента, Генпрокуратуры и нескольких других ведомств. Назначение секретаря Совбеза тоже будет согласовываться с председателем ведомства.



Пресс-секретарь Токаева Берик Уали назвал этот указ дежурным.



Пока в Казахстане обсуждали эту новость, по приглашению японского правительства Елбасы съездил в Токио на церемонию интронизации императора Японии Нарухито.



Там же впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.



В Японии он был три дня. Однажды вечером Назарбаев прогулялся по Токио. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.



Как вы заметили, ежедневная норма Елбасы - порядка 7700 шагов. Вчера после церемонии интронизации и официального приема императора Нурсултан Назарбаев совершил пешую прогулку по вечернему Токио. Нормативы важно соблюдать, - написал он, прикрепив к публикации фото.



Вернувшись домой, Первый президент встретился с приехавшими в столицу теннисистами Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.



Надаль во время встречи не растерялся, позвонил бывшему Королю Испании Хуану Карлосу I и передал телефон Назарбаеву. Так появилось видео, где Первый Президент разговаривает на английском.



В ноябре Назарбаев съездил в Туркестан, чтобы проверить как развивается новый областной центр южной части страны. Там он посетил дворец бракосочетания, ЦОН, музыкальную школу, медиа-центр.



Судя по тому, что Первый Президент сказал журналистам на брифинге, он остался доволен тем, что происходит в области.



За год проделано много работы. В следующем году планируем пригласить глав Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана на саммит. Если они подтвердят участие, то, может, проведем его здесь, в Туркестане, - заявил Назарбаев.

В том же месяце в Нур-Султане Нурсултан Назарбаев встретился с представителями региональных филиалов партии Nur Otan, министром иностранных дел Ирана, председателем Госсовета Татарстана и многими другими. Также съездил в Ташкент на переговоры с президентом Узбекистана.



В декабре он был в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета.



Ближе к Новому году, принял министра внутренних дел и генерального прокурора. А также поздравил по телефону президентов Кыргызстана, Узбекистана и Турции.



Конечно же, мимо него не прошла трагедия, произошедшая в Алматы.



С глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air, вылетевшего из аэропорта Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, - говорится в телеграмме.

В январе Первый Президент сходил в театр оперы и балета "Астана Опера", где официально стартовало празднование 175-летия поэта и просветителя Абая Кунанбаева.



А в феврале провел ряд назначений в Совете Безопасности, и на заседании Совбеза выразил обеспокоенность ситуацией в Кордайском районе Жамбылской области.



И вот в марте, когда Токаев ввел в стране режим ЧП, Назарбаев поручил выделить на борьбу с коронавирусом 200 миллионов тенге.



Все это время на странице Елбасы в Intagram публиковались его новые и старые фото и видео.



Вот это первое селфи с Назарбаевым, 2005-й год.



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Елбасымен алғашқы селфи. 2005 жыл. ⠀ Первое селфи с Елбасы. 2005 год. #ИзЛичногоАрхиваЕлбасы



Публикация от Елбасының Баспасөз қызметі (@elbasy_nazarbayev) 27 Окт 2019



А тут Елбасы исполняет написанную им песню "Уш коныр", названную в честь урочища возле его родного села Шамалгана.



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"Көптеген елдерді араладым… Бірақ бәрі де өзім туып-өскен қазағымның жеріне, Алатаудың бір бөктеріне жамбастай жығылған үш қоңыр төбеге жетпеді. Балалығымның, сағынышымның алтын қазығы сонда екен…" Нұрсұлтан Назарбаев.



Публикация от Елбасының Баспасөз қызметі (@elbasy_nazarbayev) 19 Авг 2019



Еще в Instagram проводились опросы по поводу того или иного факта из жизни Нурсултана Назарбаева.



К примеру, один раз спросили: "Правда ли, что в Темиртау для молодого металлурга Назарбаева выделили отдельную отапливаемую квартиру с современной планировкой?". Выяснилось, что нет.



Общежития строились такие, что мы старались постелить на полу и лежать с ребятами вчетвером. Когда было холодно под этими тремя-четырьмя одеялами, еще оставшиеся матрасы на себя прижимали и таким образом спали. Те, кто скраю, на середину залезали. Очень было холодно в Темиртау, батареи холодные, не отапливаются, - рассказывал Первый Президент в интервью.

В другой раз у читателей спросили правда ли, что после школы Назарбаев не смог поступить в химический институт и решил идти учиться в Киевский институт гражданско-воздушного флота, но не пройдя вестибулярный тест, отказался от этой идеи.



В ответ был приведен отрывок из его интервью:



Это был 1958-й год, когда медалисты тоже сдавали экзамены. Я впервые тогда столкнулся с блатом. Никаких знакомых в Алматы у нас не было, некому было пойти отцу и сказать, что его сын поступает. Единственное, что он сделал – продал телку за 2300. Все эти деньги дал и сказал: "Иди, учись". Я не прошел по конкурсу. (…) В списках меня не было. Там же висело [объявление], что идет прием в Киевский институт гражданско-воздушного флота. Когда я предъявил документы, меня сразу схватили, привезли в аэропорт. Там прошел медицинский осмотр. Все у меня оказалось нормальным. Они купили мне билет в Киев.



Приехал домой прощаться. Как только услышали, что я летчиком собираюсь стать, все село собралось, мать в слезах. Она сказала: "Я тебя прокляну. Тебе что, на земле работы не хватает? Ты посмотри, вон все твои сверстники отару овец взяли, отец довольный, а этот жениться собирается, сноха скоро будет у Бейсенбая, а ты куда нас бросаешь? Чего тебе не хватает? Руки-ноги целы, работа есть, куда тебе? Ну ничего страшного, не поедешь". Не пустили меня. Я сказал: "Все равно я в Чемолгане не останусь, - рассказал Назарбаев.

Таких интервью на странице было опубликовано немало.



После отставки у Назарбаева по примеру Токаева начали активно работать социальные сети: это и Instagram, и Twitter его пресс-секретаря, и сайт Елбасы, созданный летом прошлого года.



За год Первый Президент объездил как страны ближнего, так и дальнего зарубежья, принял участие в важных переговорах, встречался с президентами других стран.



В общем, с уходом с должности главы государства дел у него не убавилось. Сейчас он как и раньше принимает активное участие как в политической, так и в общественной жизни страны.



Айтурган Азимжанова Источник - zakon.kz

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