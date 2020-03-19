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Русская ханша Ульяна Плещеева и два ее мужа
01:00 20.03.2020

На коротком веку царицы случилось две родины, два супруга, двое детей и один трон.

Вполне возможно, что родилась Ульяна простой степной девушкой. Ее происхождение не выяснили, но может быть и такое, что родители девицы были вполне зажиточными людьми. Вряд ли потомок ханов Золотой Орды взял бы в жены безродную. Но история оставила тут белое пятно.

Трижды хан

Дед юноши Муртаза стал ханом Орды на ее закате. Сначала он просил покровительства в Крыму и жил там на всем готовом, пока в Орде командовал его младший брат. Позже так же успешно на трон сел другой брат, только на какое-то время Муртазе удалось побыть ханом своего государства, которое доживало свой век. Что оставалось делать его потомкам? Только искать себе другие престолы.

Ямгурчи нашел такой престол. Астраханский. Смышленый наследник понимал, что без согласия с Русью это невозможно. Но и слушаться не хотел. Целых три раза он кланялся государю и просил помощи, а после менял политику и переставал поклоняться.

Ульяне досталась роль третьей жены Ямгурчи. Первая супруга чингизида была дочерью мурзы, вторая уже называлась царевной, чьих была младшая - неизвестно. Когда она пошла под венец с Ямгурчи, у старших уже были взрослые дети. Дочь хана Ертугана была почти ее ровесницей. Но не сложилось ей долго быть астраханской ханшей.

Мать наследника

Непокорный характер хана сделал свое дело. Он и в третий раз лишился власти и просто бросил семью и ханство. Но самое обидное было то, что третья жена его была в положении. Своего наследника он так и не увидел.

Когда русские воеводы вошли во дворец Хаджи-Тархана, столицы ханства, они нашли там только жен и дочь сбежавшего правителя, передали власть новому своему избраннику, а женщин собрали в путешествие в Москву.

Только если б им знать, что везут они больше людей, чем думают. Младшая ханша еле успела доехать до русской столицы, прежде чем родила на свет нового ханского принца.

Крещение Ельякши

В то время не везло астраханским ханам не только в своей вотчине. Дальняя родня Ямгурчи хан Ядыгар, правивший в Казани, не удержал независимость от Руси.

Только за то, что он не стал спорить с Москвой и принял православие, его так уж и быть оставили на Руси и дали содержание. А в Казань были посажены крымские Гиреи, а дабы все шло как надо, направили туда воеводу боярина Захария Плещеева.

Его род служил русским царям уже многие годы. Захарий был умен и силен, а вот женки у него не было. Вернувшись в Москву с отчетом, Плещеев был принят государем и получил от него наказ - взять в жены астраханскую ханшу Елъякши с малолетним ханским принцем Ярышты.

Так называла его молодая мать. Однако супругой русского боярина да с ханским придатком царица без крещения стать никак не могла. В тот же день был отдан приказ крестить Ельякши и сына ее русскими именами. По созвучию женщину назвали Ульяною, а наследнику дали русское имя Петр.

Венчали Ульяну с Захарием сразу же. Плещеев получил назначение в Великий Новгород и уехал туда и с женой и с сыном, хоть и басурманином, но уже русским мальчиком Петей.

Много лет прожили душа в душу Ульяна с супругом, и, несмотря на то, что Захарий выезжал в походы, друг друга любили и родили своего мальчика - брата Петру Григория.

Оба Плещеевы послужили Руси во славу.

Источник - СКАЗАНИЕ
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