Кыргызский Сом крепко лихорадит. Обменные пункты и банки прекращают продажу долларов

19:04 19.03.2020

19 марта 2020 - Екатерина Улитина



Курс сома вновь лихорадит. Некоторые банки еще вчера ввели ограничение на продажу долларов - не более $1000 в одни руки. Сейчас продажа долларов и евро в некоторых банках приостановлена.

При этом курс сома держится на отметке 73 сома за доллар.



Однако, в обменных пунктах на Моссовете продажу американской валюты остановили еще раньше. Операторы сообщали клиентам, что долларов нет. Те, кто соглашался произвести обмен, назначали цену 75-76 сомов за доллар. При этом на табло курс держался прежним - 73 сома. Часть обменных пунктов закрыты.



Отметим, сегодня утром вновь упал курс рубля до 0,8 сомов. По отношению к доллару российская валюта стоит около 80 рублей. Обвал рубля связан с падением цен на нефть до $25. События на мировых рынках провоцируют рост спроса на доллары в Кыргызстане, что приводит к ажиотажу из-за которого сом лихорадит. Похожая ситуация произошла на прошлой неделе, за несколько часов доллар вырос с 70 до 73 сомов. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на брифинге в правительстве сообщил, что по прогнозам доллар останется на отметке в 73 сома. Для стабилизации ситуации на валютном рынке Национальный банк провел несколько интервенций на общую сумму более $100 тысяч.