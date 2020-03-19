Первая леди Сирии Асма аль Асад: изящные украшения и сильный характер хрупкой женщины

16:05 19.03.2020

Целый год супруга лидера арабской республики Асма аль Асад мужественно боролась с онкологией и, несмотря на все трудности, выстояла и выздоровела.



Надо отдать должное этой хрупкой и смелой женщине, маме троих детей, которая поддерживала мужа, когда началась кровопролитная гражданская война в злосчастной Сирии.



Женщине, которая не перестала заниматься благотворительностью и помогать беднякам своей страны, вынужденно оказавшись в тени. Которую клеймили все западные СМИ, ранее именовавшие ее нежной сирийской розой в пустыне.



Отдаю должное ее сильному характеру и воле к жизни: проходя курсы химиотерапии, Асма Асад не скрывала своих проблем со здоровьем от народа, появлялась на публике с улыбкой на изможденном лице.



Не забывая тщательно подбирать скромные, но элегантные наряды и неброские, но аристократичные украшения. Как только медики диагностировали у нее рак груди на первой стадии, первая леди поделилась печальной новостью с гражданами Сирии – почти сразу же, через социальные сети.



Тяжелое политическое положение в стране, проблемы со здоровьем, все это вынудило самую элегантную женщину арабского мира немного отойти в тень и реже появляться в обществе.



Если до начала кровопролитной гражданской войны "сирийская леди Ди", как прозвали ее в Европе, обожала дорогие, но сдержанно-элегантные костюмы и платья светлых и ярких оттенков, то после начала военных действий сменила имидж. Отныне супруга Башара Хафеза Аль Асада будет выбирать неброские наряды в темной и серой гамме.



Тоже касается и украшений: в прессе намекали на то, что лепестки "сирийской розы" увяли, и теперь она не арабская принцесса, а настоящая "жена жестокого диктатора".



Потому, мол, и ушла в тень, чтобы не провоцировать еще больше нападок в свой адрес. Если раньше леди, считавшаяся настоящей иконой стиля, предпочитала эксклюзивные авторские драгоценности, то теперь в ее предпочтениях – миниатюрные серьги и скромная нитка неброского ожерелья.



Но не буду разграничивать ювелирную шкатулку супруги президента на "до" и "после". Поскольку она всегда предпочитала ювелирные изделия в европейском, этаком сдержанном британском стиле.



Это и не удивительно, ведь Асма Асад родилась и выросла в Лондоне, получила прекрасное образование и только потом решилась поехать на историческую родину своей семьи, в Сирию. Никаких громоздких, вычурных украшений в стиле "все и сразу".



Единственной массивной вещицей, которую можно было заметить на стройной леди, являлся крупный кулон в виде сияющего золотисто-карамельного диска, подобранный в тон наряду. Да, еще чуть не забыла про фантазийное колье с большими пестрыми бусинами-шарами. Смотрится необычно и притягивает взгляд.



Согласитесь, весь облик Асмы никак не вяжется с традиционными представлениями о первых арабских красавицах – ярких, в мусульманских дизайнерских платьях или костюмах, с чалмой или платком на голове, в сиянии крупных изумрудов и бриллиантов.



Лаконичные, можно сказать, крошечные серьги с сияющими кристаллами, небольшие жемчужные капли или крупицы белого золота очень идут утонченной сирийской даме.



Впрочем, есть в ее модном арсенале и благородные серьги с подвесками – беспроигрышный вечерний вариант. К серому платью самого скромного оттенка Асма выбирает многоуровневое ожерелье из округлых бусин в тон, нижний ряд которых выделяется нежным персиковым колором.



К черному жакету – очаровательный чокер цвета ночи с кокетливым белым цветком, очень стильное украшение. Даже самое скромное и строгое платье заиграет по-новому с тремя брошами в стиле роскошной флористики, с серединками-кристаллами и лепестками темного металлического отблеска.



Все сдержанно, со вкусом, без какого-либо намека на помпезность. Так и хочется сказать – настоящая европейская аристократка среди жестоких сирийских реалий.