В Таджикистане с 20 марта вновь разрешены массовые молитвы в мечетях

16:22 19.03.2020

Бахманер Надиров, Asia-Plus



Совет улемов сообщает о проведении дезинфекции в мечетях и обеспечении всех условий для совершения намаза.



С 20 марта жители Таджикистана смогут совершать коллективные молитвы в мечетях, сообщил пресс-секретарь Комитета религии республики Афшин Муким на своей странице в Facebook.



"После дезинфекции мечетей с завтрашнего дня возобновляются совместные молитвы во всех мечетях Таджикистана. Призываем жителей страны строго соблюдать правила гигиены во время совместных молитв во избежание заражения инфекционными заболеваниями, особенно Covid-19", - сообщил он.

Совет улемов Таджикистана 4 марта рекомендовал жителям Таджикистана воздержаться от совместных молитв в мечетях в связи с предотвращением распространения коронавируса.



Были разрешены только похоронные молитвы (молитва, совершаемая перед погребением тела).

Тогда же Совет улемов советовал немедленно обращаться к врачам при высокой температуре, не скрывать признаки заболевания и воздержаться от посещения мест массового скопления.