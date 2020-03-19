Шерзод Асадов - новый замглавы МИД Узбекистана

19:16 19.03.2020

Шерзод Асадов назначен на должность замминистра иностранных дел Узбекистана



На протяжении многих лет дипломат занимал различные посты. В 2020 году Узбекистан возглавил Экономико-экологический комитет ОБСЕ, и Асадов стал главой этого комитета.



Заместителем главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова стал Шерзод Асадов.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.



Ранее Асадов работал Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Австрии, также был Постоянным представителем Узбекистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организациях в Вене.

В середине января дипломат стал главой Экономико-экологического комитета Постоянного совета ОБСЕ.