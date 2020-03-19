 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.03.2020
22:09  Число погибших от вируса в Италии (3405) превысило показатели Китая (3245)
19:27  В Таджикистане начался транзит власти: страна перейдет к неомонархии, - "МК"
19:23  Узбекистан создает "Антикризисный фонд" на сумму 10 трлн сумов
19:16  Шерзод Асадов - новый замглавы МИД Узбекистана
19:11  Князь Монако Альбер II заболел коронавирусом
19:08  В Жамбылской области Каза рестораны продолжают тайно работать. С вирусом - в приправку
19:04  Кыргызский Сом крепко лихорадит. Обменные пункты и банки прекращают продажу долларов

16:41  Коронавирус: почему власти Таджикистана молчат? - Asia-Plus
16:39  Коронавирус и распад либерального порядка: судьба Европы под вопросом? - Т.Бордачев
16:37  Новый китайский кошмар, - Фарид Закария
16:22  В Таджикистане с 20 марта вновь разрешены массовые молитвы в мечетях
16:21  Экономика эпохи инфекций. Мониторинг мировой экономики
16:08  В ЮжКорее пик эпидемии, похоже, пройден, - Science
16:05  Первая леди Сирии Асма аль Асад: изящные украшения и сильный характер хрупкой женщины
16:00  "У Танюши дел не мало...". Елбасы без президентства. Прошел год
15:58  Берестяная грамота с монгольскими стихами из Поволжья (уникальная находка)
15:50  Авары и Аварский каганат. Что/кто это были? (загадки истории)
15:36  Первый год Токаева. Незаметный герой
15:34  Цена российской нефти Urals упала ниже $19
15:29  КырДепутаты обвиняют вице-премьершу Омурбекову и министра Чолпонбаева в заражении страны
14:27  Узпромстройбанк возглавил Сахи Аннакличев
14:21  Продажа долларов приостановлена в большинстве обменников Нур-Султана и Алматы
13:58  7 новых случаев заражения коронавирусом в Нур-Султане
08:15  КазНацбанк пытается сбить панику на валютном рынке аукционом "по-франкфуртски". Да хоть по баден-баденски, толку то...
07:01  Переводы через платежные системы из России в Таджикистан в прошлом году упали на 20%
06:55  Аркадаг в саксауле. ТуркмВождь приказал отправить студентов-медиков в Каракумы. Лечить тушканов?
06:51  Граждане Туркменистана умерли в Стамбуле от отравления водкой, которой пытались защититься от коронавируса, - "ХТ"
06:47  Коронавирус убивает не только европейцев, но и европейскую интеграцию, - В.Кудрявцев
06:43  Новым премьером Ирака стал бывший разведчик "насровец" аз-Зурфи
06:41  От коронавируса уже страдают русские соотечественники, - А.Докучаева
06:37  В Казахстане 37 больных вирусом (+2 за сутки)
06:35  Коронавирус в Великобритании: слабые - вымрут, - Libеration
06:28  "Верю в друга Си": как коронавирус помог репутации Китая, - Анна Юранец
06:19  В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса (правительственное сообщение)
06:16  Черная оспа в Казахстане, 1971 год: как предотвратили эпидемию..., - Ж.Асылбеков
04:45  Коронавирус: Что Таджикистан должен был сделать еще вчера?
02:27  Пандемия коронавируса спасет человеческие жизни
02:25  Казахстан и коронавирус: к кому мы ближе – к китайцам или к итальянцам? - А.Омирбек
00:58  "Война слов" между Китаем и США переходит в "войну дел", - Вл.Скосырев
00:17  О преимуществах китайской системы перед Западом, - Вл.Малышев
00:14  Предпоследний акт мировой истории, или Под флагом борьбы с коронавирусом, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Число погибших от вируса в Италии (3405) превысило показатели Китая (3245)
22:09 19.03.2020

Число смертей в Италии из-за коронавируса превысило данные по КНР

Число смертей из-за коронавирусной инфекции в Италии достигло 3405. Таким образом, в этой стране из-за COVID-19 скончались больше человек, чем в Китае, где число погибших составило 3245.

Согласно данным за последние сутки, число умерших в Италии от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, составило 427.
Об этом сообщает ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли.
В настоящий момент коронавирусом инфицированы почти 33,2 тыс. итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4,5 тыс.
За последние сутки выздоровели 415 человек, их число достигло 4440.
Накануне сообщалось, что за сутки в Италии от коронавируса погибли 475 человек.

Источник - russian.rt.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584644940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мне выпала честь принять управление страной – Токаев о транзите власти
- Годовщина Токаева: судят по делам
- Правительство обеспечит стабильность цен и бесперебойность снабжения продовольствием
- В Мажилисе установлен особый порядок работы
- Пора протрезветь!
- Нурсултан Назарбаев поручил выделить 200 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом
- Данияр Ашимбаев: Возможно, антивирусные мероприятия и даже карантин могут научить страну работать немного лучше?..
- Обращение заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Дембаева Б.Б. в порядке статьи 31 Закона "О прокуратуре"
- "Жизнь людей важнее отдыха и финансов": как казахстанские власти будут бороться с коронавирусом в режиме ЧП
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  