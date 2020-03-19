Американский проект "Большого Ближнего Востока" терпит неудачу, - Дм.Седов

00:05 20.03.2020

Дмитрий СЕДОВ | 19.03.2020 |



К очередной годовщине сирийской войны



15 марта 2011 года считается днем начала вооруженного конфликта в Сирии. В тот день в Дамаске была организована антиправительственная демонстрация, разогнанная полицией, и через некоторое время в стране начались военные действия.



Сегодня уже забылось, что у "арабской весны" и других событий, потрясающих в последние годы Ближневосточный регион, было концептуальное начало – родившаяся в умах американских стратегов идея так называемого Большого Ближнего Востока. В 2006 г. в Armed Forces Journal за подписью полковника Ральфа Петерса появились рассуждения о возможности коренной перекройки политической карты региона. В статье говорилось, что Турцию, Ирак, Иран, Саудовскую Аравию, Пакистан и прочие страны "Большого Ближнего Востока" ожидает распад, а курды, белуджи, арабы-шииты и другие этнорелигиозные группы стоят на пороге обретения государственной независимости.



К тому времени США увязли в Афганистане, в Ираке началось сопротивление оккупантам, Иран распространил свое влияние на Сирию и Ирак, ливанская "Хезболла" наносила чувствительные удары Израилю, оживились сторонники "Великого Курдистана". В Вашингтоне предполагали остановить эти процессы путем создания мощной волны "управляемого хаоса".



Фактически гражданская война в Сирии была разожжена в результате усилий США. Добиться этого удалось в ходе "войны с международным терроризмом", путем вытеснения в Сирию из Ирака вооруженных формирований, состоявших в основном из бывших военнослужащих армии Саддама Хусейна (суннитов). К их атакам против режима Башара Асада примкнули террористы созданного вскоре запрещенного в России "Исламского государства"*, а также дезертиры из сирийской правительственной армии.

Расчленение Сирии было важной частью проекта "Большого Ближнего Востока", но на помощь этой стране пришли Иран, затем Россия. Из Ливана прибыли отряды "Хезболлы". В то же время на стороне противников Башара Асада выступила Саудовская Аравия, где опасались превращения Сирии в часть "шиитского полумесяца" – контролируемую Ираном зону, которая включала бы территории Ирака, Сирии и Ливана. К свержению Асада стремилась и Анкара; при поддержке турецких властей была создана так называемая Сирийская свободная армия.



К 2014 году сирийская вооруженная оппозиция и боевики "Исламского государства"* заняли обширные районы на востоке Сирии. Затем в страну был введен ограниченный контингент войск США (около 2 тыс. человек); американцы взяли под контроль находящиеся в районах, населенных курдами, нефтяные поля.



Сирийская правительственная армия попала в тяжелое положение и сдавала район за районом. Башар Асад был на краю катастрофы, когда осенью 2015 года по его приглашению в Сирию прибыли самолеты российских ВКС. В боевых действиях произошел перелом. Террористические группировки удалось вытеснить с большей части территории САР, исключая провинцию Идлиб на севере страны. В 25 километрах здесь пролегает граница с Турцией, которая еще недавно угрожала уничтожить в Идлибе "все значимые цели" Сирийской арабской армии. Однако цель свержения Башара Асада Анкара больше не ставит; президент Эрдоган борется за то, чтобы сохранить под контролем курдские районы вдоль границы с Турцией.



Не уходят из Сирии и американцы. Глава Пентагона Марк Эспер пригрозил, что "войска США, расположенные в районе нефтяных полей, применят военную силу против любой стороны, которая захочет поставить под вопрос контроль США над этими полями, будь это даже сирийские власти или их российские союзники". Дамаск заявил на это, что "будет бороться за уход США не только из Сирии, но со всего Ближнего Востока".



Отказ Вашингтона поддержать недавнюю турецкую авантюру в Сирии повлиял на региональную обстановку. ОАЭ и Бахрейн восстановили работу в Дамаске своих посольств; Лига арабских государств приступила к обсуждению вопроса о восстановлении членства Сирийской Арабской Республики в ЛАГ.

Однако попытки опрокинуть существующий в Сирии режим принесли народу этой страны огромные страдания. Убито почти 400 тыс. человек. 12 миллионов человек превратились в беженцев, то есть почти половина населения Сирии покинула свои дома. По данным ООН, более 80% сирийцев живут в нищете, жилой фонд и инфраструктура разрушены на 30%. Для восстановления экономики потребуется, по оценкам, от 200 до 400 миллиардов долларов и не менее 15 лет.



Сирийский конфликт не исчерпан. И вряд ли возвращение этой страны к мирной жизни произойдет скоро. Однако по прошествии полутора десятков лет можно сказать, что американский "Большой Ближний Восток" не состоялся. Утвердила свой геополитический статус на Ближнем Востоке Россия. Есть осторожная надежда, что десятый год войны в Сирии станет все же последним, хотя и в этом случае Сирия остается объектом введенных против нее санкций США и Евросоюза, которые, по мнению специалистов, представляют собой один из "самых сложных и далеко идущих санкционных режимов, которые когда-либо вводились".