 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.03.2020
16:41  Коронавирус: почему власти Таджикистана молчат?
16:39  Коронавирус и распад либерального порядка: судьба Европы под вопросом
16:37  Новый китайский кошмар
16:22  В Таджикистане с 20 марта вновь разрешены массовые молитвы в мечетях
16:21  Экономика эпохи инфекций. Мониторинг мировой экономики
16:08  В ЮжКорее пик эпидемии, похоже, пройден, - Science
16:05  Первая леди Сирии Асма аль Асад: изящные украшения и сильный характер хрупкой женщины

16:00  "У Танюши дел не мало...". Елбасы без президентства. Прошел год
15:58  Берестяная грамота с монгольскими стихами из Поволжья (уникальная находка)
15:50  Авары и Аварский каганат. Что/кто это были? (загадки истории)
15:36  Первый год Токаева. Незаметный герой
15:34  Цена российской нефти Urals упала ниже $19
15:29  КырДепутаты обвиняют вице-премьершу Омурбекову и министра Чолпонбаева в заражении страны
14:27  Узпромстройбанк возглавил Сахи Аннакличев
14:21  Продажа долларов приостановлена в большинстве обменников Нур-Султана и Алматы
13:58  7 новых случаев заражения коронавирусом в Нур-Султане
08:15  КазНацбанк пытается сбить панику на валютном рынке аукционом "по-франкфуртски". Да хоть по баден-баденски, толку то...
07:01  Переводы через платежные системы из России в Таджикистан в прошлом году упали на 20%
06:55  Аркадаг в саксауле. ТуркмВождь приказал отправить студентов-медиков в Каракумы. Лечить тушканов?
06:51  Граждане Туркменистана умерли в Стамбуле от отравления водкой, которой пытались защититься от коронавируса, - "ХТ"
06:47  Коронавирус убивает не только европейцев, но и европейскую интеграцию, - В.Кудрявцев
06:43  Новым премьером Ирака стал бывший разведчик "насровец" аз-Зурфи
06:41  От коронавируса уже страдают русские соотечественники, - А.Докучаева
06:37  В Казахстане 37 больных вирусом (+2 за сутки)
06:35  Коронавирус в Великобритании: слабые - вымрут, - Libеration
06:28  "Верю в друга Си": как коронавирус помог репутации Китая, - Анна Юранец
06:19  В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса (правительственное сообщение)
06:16  Черная оспа в Казахстане, 1971 год: как предотвратили эпидемию..., - Ж.Асылбеков
04:45  Коронавирус: Что Таджикистан должен был сделать еще вчера?
02:27  Пандемия коронавируса спасет человеческие жизни
02:25  Казахстан и коронавирус: к кому мы ближе – к китайцам или к итальянцам? - А.Омирбек
00:58  "Война слов" между Китаем и США переходит в "войну дел", - Вл.Скосырев
00:17  О преимуществах китайской системы перед Западом, - Вл.Малышев
00:14  Предпоследний акт мировой истории, или Под флагом борьбы с коронавирусом, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Экономика эпохи инфекций. Мониторинг мировой экономики
16:21 19.03.2020

Число пандемий неизвестных человечеству вирусных заболеваний в перспективе возрастет, и чтобы уменьшить их экономическое бремя, компаниям необходимо трансформировать свои стратегии развития. Такие выводы содержит совместный доклад аналитиков Всемирного экономического форума и Института глобального здоровья Гарварда.

В ближайшие десятилетия экономический ущерб от глобальных эпидемий инфекционных заболеваний будет достигать 0,7% мирового ВВП в год, что сопоставимо с потерями мировой экономики от изменения климата. С 1980 по 2013 годы Всемирная организация здравоохранения зафиксировала около 12 тыс. локальных эпидемий, которые привели к 44 млн случаев заражения. В настоящее время, по данным ВОЗ, каждый месяц аналитики фиксируют до 7 тыс. ситуаций, имеющих потенциал перерасти в эпидемию. Рост рисков возникновения эпидемий объясняется несколькими причинами, главная из которых - глобализация торговли и транспортных сетей. Теперь в любой стране вирус может добраться из удаленной деревни до крупного города за 36 часов. Дополнительно скорость его распространения увеличивает урбанизация - по данным Всемирного банка, к 2050 году 68% мирового населения будут жить в городах. Свое влияние на рост числа эпидемий оказывает и экология: изменение климата проводит к распространению ранее локализованных заболеваний.

Пока национальные системы здравоохранения не готовы к росту эпидемий в мире, констатируют аналитики Всемирного банка. Хотя практически все страны мира уже подписали декларацию ВОЗ по предотвращению распространения инфекционных заболеваний (IHR), большинство из них не готовы применять ее на практике. Вместо этого они зачастую действуют по собственным протоколам, которые в ряде случаев вводят затратные для экономики и малоэффективные меры. Так, например, в случае эпидемии вируса Эболы и гриппа десятки стран ввели избыточные запреты на передвижение своих граждан, хотя их не было в рекомендациях ВОЗ.

Слабость систем здравоохранения вынуждает бизнес строить собственные стратегии развития с учетом минимизации потерь от эпидемий. Кроме того, только около 40% экономического ущерба для компаний связано непосредственно с заразившимися - основную же нагрузку создает поведение клинически здоровых.

Анастасия Мануйлова

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584624060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мне выпала честь принять управление страной – Токаев о транзите власти
- Годовщина Токаева: судят по делам
- Правительство обеспечит стабильность цен и бесперебойность снабжения продовольствием
- В Мажилисе установлен особый порядок работы
- Пора протрезветь!
- Нурсултан Назарбаев поручил выделить 200 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом
- Данияр Ашимбаев: Возможно, антивирусные мероприятия и даже карантин могут научить страну работать немного лучше?..
- Обращение заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Дембаева Б.Б. в порядке статьи 31 Закона "О прокуратуре"
- "Жизнь людей важнее отдыха и финансов": как казахстанские власти будут бороться с коронавирусом в режиме ЧП
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  