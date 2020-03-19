Возможны вторая и последующие волны коронавируса, - Анатолий Вассерман

07:28 20.03.2020

Вассерман предрек вторую волну пандемии коронавируса



Анатолий Вассерман



Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман назвал коронавирус второй "испанкой" и спрогнозировал, как ситуация с его распространением может развиваться в дальнейшем. В авторской колонке на РЕН ТВ он предрек вторую волну пандемии.

Вассерман рассказал, что с весны 1918-го до осени 1920-го новой на тот момент формой гриппа переболел каждый третий житель планеты (около 550 миллионов человек). При этом, по разным данным, погибло от 50 до 100 миллионов.



Болезнь, по его словам, пришла в Европу из Китая через США. Вассерман уточнил, откуда взялось название "испанка": "Испания в Первой мировой не воевала, и цензура не мешала рассказывать об эпидемии. Остальные, несмотря на невероятное изобилие заболевших и умирающих, делали вид, что ничего такого не происходит".

"Болезни с первого раза не исчезают, и нас, скорее всего, ждет новая волна. Может быть, не одна", - предупредил публицист. По мнению Вассермана, распространение "испанки" удалось остановить только из-за того, что смертельная форма погибла вместе с жертвами. При этом сразу после эпидемии мир забыл о ней, потому что не хотел признать себя уязвимым перед болезнью.



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Ранее Вассерман объяснил, почему он навсегда отказался от секса. В юности он поспорил с однокурсником об ограничениях в половой жизни и принял решение никогда не заниматься сексом, чтобы доказать свою точку зрения. По утверждению Вассермана, он не нарушил данного слова.

По последним данным, число погибших из-за коронавируса достигло 9318, общее число случаев заражения составило 223 тысячи, из них выздоровели 85 тысяч человек. Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель.