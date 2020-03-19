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    ЦентрАзия   | 
Большая игра вокруг иранского порта ЧабахарБольшая "игра" вокруг иранского порта Чабахар
01:06 20.03.2020

Денис Юрганов

Иранский юго-восточный порт Чабахар служит центральным пунктом транспортного коридора, который связывает Индию и Афганистан через территорию Ирана. Три государства в мае 2016 года подписали в Тегеране трехстороннее транзитное соглашение, что позволило этим странам, в обход Пакистана, открыть новые маршруты для соединения между собой путем преобразования порта Чабахар в важнейший экономический транзитный узел. Индия заявила, что вложит в этот стратегический проект 500 мл. долларов. В феврале 2017 года был подписан договор аренды порта Шахид Бехешти - 1-й фазы порта Чабахара, между Ираном и индийской компанией "Ports Global Limited". 24 февраля 2019 года в Кабуле произошло официальное открытие транспортного и транзитного коридора. Интересно, что еще до открытия порта Соединенные Штаты в ноябре 2018 года вывели Чабахар из-под действия нового пакета антииранских санкций (сам Иран при этом находится под максимальным санкционным прессингом Штатов), таким образом поддержав (в своих интересах) рост экономики Афганистана и развитие его отношений с Индией. США планируют поддержать развитие иранского порта Чабахар, а также строительство связанной с ним железной дороги, по которой могут доставляться в Афганистан несанкционные товары и иранские нефтепродукты. В планах участников Чабахарского коридора использовать порт в грузоперевозках по транскаспийскому МТК "Север-Юг". В перспективе порт Чабахар может быть соединен с транспортной системой Каспия посредством строящихся железных дорог Чабахар – Захедан, Захедан – Мешхед и восточной железнодорожной ветки коридора "Север-Юг" - "Казахстан – Туркменистан – Иран", которая уже достаточно активно функционирует. В Чабахар продолжают вкладываться, Индия удвоила выделенное финансирование на развитие иранского порта Чабахар в своем законопроекте о государственном бюджете на 2020 год. Правительство Японии также активно финансирует проект. Также у Ирана подписаны контракты по оснащению порта с компаниями из Евросоюза.

Достоинства иранского хаба – это низкая плата за проезд и портовые расходы, а также действующие регулярные линии отгрузки из Чабахара, что облегчают экспорт всевозможных товаров через этот порт. Вдобавок отличные возможности для экспорта через порт предоставляет наличие поблизости рудных месторождений, цементных и клинкерных заводов, экспортные мощности рыболовства и сельскохозяйственной продукции в провинции и короткие расстояния.

Геоэкономический аспект

Пока главные игроки региона Индия и Китай, подрывают торговые стратегии друг друга, Афганистан и Иран формируют стратегические торговые коридоры на территории своих стран. Сухопутный коридор из Афганистана в порт Чабахар соединяет его с Индией по морю, также идет работа над созданием коридора из Персидского залива в Каспийское море, в это время афганский воздушный коридор в Индию обеспечивает параллельный и более прямой торговый маршрут. На этом фоне, экономические коридоры Китая в регионе проходят перпендикулярно: в направлении Север-Юг - через Пакистан в Персидский залив и в направлении Восток-Запад через Иран в Стамбул. Таким образом, порт Гвадар Пакистана и порт Чабахар Ирана находятся в одном геополитическом узле, соединяя очень разные торговые стратегии Великой игры.

Источник - Завтра
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