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Узбекистан создает "Антикризисный фонд" на сумму 10 трлн сумов
19:23 19.03.2020

Для смягчения негативного воздействия пандемии на экономику при Минфине создается Антикризисный фонд в 10 трлн сумов. Средства направят на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса, поддержку предпринимательства и в социальную сферу.

При Министерстве финансов Узбекистана создается Антикризисный фонд в объеме 10 трлн сумов. Об этом говорится в указе президента "О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений".

На видеоселекторном совещании под руководством президента 19 марта говорилось о наличии рисков снижения темпов роста ВВП Узбекистана в этом году на 1,8%. Ожидается сокращение экспорта на 1,1 млрд долларов, валютных поступлений - на 500 млн долларов, доходов от туризма - на 150 млн долларов, задержка реализации проектов с иностранными инвестициями на сумму 2 млрд долларов.

Средства Антикризисного фонда будут направлены на несколько целей:
Финансирование мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (1 трлн сумов)
обеспечение лечебных и других учреждений лекарственными средствами и медицинскими изделиями, защитными препаратами и тестовыми системами, необходимыми для борьбы с распространением коронавируса;
покрытие расходов по содержанию на карантине лиц, подверженных риску или бывших в контакте с инфицированными лицами;
выделение дополнительных средств на материальное стимулирование медработников, принимающих участие в борьбе с распространением коронавируса, расходов санитарно-эпидемиологической службы республики для проведения защитных мер. В частности, медработникам будет выплачиваться надбавка к зарплате в 120%.
строительство, ремонт, реконструкция и оснащение лечебных и других учреждений, задействованных в мероприятиях по выявлению, профилактике и лечению инфекционных заболеваний.
Поддержка предпринимательства и занятости населения (5,5 трлн сумов)
расширение предоставления Государственным фондом поддержки развития предпринимательской деятельности поручительства и компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам, выданным, в первую очередь на производство, закуп и реализацию социально-значимых потребительских товаров. При этом госфонду поддержки развития предпринимательства выделят 500 млрд сумов;
реализация дополнительных инфраструктурных проектов в регионах республики, направленных на расширение экономической активности и занятости, а также строительства инженерных коммуникаций, прежде всего в малых промышленных зонах.
Расширение социальной поддержки населения с выделением дополнительных средств (0,7 трлн сумов):
для усиления мер по поддержке малообеспеченных семей и увеличения числа получателей пособий, в том числе через Совет Федерации профсоюзов Узбекистана;
Фонду общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений для расширения общественных работ - 200 млрд сумов;
для организации моноцентров "Ишга мархамат" и центров профессиональной подготовки, а также поддержки трудовых мигрантов путем организации их профессионального и языкового обучения;
для предоставления беспроцентных ссуд для выплаты заработной платы работникам субъектов предпринимательства, приостановивших свою деятельность в связи с объявлением карантина.
Обеспечение устойчивого функционирования отраслей экономики (2,8 трлн сумов)
оказание мер государственной поддержки стратегическим предприятиям путем выделения беспроцентных бюджетных ссуд для погашения кредитов, привлеченных под государственную гарантию Узбекистана, а также для осуществления первоочередных расходов;
компенсация части транспортных расходов субъектов предпринимательства, осуществляющих внешнеторговую деятельность;
предоставления дополнительных мер поддержки отраслей и сфер экономики, наиболее подверженных негативному влиянию распространения коронавирусной инфекции, а также коммерческих банков, в случае ухудшения качества кредитного портфеля;
восполнения выпадающих доходов бюджета Каракалпакстана, местных бюджетов областей и Ташкента в связи с предоставлением отсрочек по уплате налогов и снижением предпринимательской активности путем предоставления беспроцентных бюджетных ссуд на срок до трех лет.

Источниками Антикризисного фонда определены средства государственного бюджета, в том числе за счет оптимизации расходов, льготные кредиты международных финансовых институтов и другие источники, не запрещенные законодательством.

Кабинету Министров поручено принять меры по привлечению в 2020 году для поддержки бюджета внешних заимствований в объеме до 1 млрд долларов за счет льготных кредитов международных финансовых институтов и иных источников с целью обеспечения финансирования государственного бюджета и Антикризисного фонда, а также дополнительных средств для финансирования мер по поддержке предприятий реального сектора экономики, экспортеров и коммерческих банков.

Кроме того, правительство в двухнедельный срок должно утвердить комплекс мер по изысканию незадействованных резервов путем совершенствования налогового и таможенного администрирования, обеспечению полноты уплаты начисленных налогов, реализации мер по сокращению "теневой" экономики и внедрению новых эффективных форм налогового и таможенного администрирования.

Источник - gazeta.uz
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