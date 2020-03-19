Гастарбайтеров в России для подтверждения патента вынуждают сдавать экзамены каждый год, - "НГ"

00:33 20.03.2020

Каким мигрантам не нужен русский язык



Приезжие, работающие в России по патенту, вынуждены ежегодно проходить экзамен по русскому языку для получения нового патента. В Совете Федерации считают, что одной сдачи экзамена будет достаточно, тем более, что оплата теста - это зачастую неподъемная сумма для многих гастарбайтеров. Правозащитники и вовсе настаивают, что якобы прохождение экзамена не означает реального знания мигрантами русского языка. Эксперты утверждают, что те суммы, которые тратятся на организацию такого тестирования, можно было бы направить на реальное обучение иностранцев.



Специалисты в области миграции давно высказываются за максимальное упрощение или вообще отмену данного экзамена для тех иностранцев, которые едут в Россию только на заработки, а значит, не заинтересованных в интеграции. На практике же все ровно наоборот – именно гастарбайтеры обязаны постоянно доказывать владение русским языком. Причем это требование распространяется также на работников из Украины и Белоруссии, для основной массы которых он по сути дела является своим.

Правозащитники называют "правовым нонсенсом" ситуацию, когда человек, работающий на стройке или на улице с метлой, вынужден ежегодно проходить тестирование. Между тем, эта процедура каждый раз обходится приезжим примерно в 5 тыс. руб. И поскольку не всем мигрантам удается с первого раза сдать тест, а платить приходится снова и снова, то "двоечники" в результате решают, что будет дешевле купить сертификат у неких "посредников" между ними и государством.



Этой проблемой уже озадачились в Совете Федерации, согласившись, что поскольку много иностранцев работает в России на протяжении длительного времени, то они уже научились русскому языку и вряд ли забывают его за год. В верхней палате тоже обратили внимание, что для приезжих сдача экзамена становится прежде всего финансовой проблемой.



И действительно, о необходимости "отказа от процедуры повторного тестирования по русскому языку для мигрантов, трудоустроенных на территории РФ" уже заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На пленарном заседании, где обсуждался закон о признании белорусов и украинцев носителями русского языка без прохождения собеседования, спикер СФ напомнила, что жалоб на существующие правила поступает много и что трудовые мигранты, в которых российская экономика нуждается, давно ждут соответствующего решения.

Она отметила, что на этой финансово затратной для приезжих процедуре, как правило, зарабатывает бизнес. "Человек получает гроши. А что такое 5 тыс. руб. для мигранта, который порой получает по 15-20 тыс. рублей в месяц. Не надо издеваться над людьми, не надо потакать тем компаниям, которые "присосались" к этой теме, – наведите в этой сфере порядок", – обратилась Матвиенко к представителям МВД России. Она считает, что достаточно будет одной сдачи: если человек прошел экзамен, то соответствующая справка вносится в базу данных.

Между тем, правозащитники указывают на то, что проблема не столько в процедуре сдачи экзамена, сколько в ее излишней бюрократизации и, как следствие, – в порождаемой этим коррупции. Например, глава "Гражданского содействия" Светлана Ганнушкина ставит вопрос о приоритетах. Дескать, можно, конечно, добиваться формального наличия у приезжих всех обязательных сертификатов, хотя реальный уровень владения языком по-прежнему будет минимальным. Но, может быть, правильнее было бы немалые силы и средства направить на продвижение русского языка в саму среду приезжих? Однако чиновники упорно продолжают придерживаться формального подхода при том, что в России практически нет структур для обучения приезжих. Скажем, минимальные языковые курсы пока организовываются только силами общественников.



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

19 марта 2020