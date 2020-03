За фасадом Всемирного Уйгурского Конгресса, - Аджит Сингх

00:43 20.03.2020 За фасадом Всемирного Уйгурского Конгресса

Аджит Сингх анализирует пытающуюся дестабилизировать Китай схему организаторов смен режимов правого толка, позирующую как народное движение за права человека.



Аджит Сингх, "Consortium News", 9 марта 2020 г. // perevodika.ru



В последние годы немногие темы вызывали столько возмущения на Западе как тема положения уйгурских мусульман в Китае. Ее освещение, как правило, состоит из кажущихся спонтанными утечек информации и проявлений сопротивления пытающихся быть услышанными уйгурских правозащитников, борющихся с деспотическим китайским правительством.

Почти все, что появляется в западных СМИ о китайских уйгурских мусульманах, будь то правда или нет, является результатом тщательно продуманной медиа-кампании, запущенной сетью организаций правых антикоммунистических уйгурских сепаратистов финансируемых и обучаемых правительством США.

Являясь главным инструментом в новой холодной войне Вашингтона против Китая, эта сеть имеет давнюю историю отношений с органами государственной безопасности США и ультраправыми ультранационалистами.

Сердцевиной движения является Всемирный Уйгурский Конгресс (WUC), международная уйгурская организация, которая утверждает, что занимается "мирной, ненасильственной и демократической" борьбой за "права человека". WUC рассматривает северо-западный регион Китая Синьцзян как Восточный Туркестан и считает его жителей мусульман-уйгуров не гражданами Китая, а частью пантюркистского государства, простирающегося от Центральной Азии до Турции.

Как показывает настоящее расследование, WUC – не народное движение "снизу", а зонтичная организация, поддерживаемая правительством США, объединяющая базирующиеся в Вашингтоне подразделения, также в значительной степени зависящие от финансирования и управления США. Сегодня она является лицом и голосом сепаратистской кампании, направленной на дестабилизацию региона Синьцзян Китая и, в конечном счете, на свержение китайского правительства.

Пытаясь устроить цветную революцию с целью смены режима в Пекине, WUC и его ответвления наладили связи с Серыми Волками, ультраправой турецкой организацией, активно вовлеченной в межконфессиональное насилие от Сирии до восточной Азии.

Ни одна из этих связей похоже не волнует спонсоров WUC в Вашингтоне. Во всяком случае, они добавили солидности сети, консолидировав ее в одно из самых мощных политических орудий США в новой холодной войне против Китая.



Реализовано американскими организаторами смен режимов

WUC продвигает себя как "оппозиционное движение против китайской оккупации Восточного Туркистана [sic]", "представляющего общие интересы" и являющегося "единственной законной организацией уйгурского народа как в Восточном Туркестане, так и за его пределами".

WUC со штаб-квартирой в Мюнхене является международной зонтичной организацией с сетью из 33 филиалов в 18 странах мира. WUC и его филиалы – в частности, Уйгурско-американская ассоциация (UAA), Уйгурский проект по правам человека (UHRP) и Кампания за уйгуров – цитируются почти в каждом репортаже западных СМИ об уйгурских мусульманах Китая.

С момента его основания, WUC поддерживался Национальным фондом в поддержку демократии (NED). Имея миллионы долларов налогоплательщиков США, NED оказывал поддержку оппозиционным партиям, группам "гражданского общества" и средствам массовой информации в странах, где целью США была смена режима.

Филип Эйджи, покойный разоблачитель ЦРУ, описывал работу NED как более совершенную версию традиционных тайных операций, организуемых Лэнгли. "В наши дни, объяснял Эйджи, вместо закулисных попыток манипуляций путем подкупа, тайных указаний и т.д., у них теперь есть напарник – Национальный фонд в поддержку демократии, NED".

Оценку Эйджи подтверждал Аллен Вайнштейн, бывший троцкист и один из основателей NED. В 1991 году Вайнштейн говорил The Washington Post: "Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад ЦРУ делало тайно".

Когда в 2004 году был основан WUC, тогдашний старший сотрудник NED по Азии, Луиза Коан Греве, оценила этот шаг как "большое достижение".

NED предоставил WUC миллионы долларов финансирования, в том числе 1,284,000 долларов только с 2016 года, и миллионы долларов дополнительного финансирования организациям, аффилированным с WUC. Гранты предназначены для подготовки уйгурских активистов и молодежи к пропагандистской работе в средствах массовой информации и лоббированию для "повышения уровня информированности и поддержки прав уйгуров" с особым акцентом на Конгресс США, Европейский парламент и Организацию Объединенных Наций.

В 2018 году NED предоставил WUC и его филиалам около 665,000 долларов, согласно веб-сайту NED:

NED играет непосредственную роль в формировании направленности и политики WUC. Помимо инфильтрации в связанные с WUC организации таких сотрудников NED, как Коан Грев, NED с 2007 года спонсирует и организует ежегодные "семинары по обучению руководителей" для WUC.

Многие ведущие члены WUC также работали на руководящих должностях в Радио Свободная Азия (RFA) и Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE / RL). Эти управляемые правительством США информационные агентства были созданы ЦРУ во время холодной войны для распространения пропаганды в Китае и Советском Союзе, а также для разжигания оппозиции коммунизму в их приграничных странах.

Неудивительно, что WUC полностью соответствует внешнеполитической повестке Вашингтона и враждебной стратегии новой холодной войны, ставящей своей целью сдерживание Китая и препятствование его подъему. WUC регулярно лоббирует американских и западных политиков, призывая их изолировать и "усилить давление на Китай", расширить экономические санкции, ограничить связи с Китаем и вывести западные компании из региона.

WUC приветствовал принятие закона о правах уйгуров Палатой представителей США в декабре 2019 года. Законопроект, призывающий администрацию Трампа ввести санкции против правительства Китая, был последним в череде антикитайских достижений.

Эта машина по смене режимов достигла наилучших ее результатов через средства массовой информации, постоянно снабжая ненасытных западных репортеров самозванными уйгурскими диссидентами и историями об ужасах нарушений прав человека. Сфера влияния WUC и его филиалов выходит далеко за рамки корпоративных СМИ, известных повторением тезисов внешней политики Вашингтона – даже якобы противоборствующие, прогрессивные и левые СМИ, такие как The Intercept, Democracy Now! и Jacobin Magazine давали ему некритическую платформу.

Пользуясь нарративом WUC, эти так называемые альтернативные СМИ, похоже никогда не упоминают о тесных связях, налаженных организацией и ее ответвлениями, с органами национальной безопасности США и правыми этнонационалистическими движениями за рубежом. Но эти отношения не являются секретом. Более того, похоже они являются предметом гордости руководства WUC.



Ультраправые корни движения за "права человека"

За фасадом тщательно выстроенного бренда правозащитного движения, уйгурское сепаратистское движение выросло из элементов населения Синьцзяна, рассматривающих социализм как "врага ислама" и которые с самого начала искали поддержки у Вашингтона, подавая себя как жаждущие гегемонии США янычары.

Отцом-основателем этого сепаратистского движения был Иса Юсуф Альптекин. Его сын, Эркин Альптекин, основал WUC и занимал должность первого президента организации. Старший Альптекин упоминается WUC и нынешним президентом Долкуном Иса как "наш покойный лидер".

Альптекин родился на рубеже 20-го века и был сыном местного чиновника из Синьцзяна. В молодости он получил исламское образование, поскольку его семья хотела, чтобы он стал религиозным деятелем.

Во время гражданской войны между националистами и коммунистами в Китае, бушевавшей с 1945 по 1949 годы, Альптекин служил в администрации националистической партии Гоминьдан (KMT) в Синьцзяне. В течение этого периода KMT получила массированную военную и экономическую поддержку Соединенных Штатов, включая миллиарды долларов наличными и военную технику, а также в форме десятка тысяч американских морских пехотинцев развернутых в попытке подавить китайскую революцию.

В то же время, по словам историка Линды Бенсон, Альптекин "стал более активным как в политике Гоминьдана, так и в политике на национальном уровне… и несколько раз лично встречался с [лидером Гоминьдана] Чан Кайши". Для Альптекина и его соратников, продвигающих тюркский национализм и в конечном счете независимость региона, "в равной степени была важна необходимость защиты земель, которые они назвали Восточным Туркестаном, от советского и китайского коммунизма, рассматривающихся как реально существующие опасности для исламских народов".

Для Гоминьдана такие уйгурские активисты как Альптекин были первостепенными кандидатами в региональную администрацию Синьцзяна. Как объясняла Бенсон, "для таких назначенцев существенным требованием были их антикоммунистические и антисоветские взгляды". В своих мемуарах Альптекин признавал, что он "стремился убрать всех русских и левых из правительства", и говорил, что "учебным заведениям также рекомендовалось включать религиозное обучение в свои программы".

Альптекин, ярый противник смешанных браков, старался не допустить браков между ханьскими китайцами и уйгурскими мусульманами. Во время его работы в правительстве религиозные фундаменталисты "нападали на дома ханьцев, женатых на женщинах-мусульманках […] Толпа похищала жен, и в некоторых случаях несчастных женщин заставляли выходить замуж за старых мужчин-мусульман". Несмотря на многочисленные жертвы среди ханьцев, во время Альптекина насилие продолжалось без каких бы то ни было ответных мер правительства.

По мере продолжения гражданской войны, Альптекин, все более раздраженный слабеющей властью националистов, встретился с американскими и британскими консулами в Синьцзяне, умоляя две державы углубить их вмешательство в Китай и регион. В 1949 году, с приближающейся победой китайской революции, Альптекин отправился в изгнание.

В конечном счете Алпьтекин осел в Турции, став лидером уйгурского сепаратистского движения на протяжении всей второй половины 20-го века. Он намеревался заручиться международной поддержкой дела независимости Восточного Туркестана, пытаясь завоевать поддержку ведущих официальных лиц США и крайне правых нео-османских идеологов в Турции.

Будучи лидером уйгурских сепаратистов Альптекин несколько раз обращался к тогдашнему президенту США Ричарду Никсону с просьбой поддержать восточно-туркестанский сепаратизм. В послании к президенту в 1969 году Альптекин заявил о полной поддержке войны США во Вьетнаме: "Мы полны надежды и рады, что США, будучи крепостью свободы, защищают порабощенные страны", – заявил он. Затем Альптекин умолял его "превосходительство" Никсона и США, "самого выдающегося защитника порабощенных наций", поддержать независимость Восточного Туркестана.

Альптекин писал Никсону в следующем 1970 году, чтобы предупредить о пагубности "Красного Китая". Он называл Китай "огромной угрозой, с которой сталкивается весь мир во главе с Соединенными Штатами Америки. Эта угроза сейчас находится в процессе эволюции поглощающим планету. Если упустить время, этот процесс может нарушить баланс в мире в ущерб свободным нациям".

"У всего мира есть основания опасаться Красного Китая, – настаивал Альптекин в письме к Никсону, – потому что он скорее всего станет непреодолимой угрозой на планете ... Сегодня Китай – одна из самых больших наций в мире, где реализовано марксистское учение ... Китай может оказаться еще большей угрозой для всего мира, и эта угроза может привести к полному уничтожению свободных наций, если они не будут благоразумными и предусмотрительными".

Альптекин предлагал Никсону сражаться в "развязанной Китаем войне за мировое господство", поддерживая сепаратистские движения, а именно движение националистов Восточного Туркестана, и "ускоряя процесс расчленения Китайской империи".

Разрабатывая детальную стратегию смены режима для Вашингтона, Альптекин призывал США сформировать поддержку его дела в "свободном мире", создать научно-исследовательский институт для изучения "каждого аспекта" национальных меньшинств, проживающих в Китае, разработать пропагандистскую кампанию в средствах массовой информации для национальных меньшинств используя "радиосеть для трансляций на их языках", "разработать план для обеспечения сотрудничества" национальных меньшинств и "обучения детей родителей-некитайцев высланных за границу".

В 1970 году Алптекин встретился с членами Конгресса США в Вашингтоне и выступил в Палате представителей.



Формирование связей с крайне правыми Турции

Призывая к поддержке Вашингтона, Альптекин установил прочные связи с крайне правыми турками. Их союз опирался на прочную основу антикоммунистического рвения и пантюркистского, нео-османского национализма.

Неоднократно Альптекин встречался с Альпарсланом Тюркешом, фашистским ультранационалистом, который свято верил в турецкое этническое превосходство над меньшинствами, такими как курды и армяне, и для которого искоренение коммунизма среди тюркского населения советской Средней Азии и Синьцзяна было "самой сокровенной мечтой".



Алпарслан Тюркеш и Иса Юсуф Альптекин

Тюркеш долгое время был лидером ультраправой Партии националистического движения (MHP) и ее военизированного подразделения, Серых Волков. По данным The Washington Post, он возглавлял эту смертоносную группу "правых террористов", "безрассудно националистическую и фашистскую или почти таковую, помешанную на истреблении коммунистов". Эта фашистская группа боевиков убила многочисленных левых активистов, студентов, курдов и, как известно, пыталась убить папу Иоанна Павла II.

С помощью военной подготовки США, Тюркеш стал соучредителем турецкой ячейки операции Гладио, поддерживаемой США и НАТО сети "остающихся в тылу противника" антикоммунистических военизированных группировок, совершивших многочисленные террористические акты и диверсии по всей Европе.

Похоже, что Альптекин разделял ненавистническую политику Тюркеша и ультраправых турок, часто выражая антиармянские взгляды, в том числе отрицание геноцида армян и утверждая, что армяне были убийцами невинных турок.

Турецкие правые приняли восточно-туркестанское сепаратистское движение с распростертыми объятиями, обращаясь к ним как к ключевой базе политической поддержки. "Мученики Восточного Туркестана – наши мученики", – заявил Реджеп Тайип Эрдоган, тогдашний мэр Стамбула, на открытии парка имени Альптекина после его смерти в 1995 году.

В последние десятилетия уйгурское сепаратистское движение углубило свои связи с Вашингтоном и органами государственной безопасности США. WUC и его дочерние организации, в том числе Уйгурско-американская ассоциация, Уйгурский проект по правам человека и Кампания за уйгуров, состоят из лиц, имеющих прямые связи с правительством США, военными и истеблишментом занимающимся сменой режимов.

Вдохновленная запущенными правительством США в бывших советских республиках Центральной Азии цветными революциями за свободный рынок, сеть WUC по организации смены режимов поставила четкую цель дестабилизировать Китай и свергнуть его правительство.



Лидеры WUC зарабатывают одобрение Запада

В 2004 году Эркин Альптекин был назначен первым президентом WUC. Эркин – сын крайне правого, ультранационалистического основателя уйгурского сепаратистского движения Исы Юсуфа Альптекина, биография которого анализируется ниже в этой статье. С 1971 по 1995 год Эркин Альптекин работал в финансируемой правительством США медиа-сети Радио Свободная Европа / Радио Свобода.

Выступая на похоронах своего отца в 1995 году, младший Альптекин изложил свои антикоммунистические, сепаратистские взгляды и выразил свое желание разрушить Китай: "Десять лет назад никто не верил, что СССР развалится, а это произошло, как вы сами видите. Многие тюркские страны сейчас свободны. Сегодня то же самое относится и к Китаю. Мы верим, что в недалеком будущем мы увидим развал Китая и независимость Восточного Туркестана".

Эркин Альптекин призывает к "развалу Китая" на похоронах своего отца. Из фильма WUC "Уйгурские лидеры в изгнании".

WUC описывает Альптекина как "близкого друга" Далай-ламы, поддерживаемого США и финансируемого ЦРУ символического лидера тибетского сепаратизма. "Мы очень тесно сотрудничаем с Далай-ламой, – сказал Альптекин The Washington Post в 1999 году. – Он является для нас очень хорошим примером".

В 2006 году Эркина Альптекина сменила на посту президента WUC Рабия Кадир, которая, по ее словам, является мультимиллионером-предпринимателем в сфере недвижимости и торговли, заработавшей на экономических реформах в Китае в 1980-х годах и утверждающей, что когда-то была седьмым самым богатым человеком в стране. Согласно The New York Times, инакомыслие Кадир привело к потере ее Audi, трех ее вилл и обширной деловой империи". Муж Кадир, Сидик Рузи, работал в правительственных СМИ США Голос Америки и Радио Свободная Азия.

Во время своего пребывания на посту президента WUC, Кадир несколько раз встречалачь с тогдашним американским президентом Бушем. Когда Буш вел незаконную войну против Ирака и преследовал мусульман в американском руководстве под эгидой "войны с террором", Кадир обратилась к главе США с просьбой взять на себя дело уйгурских мусульман. "Для меня была большая честь встретиться с президентом", – заявила Кадир. Она "выразила благодарность за продемонстрированную приверженность президента Буша продвижению свободы и демократических реформ в КНР".

На Международной конференции "Демократия и безопасность" в Праге в 2007 году Буш в своем выступлении перед собравшимися дал высокую оценку Кадир как правозащитнице. Конференция была организована Пражским институтом исследований в области безопасности, аналитическим центром, целью которого является продвижение обществ, построенных на основе свободного рынка в посткоммунистических государствах, и Институтом стратегических исследований Адельсона, израильской организацией, названной по имени ультра-сионистского республиканца игорного магната Шелдона Адельсона. Партнерами конференции были правительство США и НАТО.

Кадир поддерживала тесные отношения с Далай-ламой и Вацлавом Гавелом, лидером "бархатной революции", свергнувшей коммунистическое правительство Чехословакии. Гавел был "главным сторонником НАТО" и играл важную роль в расширении западного военного альянса на восток. Кадир называла Гавела "бескомпромиссным защитником правды, справедливости и мира" и указывала на его политические достижения в качестве примера для подражания Китаю. "Видение будущего чешского народа г-на Гавела […] сегодня находит отклик у китайских демократов", – писала Кадир после смерти Гавела и "содержит […] семена для новой эры политических реформ в Китае".

Нынешний президент WUC – Долкун Иса, лауреат премии NED Democracy Award 2019 года. В 2016 году Иса получил премию за заслуги в области защиты прав человека от крайне правого Фонда памяти жертв коммунизма, который был создан правительством США в 1993 году. В своем благодарственном выступлении Иса подчеркнул "сопротивление уйгуров коммунизму" и что "мы не прекратим нашу работу, пока мы не оставим эту разрушительную идеологию, как говорил Рональд Рейган, на "куче пепла истории".

Иса регулярно лоббирует американских и западных политиков с целью углубления программ новой холодной войны путем введения экономических санкций и ограничения связей с Китаем. Среди тех, с кем он встречался в последние годы, – представители Белого дома администрации Трампа, правый сенатор-республиканец Тед Круз, генеральный консул США в Мюнхене и рьяно антикитайский исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гренелл.

Президент Уйгурского конгресса Долкун Иса встретился с послом США в Германии Ричардом Гренеллом в Берлине, чтобы проинформировать его о текущем кризисе в Восточном Туркестане и обсудить пути сотрудничества с ним в будущем. 5 июля 2019 г.

В ноябре 2019 года Иса принял участие в Международном форуме по безопасности в Галифаксе, организованном НАТО и министерством национальной обороны Канады. Там он встретился с ведущими западными политическими и военными деятелями.

В январе 2020 года Иса был принят на мероприятии, организованном Советом представителей британских евреев, правой британcкой израильской лоббистской группой. На этом мероприятии Иса встречался с ультра-сионистской организацией Бней Акива, лидер которой призывал израильскую армию "взять крайние плоти 300 палестинцев" во время карательного нападения Израиля на осажденный сектор Газа в 2014 году.

Омер Канат является председателем Исполнительного комитета WUC. Канат помог основать WUC и был постоянным членом в его исполнительном руководстве. Ветеран службы имеет долгую историю работы с правительством США, от работы в качестве старшего редактора Уйгурской службы Радио Свободная Азия с 1999 по 2009 год до освещения войн США в Ираке и Афганистане и интервьюирования Далай-ламы.

В интервью редактору The Grayzone Максу Блюменталю на церемонии награждения NED в 2018 году в здании Капитолия США Канат отнес к своим заслугам предоставление западным СМИ информации о лагерях для интернированных в Синьцзяне. Однако он признал, что WUC не знает откуда взялись часто повторяемые утверждения о "миллионах задержанных", кроме как из "оценок западных СМИ".



Персонал из агентов служб госбезопасности

Уйгуро-американская ассоциация (UAA), основанная в 1998 году, является филиалом WUC в Вашингтоне. На протяжении многих лет UAA получила миллионы долларов финансирования в форме грантов от NED. Согласно общедоступным налоговым декларациям, группа тесно сотрудничает с правительством США, в частности с Государственным департаментом США, Исполнительной комиссией Конгресса по Китаю (CECC) и Комиссией по правам человека Конгресса США.

"Национальный фонд в поддержку демократии оказал исключительную поддержку UAA", – заявил бывший президент UAA Нури Туркель, "предоставив бесценное руководство и содействие", а также "необходимое финансирование".

Туркель поставил в заслугу NED повышение авторитета UAA и расширение его влияния. Среди главных достижений, на которые он сослался, была встреча с новым правительством Кыргызстана "в течение нескольких недель после того, как [бывшее правительство] было отстранено от власти" после "цветной революции" тюльпанов спланированной США, которая привела к власти прозападный режим.

Выступая на 5-м Конгрессе UAA в 2006 году, Туркель подтвердил повестку смены режима в программах UAA, UHRP и более широкого уйгурского сепаратистского движения, заявив, что "когда мы стали свидетелями "тюльпановой революции" и свержения бывшего правительства Кыргызстана, наши надежды окрепли".

Руководство UAA состоит из сотрудников органов государственной безопасности США, в том числе сотрудников правительства США, Радио Свободная Азия и военно-промышленного комплекса.

Куззат Алтай, племянник Рабии Кадир, является действующим президентом UAA. Алтай также является основателем Уйгурской сети предпринимателей, предлагающей американским уйгурам консультирование "как начать свой собственный бизнес".

В 2019 году его деловая сеть организовала мероприятие в сотрудничестве с ФБР, федеральным правоохранительным органом, печально известным своим наблюдением за американцами-мусульманами и заманиванием бессчетного числа молодых психически нездоровых мужчин-мусульман в сфабрикованные планы терактов.

Среди бывших президентов UAA – Кадир, Алим Сейтофф, бывший корреспондент Радио Свободная Азия (RFA) и нынешний директор Уйгурской службы RFA и Ильшат Хасан Кокбор, работающий в Booz Allen Hamilton с 2008 года.

Booz Allen – известный частный американский военный и разведывательный подрядчик, получающий миллиарды долларов на контрактах с американскими спецслужбами. Эдвард Сноуден работал в этой фирме, когда он пошел на разоблачение глубокопроникающей, всеобъемлющей системы массовой слежки Агентства национальной безопасности.

Основным проектом, вышедшим из UAA и NED, стал Уйгурский проект по правам человека (UHRP). UHRP был основан UAA в 2004 году с NED в качестве основного источника финансирования. NED предоставил UHRP колоссальные $1,244,698 в период между 2016 и 2019 годами.

В UHRP работают лидеры WUC, такие как Омер Канат и Нури Туркель, а также бывшие правительственные чиновники США и старшие сотрудники NED.

Доктор Элиз Андерсон является старшим сотрудником программы UHRP по исследованиям и пропаганде. В 2019 году Андерсон работала в качестве стипендиата Лю Сяобо, занимая должность в Исполнительной комиссии Конгресса по Китаю, названную в честь ультраправого китайского диссидента, который поддерживал колониализм, милитаризм США и "вестернизацию" Китая.

Андерсон утверждает, что с 2012 по 2016 год она "базировалась в Урумчи, региональной столице Синьцзяна", проводя исследование для получения докторской степени. Масштаб ее деятельности в регионе неясен, так как резюме Андерсон указывает, что в течение этого времени она также работала на правительство США в качестве "распространителя информации для жителей Урумчи в посольстве США в Пекине, Китай, 2014–2016 г."

Луиза Коан Грев, бывший вице-президент NED, сегодня является директором UHRP по глобальной пропагандистской работе. Грев ранее работала вице-президентом NED.



Рушан Аббас, любимая "правозащитница"

Еще одна влиятельная организация, вышедшая из сети WUC, – это Кампания за уйгуров. Эту группу возглавляет Рушан Аббас, бывший вице-президент UAA. Подаваемая просто как уйгурская "правозащитница" западными СМИ, в том числе якобы противоборствующей "Democracy Now!", Аббас на самом деле является давним правительственным и военным агентом США.

Аббас гордится своим "обширным опытом работы с правительственными учреждениями США, включая Министерство внутренней безопасности, Министерство обороны, Государственный департамент и различные разведывательные службы США".

Работая на военного подрядчика L3 Technologies, Аббас работала на правительство США и служила на так называемой войне с террором администрации Буша в качестве "консультанта по поддержке операции "Несокрушимая свобода" в Гуантанамо. Аббас "также работала лингвистом и переводчиком в нескольких федеральных агентствах, включая работу в Государственном департаменте США в заливе Гуантанамо на Кубе, а также у президента Джорджа Буша и бывшей первой леди Лоры Буш". Как и многие ее коллеги, Аббас пользовалась возможностью работы на Радио Свободная Азия.

Хотя Аббас однажды поделилась публично своей историей сотрудничества с правительством США, она пыталась удалить свою биографическую информацию из Интернета после ее катастрофического публичного выступления в декабре 2019 года. Во время форума вопросов и ответов Reddit "Спроси меня что угодно" участники назвали Аббас "активом ЦРУ" и постоянным сотрудником правительства США, что вызвало ее попытку убрать свою биографию из интернета.

Помимо сотрудничества с правительством США, профессиональный опыт Аббас включает содействие расширению американского капитализма на глобальном Юге. Она может похвастаться работой с консалтинговыми фирмами, такими как ISI Consultants, "помогающей американским компаниям развивать свой бизнес на рынках Ближнего Востока и Африки". Аббас утверждает, что "обладает более чем 15-летним опытом в развитии глобального бизнеса, стратегическом бизнес-анализе, бизнес-консалтинге и государственных делах на Ближнем Востоке, в Африке, регионах СНГ, Европе, Азии, Австралии, Северной Америке и Латинской Америке".



Чествование Серых Волков

Наряду с обширными связями в Вашингтоне, WUC и уйгурское сепаратистское движение поддерживают тесные связи с крайне правыми турками.

В 2015 году члены группы Серые Волки, принадлежащей Партии националистического движения (MHP), ранее возглавляемых Алпарсланом Тюркеш, напали на южнокорейских туристов в Турции в знак протеста против ситуации в Синьцзяне, приняв их за граждан Китая.

Турецкий лидер партии MHP Девлет Бахчели оправдал нападение. "Как вы сможете различить корейца и китайца?" спросил правый политик. "У них обоих раскосые глаза. Это действительно имеет значение?" Расистские высказывания Бахчели совпали с демонстрацией знамени "Серых волков" с надписью "Мы жаждем китайской крови" в штаб-квартире партии в Стамбуле.

Серые Волки и уйгурские боевики были обвинены национальной полицией Таиланда и аналитиком IHS-Jane в проведении в 2015 году теракта около религиозной святыни в Таиланде, в результате которой погибли 20 человек. Атака была задумана как месть за решение правительства Таиланда репатриировать группу уйгурских мусульман в Китай. Пекин утверждал, что уйгуры направлялись в Турцию, Сирию или Ирак, чтобы присоединиться к экстремистским группировкам, воюющим в регионе, таким как Исламское движение Восточного Туркестана (ETIM), связанное с Аль-Каидой, и Туркестанская исламская партия (TIP).

За несколько месяцев до теракта группа из 200 протестующих, размахивающих флагами Восточного Туркестана, напала на консульство Таиланда в Стамбуле в ответ на репатриацию уйгуров. По сообщениям, эту группу возглавляли Серые Волки и Ассоциация культуры и солидарности Восточного Туркестана. Ассоциацию возглавлял Сейит Тюмтюрк, который занимал пост вице-президента WUC с 2008 по 2016 год и принадлежал к пантеону основателей организации.

WUC продолжает публиковать на своем веб-сайте статьи, восхваляющие и прославляющие Алпарслана Тюркеша, крайне правого ультранационалистического основателя Серых Волков и давнего лидера партии MHP. Его веб-сайт также продвигает поддержку восточно-туркестанского сепаратизма нынешними лидерами MHP и Серыми Волками.

Устанавливая связи с турецкими ультраправыми, ведущие представители WUC обращались к президенту Турции Эрдогану с просьбой взять на себя интервенционистскую роль в Китае, сродни действиям Турции в Ливии и Сирии, где она поддержала усилия США, Запада и ряда экстремистских прокси групп по смене режимов.

В своей статье в The Wall Street Journal в 2012 году Нури Туркель утверждал, что Турция может сыграть ведущую роль в "сплочении демократий", чтобы оказать давление на Китай в Синьцзяне: "Как давний союзник США и сосед Европы, Турция прекрасно подходит на эту роль".

В качестве первого шага в этой стратегии Туркель предложил Турции "организовать конференцию "друзей уйгуров" с демократическими союзниками – подобно тем, которые были организованы для Ливии и Сирии" – для обсуждения видения и политических целей Анкары в отношении уйгурского народа в Китае".

Другие ведущие представители WUC открыто поддержали турецкое военное вмешательство. Политические заявления Сейита Тюмтюрка, который занимал должность вице-президента WUC, подчеркивают экстремистскую и милитаристскую политику, стоящую за тщательно культивируемым имиджем WUC как "мирной и ненасильственной" правозащитной организации.

В 2018 году Тюмтюрк заявил, что китайские уйгуры рассматривают обращения властей Турции "как приказы". Затем он провозгласил, что сотни тысяч китайских уйгуров готовы вступить в турецкую армию и присоединиться к незаконному и грубому вторжению Турции в Северную Сирию "в борьбе во имя Бога" – если так прикажет Эрдоган.

Вскоре после комментариев Тюмтюрка уйгурские боевики на турецкой стороне сирийской границы, одетые в турецкую военную форму выпустили видео, в котором они угрожали начать войну против Китая:

"Слушайте собачьи ублюдки, вы это видите? Мы победим!" восклицает один из боевиков. "Мы убьем вас всех. Слушайте китайцы, убирайтесь из нашего Восточного Туркестана. Я предупреждаю вас. Мы вернемся и победим".

Аджит Сингх (Твиттер: @ajitxsingh) – адвокат и журналист. Он является соавтором книги "Keywords in Radical Philosophy and Education: Common Concepts for Contemporary Movements" (Brill: 2019). Источник - perevodika.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584654180

