Ирак во власти безвластия, - А.Веселов

00:04 20.03.2020

Антон ВЕСЕЛОВ | 19.03.2020



Вопрос о выводе американских войск – на первом месте в повестке дня будущего правительства

Развитие событий в Ираке и попытки сформировать там правительство все больше напоминают бесконечный бразильский сериал.



17 марта президент Бархам Салих объявил, что очередным премьер-министром страны будет Аднан аз-Зурфи. На его выдвижении настояли фракция "Наср" и ее лидер – бывший премьер Хейдар аль-Абади. Эксперты полагают, что кандидата поддержал и Муктада ас-Садр. Аднан аз-Зурфи является членом парламента от провинции Неджеф, где ранее был губернатором.



Это решение немедленно вызвало шквал протестов. Коалиция "Фатх" во главе с Хади аль-Амири уже отклонила кандидатуру Аднана аз-Зурфи, назвав его шансы на формирование правительства ничтожными, поскольку при назначении были нарушены основные требования Конституции и кандидат не представляет ведущую парламентскую фракцию, как предписано законом. И само назначение вызвало массу вопросов, поскольку буквально за день в СМИ уверенно называли имя другого претендента, ссылаясь на источники в управлении делами президента.

Глава миссии ООН в Ираке Жанин Хеннис-Пласшерт первой приветствовала назначение Аднана аз-Зурфи. Она заявила, что, "столкнувшись с беспрецедентным кризисом в области безопасности, политики, экономики и здравоохранения, Ирак остро нуждается в эффективном кабинете и национальном единстве". Одобрили это назначение и в Вашингтоне. Госсекретарь Майк Помпео отметил: "Иракцы хотят, чтобы правительство поддерживало суверенитет Ирака, обеспечивало базовые потребности, было свободным от коррупции и защищало права человека. Если недавно назначенный премьер-министром Ирака Аднан аз-Зурфи поставит эти интересы на первое место, он получит поддержку США и международного сообщества".

То, чьи интересы будет защищать Аднан, если ему доведется возглавить новое правительство, секрета не составляет. Про бывшего губернатора известно, что за время его руководства знаковой для шиитов провинцией Неджеф бесследно исчезли почти 500 млн долларов, выделенных на развитие транспортной инфраструктуры, при этом ни один объект строительства так и не был завершен. Семья А. аз-Зурфи проживает в США (штат Мичиган), где владеет солидной недвижимостью (включая два небоскреба), а вклады самого претендента на пост главы правительства в банках США превышают 35 млн долл.

Такой человек не будет совершать никаких действий, способных нанести ущерб Соединенным Штатам, и здесь возникает явный конфликт интересов. Как известно, вопрос о выводе американских войск стоит первым номером в повестке дня будущего правительства, и радикальные шиитские группировки напоминают об этом все чаще.

За последние недели дислоцированные в Ираке войска США и контингенты их союзников оказались не просто объектами атак, но понесли потери, сравнимые с периодом ведения боевых действий. 8 марта в провинции Нейнава в ходе боестолкновения погибли капитан и сержант из состава 2-го батальона Сил специальных операций Корпуса морской пехоты (2nd Marine Raider Battalion, Marine Forces Special Operations). 11 марта в результате ракетного обстрела военной базы "Таджи" в 45 км севернее Багдада были убиты два американских и один британский военнослужащий, 12 получили ранения.



В ответ 13 марта самолеты ВВС США и Великобритании нанесли ракетно-бомбовый удар по складам проиранской группировки "Кятаиб Хизболла" в провинции Вавилон, якобы причастной к атаке на лагерь "Таджи", заявил представитель Пентагона. На самом деле ударам подверглись объекты 19-й пехотной дивизии иракской армии, федеральной полиции и даже местный аэропорт – погибли трое военнослужащих, двое полицейских и один гражданский, 11 человек ранены.



Ответ не заставил себя ждать. 14 марта очередному ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде, а по базе "Таджи" было выпущено более 30 неуправляемых ракет калибра 107 и 122 мм; еще 24 ракеты, готовых к пуску, были обнаружены впоследствии силами безопасности. Согласно официальным сообщениям, более 10 американских военнослужащих получили ранения, некоторые из них – тяжелые.

Одновременно командование ВС Ирака выступило с заявлением, в котором обвинило США "в нарушении принципов партнерства" и призвало коалицию впредь "воздерживаться от любых ответных военных действий". И главное – в заявлении содержится призыв к реализации резолюций парламента о выводе иностранных войск из Ирака.



В этих условиях в Вашингтоне уяснили, что перегнули палку и пошли на попятную – объявили о грядущем закрытии трех военных баз ВС США в Ираке, включая аль-Каим (на границе с Сирией), и о передаче всей структуры иракской стороне. Впрочем, одновременно госсекретарь Майк Помпео предупредил, что "Америка не потерпит нападений и угроз жизни американцев и при необходимости предпримет дополнительные действия в целях самообороны".

Не вызывает сомнений, что проиранские радикальные группировки в Ираке будут наращивать давление с целью вынудить США и их союзников если не вывести войска полностью, то поставить их в жесткие рамки. 17 марта была обстреляна база Бесмая близ Багдада, где дислоцирован испанский контингент. Для давления на Багдад в арсенале радикалов есть широкий набор средств – от продолжающихся массовых акций протеста до действий, которые легко списать на спящие ячейки запрещенного в РФ "Исламского государства"*. Так, 7 марта было взорвано самодельное взрывное устройство на нефтяном месторождении Наджма недалеко от района Гаяра (провинция Нейнава). Судя по тому, что материальный ущерб был минимален, а ранения получили всего три человека, это было предупреждение.