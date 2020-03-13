В Таджикистане начался транзит власти: страна перейдет к неомонархии, - "МК"

19:27 19.03.2020

Обнулять никого не будут, дождутся естественного ухода Рахмона



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон начал готовить передачу власти своему сыну Рустаму. В конце марта 32-летнего отпрыска сделают вторым лицом в государстве. Фактически страна перейдет к неомонархии, руководствуясь при этом формальными демократическими процедурами.



Мэра Душанбе Рустама Эмомали сделали кандидатом в верхнюю палату парламента Таджикистана. Выборы в Национальный совет республики пройдут 27 марта. Всего верхнее палате 33 места, 25 из них займут люди, которых выбрали местные депутаты, еще 8 назначит президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Рустам Эмомали приходится сыном Рахмону, поэтому никто не сомневается, что 32-летний градоначальник в скором времени станет не просто сенатором, а главой Национального совета, то есть вторым человеком в республике. Если президент умрет, уйдет в отставку или станет недееспособным, председатель верхней палаты парламента займет его место, а через 3 месяца состоятся выборы нового главы государства.



Между тем, у Рустама пока нет внушительного опыта государственного управленца. С 2017 года он является мэром Душанбе, а до этого преимущественно занимался футболом. В частности, в ноябре 2007 года для Рустама создали футбольный клуб "Истиклол". Он же его и возглавляет, а с 2008 по 2010 годы даже выходил играть за клуб на поле. "Истиклол" - самый титулованный клуб Таджикистана. Затем сына президента сделали главой Федерации футбола Таджикистана, а в апреле 2019 года - главой Центральноазиатской футбольной ассоциации.

Параллельно со спортивной карьерой Рустам развивалася и как чиновник. С 2009 по 2011 годы он занимался привлечением инвестиций в Таджикистан, а с 2011 по 2017 годы был таможенником.



Политолог Аджар Куртов, рассказал "МК" о том, как в Центральной Азии воспринимают подобные процессы:

- Здесь нет ничего удивительного. Подобные процессы характерны для значительного числа бывших союзных республик. И в Центральной Азии они особенно заметны. После распада СССР произошла архаизация общественной жизни. Вернулись нормы, связанные с продвижением и покровительством родственников, землячеством, коррупцией, пренебрежением правами человека, с непониманием того что есть разделение власти, демократия и многим другим. Клановость - это одна из черт средневековых восточных обществ. Поэтому и в Таджикистане, и в Киргизии, и в Казахстане, и в Туркменистане, и Узбекистане в порядке вещей, когда ближайшие родственники президента становятся крупными фигурами как в бизнесе, так и в политике.



Пример Казахстана, когда крупнейший миллиардер в стране - зять Нурсултана Назарбаева, который формально покинул пост, но фактически контролирует все процессы в стране. В восточном варианте власть неразделима от денег. Обладание властью открывает широчайшие возможности для пользования и обогащения как одного лица, так и членов его семьи.



В Таджикистане тоже самое, потому что ряд ключевых позиций в бизнесе так или иначе контролируются членами многочисленной семьи президента Рахмона, и передача власти по наследственному признаку воспринимается как норма. В западном обществе демократические выборы - это всегда случайность, непредсказуемость, их результат не предопределен. А на Востоке пытаются сделать так, чтобы они были предопределены волей первого лица государства. Для этого отстраняются все кандидаты, которые имеют хоть какую-то возможность составить конкуренцию президенту. Или вообще в отношении политических соперников заводят уголовные дела по обвинению чуть ли ни в тяжких преступлениях типа государственной измены.



Конечно, это делается с определенной осторожностью, потому что современное таджикское общество не может быть изолировано от мировых процессов. Если Рахмон будет делать шаги, которые явно противоречат западному пониманию демократии, то это может негативно отразится и на каких-то его других планах. Поэтому они не сразу ставят преемником ближайшего родственника, а поступают мягче, назначая на различные посты. Как это делает и президент Азербайджана Ильхам Алиев.



В этих странах пост президента не воспринимается, как наемный работник, что есть в США, что должно быть в любой нормальной демократической стране. Там это воспринимается как монарх. Никакого противоречия в сознании большинства населения не происходит. Это воспринимается, как норма. По-другому они и не жили никогда. И общество готово к такому варианту действий властей.



Михаил Катков, Алена Казакова

13.03.2020