"В истории Казахстана были и более сложные испытания", - Елбасы обратился к КазНароду

07:22 20.03.2020

Елбасы обратился к народу Казахстана

Он призвал всех казахстанцев поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и правительства, которые реализуются в эти дни.



Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана

Дорогие соотечественники!

Мы стали свидетелями как локальная вспышка коронавируса переросла в глобальную пандемию.

В настоящее время вирус уже преодолел границы более 155 государств, в том числе и Казахстана.

Его география неуклонно расширяется, сопровождаясь ростом числа жертв.

Эта ситуация усугубляется глобальным финансовым кризисом, обвалом на сырьевых и валютных рынках.

Все это оказывает влияние и на нашу страну.

Мы оказались перед лицом крайне непростых угроз, которые в совокупности можно назвать "идеальным штормом".

По сложности задач, решение которых нам требуется найти, нынешнее время в какой-то степени сопоставимо с периодом начала 90-х годов, когда нам было действительно очень тяжело.

В этих условиях призываю всех казахстанцев поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни.

Для защиты от коронавируса властями страны был разработан комплекс превентивных мер.

В данном контексте введение чрезвычайного положения – это важный и необходимый шаг.

Цель этого действия – защита интересов граждан и государства.

Работает специальный штаб по минимизации ущерба от коронавирусной инфекции и стабилизации отечественной экономики.

Делается все возможное, чтобы не допустить перебои с поставками продовольствия, товаров первой необходимости и средств медицинской защиты.

В полном объеме продолжают выполняться все социальные обязательства государства.

Правоохранительные органы обеспечивают порядок.

Всемерная поддержка оказывается отечественным предприятиям, малому и среднему бизнесу.

Прилагаются все усилия, чтобы сохранить рабочие места.

Принимаемые на государственном уровне меры – своевременны и отвечают кризисной ситуации.

Я их поддерживаю!

Вместе с тем, Правительству необходимо разработать сценарий контрмер на случай, если текущий кризис приобретет долговременный характер.

При таком раскладе важно будет подготовить страну и граждан к жесткой экономии и комплексному выходу на траекторию устойчивого развития.

Уважаемые казахстанцы!

Мы говорим: "Кемедегінің жаны бір".

"На корабле у всех одна судьба".

В это сложное время никто не должен оставаться в стороне от общего дела.

Во-первых, Правительство уже обнародовало свои шаги по облегчению нынешнего бремени служащих бюджетной сферы, представителей малого и среднего бизнеса.

Но усилий одного государства недостаточно.

Чтобы эффективно противостоять эпидемии и поддержать экономику следует мобилизовать дополнительные ресурсы.

Каждый гражданин должен внести свой посильный вклад.

Предлагаю создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.

Уверен, что содействие окажут и отечественные предприниматели, которые не оставались в стороне в тяжелые времена.

Аналогичные фонды необходимо образовать в каждом областном центре и городах республиканского значения.

Эту работу должны осуществить акимы соответствующих территорий.

Успешным примером такого общенационального подхода может служить объединительный порыв, благодаря которому в короткие сроки был восстановлен город Арысь.

Во-вторых, я признателен за помощь, уже оказываемую в эти дни населению национальным бизнесом.

Надеюсь, что этот процесс расширится, и к нему присоединятся другие представители частного сектора.

Полагаю, что владельцы компаний могут и должны финансово и морально поддержать людей, которые изо дня в день работают с ними.

К примеру, оплатить нахождение людей во временных вынужденных отпусках либо ввести в практику укороченные рабочие графики.

Призываю представителей отечественного бизнеса не увольнять наемных работников.

Сохранив рабочие места, вы проявите свою солидарность с обществом.

В свою очередь, крупные инвесторы, работающие в сферах добычи и переработки сырья, обрабатывающей промышленности, совместно с Правительством и акиматами должны также поддержать население регионов, в которых они ведут свою деятельность.

Не бросать в трудную минуту своих близких – это в крови казахстанского народа, в его генах и древних традициях.

В-третьих, сегодня требуется оказать поддержку тем, кому она действительно нужна больше всех.

По моему поручению, в рамках проектов партии "Nur Otan" выделено 150 миллионов тенге.

Деньги предназначены для оказания адресной помощи социально уязвимым слоям населения в городах Нур-Султан и Алматы, где был объявлен карантин.

Еще 200 миллионов тенге, по моему решению, направлено из Фонда Первого Президента на противодействие распространения коронавирусной инфекции.

Думаю, что партия Nur Otan проконтролирует правильное расходование финансов на борьбу с коронавирусом в целом.

В-четвертых, необходимо обратить внимание на бесперебойное обеспечение всем необходимым представителей старшего поколения, воспитанников детских домов и пациентов специализированных больниц.

Важно не оставить без поддержки ни одного человека, кто в ней нуждается.

Казахстанцы всегда помогали в трудные времена друг другу.

Свое веское слово здесь должны сказать и представители волонтерского движения.

В-пятых, нам следует поддержать врачей и медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые в эти дни находятся на "передовой" борьбы с пандемией.

На их плечи сегодня ложится большая нагрузка и ответственность.

Общество должно помогать этим людям, проявить понимание, а также ответственно выполнять все их предписания.

Дорогие сограждане!

Наше единство – залог успешного преодоления текущих трудностей.

В истории Казахстана были и более сложные испытания.

Мы благополучно преодолевали их и продолжали дальше работать во благо нашей Родины.

Уверен, что также будет и в этот раз.

С первых дней независимости я знал – путь Казахстана не будет простым и легким.

Мои предположения исходили из того, что история и время будут вносить свои коррективы в наши планы.

Даже в благополучные годы мы готовились к угрозам, которые могли возникнуть в будущем, и создавали необходимые для таких случаев резервы.

Накопленные золотовалютные запасы и средства Национального фонда позволяли нам осуществлять проводимые реформы и в целом поддерживать нашу экономику в трудные годы.

Казахстан располагает всеми необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми.

Это один из результатов нашего курса, в основе которого лежал принцип – "сначала экономика, потом политика".

Нам сложно было строить новое государство "с нуля", но еще сложнее было защитить страну от невзгод и сохранить нашу независимость.

Сегодня у нас есть опыт, а также четкий алгоритм действий.

Я всегда говорил о первостепенной важности консолидации нации, нашего единства и согласия.

Пришло время показать нашу сплоченность.

Призываю всех граждан страны проявить терпение и поддержать принимаемые государством меры.

Пока есть единство – нет высот, которых мы не достигнем!

Символом нашего единения является и приближающийся праздник Наурыз.

В преддверии этого светлого дня хочу пожелать всем нам мира и благоденствия.

Пусть все невзгоды обходят нас стороной.

Уверен, что Казахстан преодолеет все трудности, и мы с честью выйдем на новый этап нашего развития.

Бiз бiргемiз!