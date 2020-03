Новый китайский кошмар

16:37 19.03.2020 ФАРИД ЗАКАРИЯ

Ведущий программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN и автор The Post-American World.



ПОЧЕМУ АМЕРИКЕ НЕ СТОИТ ПАНИКОВАТЬ ИЗ-ЗА НЫНЕШНЕГО КОНКУРЕНТА



Китай – это новый, серьезный вызов. Но если Вашингтон сохранит хладнокровие и продолжит терпеливо проводить политику "вовлечение плюс сдерживание", вынуждая Китай приспосабливаться, и при этом сам будет приспосабливаться, чтобы дать Китаю пространство для этого, через несколько десятилетий аналитики смогут написать о не столь уж секретном плане США по расширению зоны мира.



В феврале 1947 г. президент США Гарри Трумэн встретился со своими главными советниками по внешней политике Джорджем Маршаллом и Дином Ачесоном и группой конгрессменов. Тема встречи – план администрации по оказанию помощи правительству Греции в борьбе с коммунистами. Маршалл и Ачесон представили свое видение. Артур Ванденберг, глава сенатского комитета по международным делам, слушал внимательно, а потом поддержал их, но с оговоркой. "Единственный способ добиться того, чего вы хотите, – выступить с речью и до смерти напугать страну", – якобы сказал он президенту.



В течение нескольких месяцев Трумэн именно так и поступал. Он представил гражданскую войну в Греции как проверку способности США противостоять коммунизму. В своих мемуарах, вспоминая экспансивную риторику Трумэна о поддержке демократий всегда и везде, Ачесон признавался, что администрация использовала аргумент "более убедительный, чем правда".



Что-то похожее происходит сегодня в американских дебатах о Китае. Новый консенсус, который поддерживают обе партии, военный истеблишмент и основные СМИ, предполагает, что Китай представляет смертельную угрозу Соединенным Штатам как экономически, так и стратегически, что американская политика в отношении Китая провалилась и что Вашингтону нужна новая, более жесткая стратегия сдерживания Пекина. Позиция общества сместилась к практически инстинктивной враждебности: по данным опросов, 60% американцев сегодня негативно относятся к КНР, и это рекордный показатель с 2005 г., когда Pew Research Center начал проводить исследование. Но вашингтонская элита подкрепляет свою позицию аргументами "более убедительными, чем правда". Вызов, брошенный Китаем, отличается от предыдущих и является более сложным, чем рисуют современные алармисты. В ключевом внешнеполитическом вопросе ближайших десятилетий Вашингтон сам обрекает себя на дорогостоящий провал.



Давайте проясним ситуацию. Китай – репрессивный режим, проводящий не либеральную политику – от запрета свободы слова до притеснения религиозных меньшинств. За последние пять лет власти КНР существенно укрепили политический контроль и государственное регулирование в экономике. На международной арене Китай стал конкурентом, а в некоторых вопросах и противником США. Но главный стратегический вопрос для американцев сегодня звучит так: действительно ли Китай представляет смертельную угрозу, и если да, то как ей противодействовать?



Последствия преувеличения советской угрозы были огромными: преследование собственных граждан в период маккартизма, опасная ядерная гонка вооружений, длительная провальная война во Вьетнаме и другие военные интервенции в странах так называемого третьего мира. Последствия неправильного понимания китайской угрозы будут еще более серьезными. США рискуют растратить преимущества, достигнутые за 40 лет взаимодействия с Китаем и подтолкнуть Пекин к конфронтационной политике. В результате две крупнейшие мировые экономики окажутся втянуты в опасный конфликт небывалого масштаба, который неизбежно приведет к десятилетиям нестабильности и небезопасности. Холодная война с Китаем, скорее всего, будет более длительной и затратной, чем с Советским Союзом, и исход ее неясен.



Нарушенное взаимодействие



Генри Киссинджер отмечал, что США начинали все крупные военные операции после 1945 г. – в Корее, во Вьетнаме, в Афганистане и Ираке – с большим энтузиазмом и при поддержке обеих партий. "А потом, когда война затягивалась, поддержка начинала разваливаться", – пишет Киссинджер. Вскоре все уже находились в поисках стратегии выходы.



Чтобы избежать повторения этого пути Соединенным Штатам следует детально изучить идеи, на которых базируется нынешний консенсус по Китаю. Они сводятся к следующему. Во-первых, взаимодействие провалилось, потому что не удалось трансформировать внутреннее развитие Китая и его поведение на международной арене, как писали бывшие сотрудники Госдепартамента Курт Кэмпбелл и Илай Ратнер в 2018 году. Во-вторых, внешняя политика Пекина в настоящее время представляет наиболее значимую угрозу для американских интересов, а следовательно, и для основанного на правилах мирового порядка, который Соединенные Штаты создали после 1945 года. Госсекретарь Майк Помпео пошел дальше, заявив выступая в Гудзоновском институте в 2019 г., что "Компартия Китая – это марксистско-ленинская партия, сфокусированная на борьбе и международном доминировании". В-третьих, активная конфронтация с Китаем позволит более эффективно противостоять угрозе, чем прежний подход.



Этот межпартийный консенсус сформировался как реакция на кардинальные и во многих аспектах тревожные изменения в Китае. После прихода к власти Си Цзиньпина либерализация китайской экономики замедлилась, а политические реформы – в любом случае ограниченные – были свернуты. Сегодня Пекин использует политические репрессии в сочетании с националистической пропагандой, напоминающей о временах Мао Цзэдуна. На международной арене Китай действует более амбициозно и агрессивно. Эти изменения реальны и действительно вызывают тревогу. Но как они должны повлиять на американскую политику?



В ключевом внешнеполитическом вопросе ближайших десятилетий Вашингтон обрекает себя на провал.



Чтобы сформулировать эффективный ответ, нужно для начала разобраться с прежней американской стратегией в отношении Китая. Новый консенсус игнорирует почти 50-летний период, когда президент Ричард Никсон начал сближение с Пекином. Американская политика в отношении Китая никогда не сводилась исключительно к взаимодействию, скорее это было сочетание взаимодействия и сдерживания. В конце 1970-х американские политики пришли к выводу, что интегрировать Китай в глобальную экономическую и политическую систему лучше, чем держать его в изоляции, провоцируя обиды и деструктивные действия. Однако Вашингтон дополнял эти усилия последовательной поддержкой других азиатских стран – включая, разумеется, поставки вооружения на Тайвань. Этот подход, который иногда называют "страховочной стратегией", позволял по мере роста Китая сдерживать его мощь, при этом его соседи чувствовали себя в безопасности.



В 1990-е гг., когда основного противника в лице СССР уже не нужно было сдерживать, Пентагон урезал расходы, закрыл базы и сократил военные контингенты по всему миру – за исключением Азии. В стратегии Пентагона по АТР 1995 г., известной как "инициатива Ная", отмечался рост военной мощи Китая и его внешнеполитические амбиции, поэтому предлагалось не сворачивать военное присутствие США в регионе. По меньшей мере 100?тыс. американских военнослужащих должны были остаться в Азии, а продажи оружия Тайваню нужно было продолжать в интересах мира в Тайваньском проливе, т.е. чтобы удержать Пекин от применения силы против острова, который материковый Китай считает своей частью.



Страховочный подход поддерживали президенты обеих партий. Администрация Джорджа Буша-младшего совершила переворот в многолетней политике, признав Индию как ядерную державу – в значительной степени это был дополнительный фактор сдерживания Китая. При Бараке Обаме США наращивали сдерживание, укрепляя свое присутствие в Азии новыми военными соглашениями с Австралией и Японией, а также тесным взаимодействием с Вьетнамом. Эти же цели преследовал проект Транс-Тихоокеанского партнерства, которое должно было стать для азиатских стран экономической платформой, позволяющей противостоять доминированию Китая. (Администрация Трампа вышла из соглашения в начале 2017 г.). Обама в беседе с Си Цзиньпином обвинил Китай в киберкражах и ввел пошлины на импорт для ретейлеров в ответ на несправедливую торговую политику Пекина.



Заявления о провале страховочного подхода отражают отсутствие стратегического видения. В начале 1970-х гг., до поворота Никсона в сторону Китая, Пекин был главным режимом-изгоем в мире. Мао Цзэдун был одержим идеей возглавляемого им революционного движения, которое должно уничтожить западный капиталистический мир. Эта цель оправдывала любые средства – даже ядерный апокалипсис. "В самом крайнем случае, если погибнет половина человечества, – объяснял Мао, выступая в Москве в 1957 г., – останется другая половина, зато империализм будет стерт с лица земли и весь мир станет социалистическим". При Мао Китай финансировал и поощрял антизападные восстания, революционные и идеологические движения по всему мире – от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. По некоторым оценкам, в 1964-1985 гг. только в Африке Пекин потратил от 170 до 220 млн долларов, подготовив 20?тыс. боевиков из 19 стран.



Для сравнения: сегодняшний Китай – достаточно ответственная держава с военной и геополитической точки зрения. Китай не воевал с 1979 г. и не использовал летального оружия за границей с 1988 года. С начала 1980-х он не финансировал и не поддерживал марионеточные силы или вооруженные формирования в других странах. Это уникальный показатель невмешательства среди великих держав. Все остальные постоянные члены Совета Безопасности ООН за последние десятилетия неоднократно и во многих местах применяли военную силу – возглавляют список, разумеется, Соединенные Штаты.



Кроме того, Китай отказался от идеи подрыва международной системы и стал тратить огромные средства на ее укрепление. Пекин занимает второе место в мире по взносам в ООН и финансированию ее миротворческих программ. Он направил 2500 своих миротворцев – больше, чем другие члены Совбеза ООН вместе взятые. С 2000 по 2018 г. Пекин поддержал 182 из 190 резолюций Совбеза о введении санкций против государств, нарушающих международные правила и нормы. Основополагающие принципы внешней политики Китая сегодня – уважение суверенитета, территориальной целостности и невмешательство – в значительной степени призваны защитить от обвинений Запада. Но в то же время они отражают переход от радикальной, революционной повестки к консервативной заботе о стабильности. Если бы в 1972 г. кто-то предсказал, что Китай превратится в защитника международного статус-кво, в этом поверили бы немногие.



Согласно новому консенсусу по экономическому поведению Пекина, Китай вынуждает транснациональные корпорации передавать технологии, субсидирует национальные компании-лидеры и устанавливает официальные и неофициальные барьеры для иностранных фирм, которые хотят выйти на китайский рынок. Иными словами, Пекин использует открытую международную экономику, чтобы укрепить собственную государственническую и меркантилистскую систему.



Эта недобросовестная политика действительно требует ответных действий остального мира. Администрацию Трампа стоит похвалить за обращение к этой проблеме, особенно в свете решения Си Цзиньпина перейти к большему госрегулированию после десятилетий либерализации. Однако насколько масштабна и устойчива эта политика? Насколько действия Китая отличаются от практики других стран с развивающимся рынком? И опять же, какой должна быть правильная реакция США?



Практически все аналитики согласны, что своими экономическими успехами Китай обязан трем фундаментальным факторам: переход от коммунистической экономики к более рыночному подходу, высокий уровень сбережений, позволивший инвестировать огромные средства в развитие, а также растущая производительность труда. За последние 30 лет Китай стал активно привлекать иностранных инвесторов – больше, чем другие развивающиеся рынки – и в страну хлынул поток капитала. Китай – одна из двух развивающихся стран, вошедших в топ-25 рынков по объему прямых иностранных инвестиций с 1998 года. Среди стран группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Китай постоянно занимает позицию самой открытой и конкурентной экономики. Что касается китайского меркантилизма в отношении американской экономики, то бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс отмечал: "Нельзя всерьез утверждать, что недобросовестная торговая политика Китая повлияла на рост экономики США хотя бы на 0,1% в год".



Стоит напомнить, что практически все экономические обвинения, которые выдвигают против Китая, – трансфер технологий под давлением, недобросовестная торговая политика, ограниченный доступ для иностранных фирм, регуляторные предпочтения для местных компаний – звучали и в адрес Японии в 1980-1990-х годах. В то время Клайд Престовиц в книге Trading Places: How America Is Surrendering Its Future to Japan and How to Win It Back объяснял: США не могли представить, что им придется иметь дело со страной, где "промышленность и торговля организованы как элемент достижения определенных национальных целей". Еще одна популярная книга того времени The Coming War With Japan ("Грядущая война с Японией"). Когда рост в Японии замедлился, исчезли и преувеличенные страхи.



Сегодня Китай представляет новые вызовы, учитывая намерение Си Цзиньпина вывести страну на лидирующие позиции и обеспечить экономическое доминирование в ключевых секторах. Но в исторической перспективе Китай получил наибольшие преимущества в глобальной системе торговли не из-за готовности нарушать правила, а благодаря своему размеру. Страны и компании хотят получить доступ на китайский рынок и готовы идти на уступки. Ситуация Китая отнюдь не уникальна. Странам с аналогичным весом часто сходит с рук подобное поведение – и в первую очередь, Соединенным Штатам. В докладе гиганта финансовых услуг Credit Suisse (2015 г.) приведен подсчет нетарифных барьеров против иностранных товаров, установленных крупными странами с 1990 по 2013 год. США с показателем 450 играют в собственной лиге. Затем следуют Индия и Россия. Китай занимает пятое место со 150 нетарифными барьерами – треть от показателя США. С тех пор ситуация мало изменилась.



Практически все экономические обвинения против Китая в свое время звучали и в адрес Японии.



Большинство последних изменений в экономической политике Китая оказались негативными, но это упрощенный взгляд. Китай меняется по нескольким, иногда противоположным направлениям. Несмотря на возвращение к большему государственному контролю при Си Цзиньпине свобода рынка процветает во многих сферах, включая потребительские товары и услуги. Происходила и реальная либерализация – даже административная и судебная реформа, как отмечает политолог Юэн Юэн Ан. Правительство поддерживает госкомпании больше, чем несколько лет назад, но Пекин отказался от главного элемента своей меркантилистской стратегии – занижения курса национальной валюты для стимулирования роста. Экономист Николас Ларди подсчитал, что этот шаг обусловил половину от общего замедления роста китайской экономики после глобального финансового кризиса.



Или рассмотрим вопрос номер один в торговой войне США с Китаем – "кража нашей интеллектуальной собственности", как выразился Питер Наварро, советник Трампа по торговле. То, что Китай бесстыдно ворует интеллектуальную собственность, факт признанный всеми, кроме американских компаний, ведущих бизнес в Китае. В исследовании Американо-китайского делового совета защита интеллектуальной собственности занимает шестое место среди самых актуальных проблем, опустившись со второй строчки в 2014 году. Сегодня американские компании больше волнует государственное финансирование местных конкурентов и затягивание выдачи лицензий на их продукты. Что изменилось с 2014 года? Тогда в Китае были созданы первые специализированные суды для рассмотрения дел об интеллектуальной собственности. В 2015 г. иностранцы подали 63 иска в Пекинский суд по интеллектуальной собственности. Суд вынес решение в пользу иностранных фирм по всем 63.



Конечно, подобные реформы часто проводятся только под давлением Запада и только если они отвечают интересам самого Китая (больше всего заявок на патенты в мире в прошлом году подал китайский телекоммуникационный гигант Huawei). Но в то же время многие китайские экономисты и политики подчеркивают, что страна сможет модернизировать и укреплять свою экономику, только продолжая реформы. В случае провала, предупреждают они, страна окажется в "ловушке среднего дохода" – такая судьба обычно ждет страны, которые выбрались из бедности, но уперлись в стену 10?тыс. долларов ВВП на душу населения, потому что им не удалось продолжить модернизацию экономики, регуляторной и правовой системы.



Что касается политического развития страны, вердикт однозначный. Китай не сделал свою политическую систему открытой, как хотели многие, и даже пошел по пути репрессий и контроля. Жесткие действия против уйгуров в Синьцзяне, регионе на северо-западе Китая, вызвали кризис, связанный с нарушением прав человека. Кроме того, государство использует новые технологии, включая распознавание лиц и искусственный интеллект, для создания оруэлловской системы социального контроля. Это трагедия для китайского народа и серьезное препятствие на пути страны к глобальному лидерству. Однако было бы преувеличением считать эти факты доказательством провала американской политики. На самом деле американские политики никогда не говорили, что взаимодействие неизбежно приведет Китай к либеральной демократии. Они надеялись, что это произойдет, ждали этого, но были сосредоточены на сдерживании поведения Китая на международной арене – и этого им удалось достичь.



Пересечь черту



При Си Цзиньпине внешняя политика Китая стала более амбициозной и агрессивной: от стремления к ведущей роли в институтах ООН до масштабной инициативы "Один пояс – один путь" и строительства островов в Южно-Китайском море. Все эти шаги говорят об отказе от прежней пассивности на глобальной арене в соответствии с принципом Дэн Сяопина: "Скрывайте свою силу, ждите благоприятного момента". Наращивание военной мощи происходило настолько масштабно, что можно говорить о системной реализации долгосрочного плана. Но какой уровень влияния Китая можно считать приемлемым, учитывая его экономический вес? Не ответив на этот вопрос, Вашингтон не может предъявлять претензии по поводу действий Китая, которые "пересекают черту".



По некоторым оценкам, Китай уже сегодня является крупнейшей экономикой мира. В ближайшие 10-15 лет он займет эту позицию по всем параметрам. Дэн Сяопин советовал "ждать благоприятного момента", когда экономика страны составляла около 1% мирового ВВП. Сегодня она достигает 15%. Китай действительно дождался благоприятного момента и теперь как сильная держава стремится к более значимой роли в регионе и в мире.



Рассмотрим пример другой страны, которая набирала силу в XIX веке, хотя и не в таком масштабе, как сегодняшний Китай. Говоря современным языком, Соединенные Штаты в 1823 г. можно было назвать развивающейся страной, даже не входящей в пятерку ведущих экономик мира. Тем не менее в соответствии с доктриной Монро они объявила все Западное полушарие недосягаемым для европейских великих держав. Пример Америки – не совсем точная аналогия, но он напоминает нам, что, набирая экономическую силу, страны стремятся к большему контролю и влиянию в окружающем пространстве. Если Вашингтон считает любую подобную попытку Китая опасной, значит США отрицают естественную динамику международной жизни и в итоге могут оказаться в "ловушке Фукидида", как выразился политолог Грэм Эллисон, – угрозой войны между восходящей державой и испытывающим страх гегемоном.



Китай вряд ли можно считать смертельной угрозой для либерального международного порядка.



Для Соединенных Штатов противодействие такому сопернику – новый, уникальный вызов. С 1945 г. все крупные государства, поднимающиеся к богатству и влиянию, были ближайшими союзниками или даже квазипротекторатами Вашингтона: Германия, Япония и Южная Корея. Поэтому обычно тревожное явление международной жизни – восхождение новых держав – в США воспринимали благосклонно и без опасений. Китай не просто больше этих государств, он никогда не входил в структуру альянсов и сфер влияния Вашингтона. Поэтому он неизбежно стал стремиться к определенной степени независимого влияния. Вызов для Соединенных Штатов и Запада в целом заключается в том, чтобы определить приемлемый уровень растущего влияния Китая и приспособиться к нему, т.е. иметь запас прочности, если Пекин перейдет опасную черту.



Пока результаты адаптации Запада к подъему Китая выглядят неубедительно. США и Европа не хотят идти на уступки Китаю в ключевых институтах глобального экономического управления – МВФ и Всемирном банке, которые остаются евро-американскими клубами. На протяжении многих лет Китай стремился играть более значительную роль в Азиатском банке развития, но Америка сопротивлялась. В результате в 2015 г. Пекин создал собственный многосторонний финансовый институт – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (работу которого Вашингтон тщетно пытался блокировать).



Помпео заявил – в покровительственной манере, которая вызвала негодование китайских граждан, – что США и их союзники должны "поставить Китай на место". По мнению Помпео, грех Пекина состоит в том, что он тратит на вооружение больше, чем требуется для его обороны. Но то же самое можно сказать и о Соединенных Штатах, и о Франции, России, Великобритании и большинстве других крупных государств. Тут уместно вспомнить определение великой державы – это государство, заботящееся не только о собственной безопасности.



Старый порядок, – где небольшие европейские страны ведут себя как мировые тяжеловесы, а такие гиганты, как Китай и Индия остаются на вторых ролях в глобальных институтах, – не может быть устойчивым. Китай должен получить место за столом лидеров и по-настоящему интегрироваться в структуры принятия решений. Иначе он останется свободным агентом и в одностороннем порядке создаст собственные структуры и системы. Восхождение Китая к глобальной власти – самый значимый новый фактор в международной системе за последние столетия. И это нужно признать.



Не либеральный, не международный, не упорядоченный



Для многих подъем Китая звучит как похоронный звон по либеральному международному порядку – набору правил и институтов, сформулированных в основном США после Второй мировой войны, на которых базируется нынешняя система, где вероятность войны между государствами минимальна, а свободная торговля и права человека процветают. Внутриполитические особенности Китая – однопартийная система, не допускающая оппозиции и несогласия, – и некоторые внешнеполитические действия – делают его проблемным игроком в этой системе.



Однако стоит отметить, что либеральный международный порядок никогда не был таким либеральным, международным и упорядоченным, как сегодня с ностальгией описывают многие. С самого начала он вызывал громкое сопротивление Советского Союза, затем последовала серия срывов сотрудничества между союзниками (из-за Суэцкого кризиса в 1956-м, еще через 10 лет из-за Вьетнама) и частичный уход США при Никсоне, который в 1971 г. отказался от поддержки международного финансового порядка с помощью американских золотых резервов. Либеральный международный порядок с момента зарождения был деформирован исключениями, разногласиями и хрупкостью – такое описание больше соответствует действительности. Соединенные Штаты часто действовали вне норм этого порядка, совершая регулярные военные интервенции с одобрения ООН или без него. С 1947 по 1989 гг., когда США выстраивали либеральный международный порядок, Вашингтон совершил 72 попытки смены режима в мире. Аналогичным образом США вели себя в экономике, занимаясь протекционизмом и при этом протестовали против более мягких мер, принятых другими странами.



Либеральный международный порядок, как и все подобные концепции, никогда не переживал золотого века, но и не ветшал, как утверждают многие. Главные атрибуты этого порядка – мир и стабильности – по-прежнему на своем месте, число войн и аннексий стабильно падает с 1945 года. (Поведение России на Украине – важное исключение.) В экономике это мир свободной торговли. В среднем торговые тарифы между промышленно развитыми странами ниже 3% – в 1960-х, до очередного раунда международных торговых переговоров, они составляли 15%. За последние 10 лет произошел откат по некоторым аспектам глобализации, но при очень высокой базе. Можно сказать, что с 1990 г. глобализация сделала три шага вперед и только один назад.



Китай вряд ли можно считать смертельной угрозой для этого несовершенного порядка. Сравните его действия с поведением России, которая часто поступает как вредитель, стараясь разрушить западный демократический мир и его международные цели и при этом получая выгоду от нестабильности, подстегивающей цены на нефть (главный источник богатства Кремля). Китай ничем подобным не занимается. Если он нарушает правила, скажем, в киберпространстве, то крадет военные и экономические секреты, но не пытается подорвать легитимность демократических выборов в США и Европе. Пекин боится инакомыслия и оппозиции и особенно в отношении Гонконга и Тайваня. Поэтому он использует свое экономическое влияние для цензуры иностранных компаний, если те не поддерживают линию партии. Но это стремление сохранить суверенитет, в отличие от систематических попыток Москвы подорвать и лишить легитимности западную демократию в Канаде, США и Европе. Иными словами, Китай использует интервенционистские, меркантилистские и односторонние действия, но гораздо меньше, чем другие крупные державы.



Подъем однопартийного государства, которое продолжает отвергать концепцию прав человека, представляет собой серьезный вызов. Репрессивная политика Пекина угрожает некоторым элементам либерального международного порядка – например, попытки размывания глобальных стандартов прав человека, действия в Южно-Китайском море и других районах вблизи границ. Все эти случаи нужно рассматривать детально и честно. В первом случае вряд ли можно как-то смягчить обвинения. Китай отвергает очевидные нарушения прав человека, поэтому эту повестку нужно сохранять и укреплять (решение администрации Трампа выйти из Совета ООН по правам человека достигло противоположного эффекта – Пекин получил пространство для маневра).



Тем не менее либеральный международный порядок смог приспособиться к ряду режимов – от Нигерии до ЮАР и Вьетнама – и по-прежнему поддерживает основанную на правилах систему, обеспечивающую мир, стабильностью и цивилизованное поведение государств. Размер Китая и его политика являются вызовом для дальнейшего распространения прав человека, которое началось с 1990-х годов. Но одну сферу потенциального регресса не стоит считать смертельной угрозой более масштабному проекту базирующейся на правилах, открытости и свободной торговле международной системы.



Сдерживание и его цена



Еще одна идея нового консенсуса гласит: некая форма длительной конфронтации с Китаем позволит сдерживать его авантюризм на международной арене и стимулирует внутриполитические преобразования. Мало кого радует термин "сдерживание" времен холодной войны, но многие принимают некую версию этой логики. Теоретически жесткая линия в отношении Китая вынудит его хорошо себя вести и даже проводить реформы. Об этом не принято говорить, но главная идея "ястребов" состоит в том, что сдерживание Китая ускорит падение режима, как произошло с Советским Союзом.



Но Китай – не Советский Союз, неестественная империя, построенная на жестокой экспансии и военном доминировании. В Китае США вступят в конфронтацию с цивилизацией и нацией с сильным чувством национального единства и национальной гордости, которая поднялась и вошла в число великих держав мира. Китай экономически становится ровней, а технологически в некоторых областях даже лидером. Его население в сравнение с американским огромно. Кроме того, Китай – крупнейший мировой рынок практически всех товаров. В стране работают одни из самых быстрых компьютеров на планете, и Пекин обладает крупнейшими в мире валютными резервами. Даже если произойдет смена режима, основные элементы, обеспечившие подъем и мощь страны, сохранятся.



Пентагон с энтузиазмом воспринял идею о том, что Китай является "стратегическим конкурентом" США. По мнению чиновников, это вполне разумный подход. Последние 20 лет американские военные вели борьбу с боевиками в распадающихся государствах, и периодически им приходилось объяснять, почему дорогостоящее вооружение не приносит победу над плохо вооруженным, нуждающимся в деньгах противником. Китай в качестве оппонента – это возвращение в счастливые дни холодной войны, когда Пентагон мог осваивать огромные бюджеты, пугая угрозой войны с богатым, хорошо вооруженным противником с собственными передовыми технологиями. Однако логика ядерного сдерживания и благоразумие лидеров гарантировали, что полномасштабной войны между двумя странами не будет. Каким бы ни был бюджет Пентагона, стоимость холодной войны с Китаем будет баснословной, она деформирует экономику США, раздув военно-промышленный комплекс, как предупреждал когда-то президент Дуайт Эйзенхауэр.



Прибавьте к этому высокую степень взаимозависимости США и Китая. Американский экспорт в Китай вырос на 527% с 2001 г., а в 2018-м Китай был крупнейшим поставщиком товаров в Соединенные Штаты. Есть и взаимодействие между людьми – сотни тысяч китайских студентов учатся в США, а почти пять миллионов американских граждан имеют китайские корни. Соединенные Штаты получили огромную выгоду благодаря тому, что в стране собрались блестящие умы со всей планеты, которые занимаются передовыми разработками, а потом адаптируют их в коммерческих целях. Если США закроют двери для талантов из страны-противника, то быстро лишатся передовой позиции в мире технологий и инноваций.



Нынешний подход администрации Трампа к Китаю характеризуется двумя противоречащими друг другу треками: Вашингтон и отказывается от взаимозависимости и приветствует ее. В торговле основную цель Вашингтона можно назвать интеграционной – заставить Китай больше покупать у США, больше инвестировать в США и позволить американцам больше продавать и инвестировать в Китай В случае успеха эти усилия увеличат взаимозависимость между двумя странами. Такой подход заслуживает похвалы, правда, стоит отметить, что торговые тарифы обычно оказываются дороже для того, кто их вводит, а не для реципиента. По некоторым оценкам, введенные администрацией Обамы тарифы на шины обошлись в 1 млн долларов за каждое сохраненное в США рабочее место. Но в целом подход разумный, хотя и реализуется в рамках узкой повестки "Америка прежде всего", потому что взаимозависимость дает Вашингтону больше рычагов воздействия на Пекин.



С другой стороны, в вопросах технологий подход администрации Трампа очевидно дезинтеграционный. Стратегия заключается в том, чтобы разорвать связи с Китаем и заставить другие страны сделать то же самое – это приведет к расколу мира на два лагеря. Этой логикой объясняется глобальный поход Трампа против Huawei. Однако неутешительные результаты кампании демонстрируют пороки в этой логике. Остальной мир не пошел за США (у которых нет альтернативной технологии 5G, чтобы конкурировать с Huawei). Администрация Трампа просила 61 страну ввести запреты против компании. Пока согласились только три – ближайшие союзники США.



Такие унылые результаты позволяют предположить, какой будет стратегия разъединения. Китай – крупнейший торговый партнер многих стран помимо США, включая ведущих игроков Западного полушария, например Бразилию. Когда их спрашивают об отношении к стратегии разъединения, все мировые лидеры в той или иной степени повторяют ответ, который дал мне глава одного правительства: "Пожалуйста, не заставляйте нас выбирать между США и Китаем. Ответ вам не понравится". Это не значит, что они обязательно выберут Китай, скорее всего, они предпочтут сохранить нейтралитет или играть на два лагеря. Более того, изолированный Китай, выстроивший собственную внутреннюю цепь поставок и технологии, будет защищен от американского воздействия.



Странно, но в большинстве дебатов об американской политике в отношении Китая не затрагивается вопрос об ответной реакции. В Китае тоже есть радикально настроенные руководители, которые многие годы предупреждали, что Соединенные Штаты попытаются задавить Китай и любые признаки амбиций повлекут за собой реализацию стратегии сдерживания. Политика США заставляет эти голоса звучать громче, обосновывая и продвигая то агрессивное и дестабилизирующее поведение, которое США хотели бы предотвратить.



Соединенные Штаты соперничают с Китаем – это факт, и такое положение сохранится в нынешнем столетии. Вопрос в том, должны ли США конкурировать в рамках стабильной международной системы, продолжая попытки интегрировать Китай, или постараться изолировать его любой ценой. Расколотый международный порядок с ограничениями и барьерами в торговле, технологиях и передвижении отрицательно скажется на благосостоянии, возникнет постоянная нестабильность, появится реальный риск вооруженного конфликта.



Сворачивание глобализации, безусловно, является целью многих в администрации Трампа. Сам президент открыто осудил глобализм и назвал свободную торговлю способом ограбить американскую промышленность. Он считает альянсы США устаревшими, а международные институты и нормы бесполезным ограничением национального суверенитета. Правые популисты годами пропагандировали эти идеи. Многие из них, особенно в Соединенных Штатах, правильно поняли, что самый простой способ победить либеральные элиты – спровоцировать холодную войну с Китаем. Удивительно, что те, кто десятилетиями строил либеральный международный порядок, с готовностью поддержали повестку, которая с неизбежностью разрушит его.



Не столь уж секретная стратегия США



Более разумная политика США – сделать Китай "ответственным участником" – еще возможна. Вашингтон должен поощрять использование Пекином своего влияния в регионе и за его пределами, если это способствует укреплению международной системы. Участие Китая в борьбе с глобальным потеплением, распространением ядерного оружия, отмыванием денег и терроризмом нужно приветствовать и ценить. Инициатива "Один пояс – один путь" пойдет на пользу развивающемуся миру, если будет осуществляться открыто и прозрачно или даже в сотрудничестве с западными странами. Пекин, со своей стороны, должен признать критику Вашингтона в вопросах прав человека, свободы слова и свободы в широком смысле.



Самыми опасными точками могут стать Гонконг и Тайвань, где статус-кво очень хрупкий, а баланс сил склоняется в пользу Пекина. Есть данные, что Пентагон провел 18 военных игр, симулирующих конфликт с Китаем из-за Тайваня и во всех победил Китай. Вашингтон должен четко дать понять, что любая победа в таком конфликте окажется пирровой, приведет к экономическому коллапсу Гонконга или Тайваня, массовой эмиграции и международному осуждению. Если Пекин предпримет радикальные действия в отношении Гонконга или Тайваня, возможность сотрудничества с США будет закрыта на годы.



Сделать Китай "ответственным участником" еще возможно.



Новый консенсус по Китаю строится на страхе, что Пекин в какой-то момент может захватить весь мир. Но есть основания верить в американскую мощь и решительность. Ни Советскому Союзу, ни Японии не удалось захватить мир, несмотря на схожие опасения по поводу их подъема. Китай развивается, но сталкивается с рядом внутренних вызовов – от демографического спада до огромных долгов. Он уже изменился и будет вынужден меняться дальше под воздействием сил интеграции и сдерживания. Пекинские элиты понимают, что их страна процветает в стабильном, открытом мире. Они не хотят уничтожать этот мир. Несмотря на десятилетие политической стагнации в материковом Китае, взаимосвязь между подъемом среднего класса и запросом на политическую открытость реальна, как это видно на примере Гонконга и Тайваня, за которыми внимательно следят в Пекине.



Некоторые американские эксперты говорят о китайском стратегическом видении и долгосрочном секретном плане по достижению мирового господства, который терпеливо и последовательно реализуется с 1949 г., если не раньше. Бывший сотрудник Пентагона Майкл Пиллсбери в книге, которую очень хвалят в администрации Трампа, назвал этот план "столетним китайским марафоном". Но более точно выглядит картина, живописующая как страна судорожно переживала тесный альянс с СССР, а потом раскол; "большой скачок", культурную революцию, а затем капиталистическую историю успеха; глубокую враждебность в отношениях с Западом, а потом тесные связи с США, и теперь снова играет во враждебность. Если это марафон, то дистанция имеет очень странные повороты, которые могли привести к катастрофе.



Соединенные Штаты, в свою очередь, с 1949 г. выстраивали структуры и политику для создания более стабильного, открытого и интегрированного мира, помогали странам войти в этот мир и сдерживали тех, кто стремился его разрушить, – и в целом добились впечатляющих успехов. Вашингтон не проявлял неуверенности и не фокусировался на краткосрочной перспективе. Сегодня американские войска по-прежнему находятся на берегах Рейна, защищают Сеул и базируются на Окинаве.



Китай – это новый, серьезный вызов. Но если Вашингтон сохранит хладнокровие и продолжит терпеливо проводить политику "вовлечение плюс сдерживание", вынуждая Китай приспосабливаться, и при этом сам будет приспосабливаться, чтобы дать Китаю пространство для этого, через несколько десятилетий аналитики смогут написать о не столь уж секретном плане США по расширению зоны мира, процветания, открытости и достойного управления на всю планету – о марафонской стратегии, которая сработала. Источник - Россия в глобальной политике

