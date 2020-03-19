Коронавирус: почему власти Таджикистана молчат?

16:41 19.03.2020

Мехрангез Турсунзода, Asia-Plus



Панику в обществе может вызвать не только распространение вируса, но и отсутствие информации о нем.



Уже больше недели, как министерство здравоохранения Таджикистана не отвечает на вопросы СМИ по ситуации с коронавирусом. Не дает информацию и Республиканский штаб по противодействию этой болезни.



Что случилось?



Ничего. На сегодняшний день официально зараженных коронавирусом в Таджикистане нет. С 1 февраля по 18 марта на карантине было 1890 человек. Из них домой отпустили 1426.



В начале марта республиканский штаб по противодействию коронавирусу заявил, что разработает план мер. Что это за меры обществу так и осталось неизвестным. СМИ перестали получать информацию от соответствующих ведомств больше недели назад. Все руководство Минздрава стабильно находится "на собрании". Не ответила на наши вопросы и вице-премьер страны – глава штаба Ширин Исматуллозода.



Из ранее объявленных мер, осуществляются следующие: усилены санитарный, карантинный, миграционный контроль на всех пограничных пропускных пунктах, на всех КПП созданы круглосуточные медицинские и карантинные пункты, тут установлены тепловизоры: каждый прибывший в Таджикистан проверяется на симптомы коронавируса.



В стране, по официальным данным, также приняты меры по созданию запасов лекарств, санитарно-гигиенических средств, продуктов питания.



Что в соседних странах?



На данный момент у всех соседей окружающих нашу страну, есть случаи заражения коронавирусом. В Кыргызстане зарегистрировано 3 случая, в Узбекистане - 23, в Китае – 80 тысяч 928, в Афганистане подтверждены 22 случая.



Во всех соседних странах отменены массовые мероприятия, в том числе, в честь праздника Навруз. В школах и университетах объявлены каникулы. Ведомства отпускают своих сотрудников на удаленную работу. Страны перестали впускать кого-либо за исключением собственных граждан.



В Центральной Азии, кроме нашей страны, коронавирус не выявлен также в Туркменистане. В Казахстане зарегистрировано 37 случая заражения.



Что рекомендует ВОЗ?



Всемирная организация здравоохранения рекомендует без особой необходимости не выходить из дома, избегать мест массового скопления людей. Пожилых людей просят вообще не покидать дом.



Еще одна из мер - держать дистанцию с людьми диаметром в один метр. Часто мыть руки, без необходимости не трогать лицо. Не здороваться за руку, не обниматься.



А как в Таджикистане?



В Таджикистане в целях профилактики коронавируса, власти рекомендовали отказаться от коллективной молитвы в мечетях. Но, при этом в стране планируют массовые мероприятия по случаю празднования Навруза.



В Дангаре прошел Навруз с участием молодежи. Несколько недель как идут репетиции праздника в Худжанде. Здесь, по разным данным, задействованы от 7 до 12 тысяч студентов, старшеклассников общеобразовательных школ города, а также детей из детских садов (!)



На празднование Навруза в Худжанд, кроме дипломатов, приглашены представители творческой интеллигенции и общественности страны.



В честь Навруза во всех парках столицы запланированы концерты и массовые гуляния.



В рамках праздника в Душанбе 23 марта в "Амфитеатре" также состоится концерт таджикских звезд эстрады. В праздничные дни в таджикской филармонии пройдет несколько концертов. Будут в столице и конные скачки.



Вопросы без ответов



Власти практически всех стран мира, включая Центральную Азию ведут активную борьбу с заболеванием – объявляются чрезвычайные положения, на карантин закрываются целые страны, правительства ведут активные кампании по информированию своего населения.



На фоне этих тревожных сообщений таджикское общество задается естественным вопросом: а какая ситуация у нас? Да, по официальной информации в нашей стране пока не выявлены случаи заболевания. Слава богу, если так.



Но есть масса других вопросов, которые требуют ответов: что делает Минздрав и Республиканский штаб, чтобы не допустить распространения болезни в нашей стране? Где можно пройти тест на наличие коронавируса? Какие обеззараживающие мероприятия проводятся в местах массового скопления людей – на базарах, в общественном транспорте, в детских садах, школах, вузах? Достаточно ли у нас на это средств? Будет ли вводиться карантин в наших образовательных учреждениях по примеру соседних стран?..



Панику в обществе может вызвать не только распространение вируса, но и отсутствие информации о нем.