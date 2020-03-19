 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.03.2020
16:41  Коронавирус: почему власти Таджикистана молчат?
16:39  Коронавирус и распад либерального порядка: судьба Европы под вопросом
16:37  Новый китайский кошмар
16:22  В Таджикистане с 20 марта вновь разрешены массовые молитвы в мечетях
16:21  Экономика эпохи инфекций. Мониторинг мировой экономики
16:08  В ЮжКорее пик эпидемии, похоже, пройден, - Science
16:05  Первая леди Сирии Асма аль Асад: изящные украшения и сильный характер хрупкой женщины

16:00  "У Танюши дел не мало...". Елбасы без президентства. Прошел год
15:58  Берестяная грамота с монгольскими стихами из Поволжья (уникальная находка)
15:50  Авары и Аварский каганат. Что/кто это были? (загадки истории)
15:36  Первый год Токаева. Незаметный герой
15:34  Цена российской нефти Urals упала ниже $19
15:29  КырДепутаты обвиняют вице-премьершу Омурбекову и министра Чолпонбаева в заражении страны
14:27  Узпромстройбанк возглавил Сахи Аннакличев
14:21  Продажа долларов приостановлена в большинстве обменников Нур-Султана и Алматы
13:58  7 новых случаев заражения коронавирусом в Нур-Султане
08:15  КазНацбанк пытается сбить панику на валютном рынке аукционом "по-франкфуртски". Да хоть по баден-баденски, толку то...
07:01  Переводы через платежные системы из России в Таджикистан в прошлом году упали на 20%
06:55  Аркадаг в саксауле. ТуркмВождь приказал отправить студентов-медиков в Каракумы. Лечить тушканов?
06:51  Граждане Туркменистана умерли в Стамбуле от отравления водкой, которой пытались защититься от коронавируса, - "ХТ"
06:47  Коронавирус убивает не только европейцев, но и европейскую интеграцию, - В.Кудрявцев
06:43  Новым премьером Ирака стал бывший разведчик "насровец" аз-Зурфи
06:41  От коронавируса уже страдают русские соотечественники, - А.Докучаева
06:37  В Казахстане 37 больных вирусом (+2 за сутки)
06:35  Коронавирус в Великобритании: слабые - вымрут, - Libеration
06:28  "Верю в друга Си": как коронавирус помог репутации Китая, - Анна Юранец
06:19  В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса (правительственное сообщение)
06:16  Черная оспа в Казахстане, 1971 год: как предотвратили эпидемию..., - Ж.Асылбеков
04:45  Коронавирус: Что Таджикистан должен был сделать еще вчера?
02:27  Пандемия коронавируса спасет человеческие жизни
02:25  Казахстан и коронавирус: к кому мы ближе – к китайцам или к итальянцам? - А.Омирбек
00:58  "Война слов" между Китаем и США переходит в "войну дел", - Вл.Скосырев
00:17  О преимуществах китайской системы перед Западом, - Вл.Малышев
00:14  Предпоследний акт мировой истории, или Под флагом борьбы с коронавирусом, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Первая леди Сирии Асма аль Асад: изящные украшения и сильный характер хрупкой женщиныПервая леди Сирии Асма аль Асад: изящные украшения и сильный характер хрупкой женщины
16:05 19.03.2020

Целый год супруга лидера арабской республики Асма аль Асад мужественно боролась с онкологией и, несмотря на все трудности, выстояла и выздоровела.

Надо отдать должное этой хрупкой и смелой женщине, маме троих детей, которая поддерживала мужа, когда началась кровопролитная гражданская война в злосчастной Сирии.

Женщине, которая не перестала заниматься благотворительностью и помогать беднякам своей страны, вынужденно оказавшись в тени. Которую клеймили все западные СМИ, ранее именовавшие ее нежной сирийской розой в пустыне.

Отдаю должное ее сильному характеру и воле к жизни: проходя курсы химиотерапии, Асма Асад не скрывала своих проблем со здоровьем от народа, появлялась на публике с улыбкой на изможденном лице.

Не забывая тщательно подбирать скромные, но элегантные наряды и неброские, но аристократичные украшения. Как только медики диагностировали у нее рак груди на первой стадии, первая леди поделилась печальной новостью с гражданами Сирии – почти сразу же, через социальные сети.

Тяжелое политическое положение в стране, проблемы со здоровьем, все это вынудило самую элегантную женщину арабского мира немного отойти в тень и реже появляться в обществе.

Если до начала кровопролитной гражданской войны "сирийская леди Ди", как прозвали ее в Европе, обожала дорогие, но сдержанно-элегантные костюмы и платья светлых и ярких оттенков, то после начала военных действий сменила имидж. Отныне супруга Башара Хафеза Аль Асада будет выбирать неброские наряды в темной и серой гамме.

Тоже касается и украшений: в прессе намекали на то, что лепестки "сирийской розы" увяли, и теперь она не арабская принцесса, а настоящая "жена жестокого диктатора".

Потому, мол, и ушла в тень, чтобы не провоцировать еще больше нападок в свой адрес. Если раньше леди, считавшаяся настоящей иконой стиля, предпочитала эксклюзивные авторские драгоценности, то теперь в ее предпочтениях – миниатюрные серьги и скромная нитка неброского ожерелья.

Но не буду разграничивать ювелирную шкатулку супруги президента на "до" и "после". Поскольку она всегда предпочитала ювелирные изделия в европейском, этаком сдержанном британском стиле.

Это и не удивительно, ведь Асма Асад родилась и выросла в Лондоне, получила прекрасное образование и только потом решилась поехать на историческую родину своей семьи, в Сирию. Никаких громоздких, вычурных украшений в стиле "все и сразу".

Единственной массивной вещицей, которую можно было заметить на стройной леди, являлся крупный кулон в виде сияющего золотисто-карамельного диска, подобранный в тон наряду. Да, еще чуть не забыла про фантазийное колье с большими пестрыми бусинами-шарами. Смотрится необычно и притягивает взгляд.

Согласитесь, весь облик Асмы никак не вяжется с традиционными представлениями о первых арабских красавицах – ярких, в мусульманских дизайнерских платьях или костюмах, с чалмой или платком на голове, в сиянии крупных изумрудов и бриллиантов.

Лаконичные, можно сказать, крошечные серьги с сияющими кристаллами, небольшие жемчужные капли или крупицы белого золота очень идут утонченной сирийской даме.

Впрочем, есть в ее модном арсенале и благородные серьги с подвесками – беспроигрышный вечерний вариант. К серому платью самого скромного оттенка Асма выбирает многоуровневое ожерелье из округлых бусин в тон, нижний ряд которых выделяется нежным персиковым колором.

К черному жакету – очаровательный чокер цвета ночи с кокетливым белым цветком, очень стильное украшение. Даже самое скромное и строгое платье заиграет по-новому с тремя брошами в стиле роскошной флористики, с серединками-кристаллами и лепестками темного металлического отблеска.

Все сдержанно, со вкусом, без какого-либо намека на помпезность. Так и хочется сказать – настоящая европейская аристократка среди жестоких сирийских реалий.

Источник - Ювелирные истории
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584623100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мне выпала честь принять управление страной – Токаев о транзите власти
- Годовщина Токаева: судят по делам
- Правительство обеспечит стабильность цен и бесперебойность снабжения продовольствием
- В Мажилисе установлен особый порядок работы
- Пора протрезветь!
- Нурсултан Назарбаев поручил выделить 200 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом
- Данияр Ашимбаев: Возможно, антивирусные мероприятия и даже карантин могут научить страну работать немного лучше?..
- Обращение заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Дембаева Б.Б. в порядке статьи 31 Закона "О прокуратуре"
- "Жизнь людей важнее отдыха и финансов": как казахстанские власти будут бороться с коронавирусом в режиме ЧП
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  