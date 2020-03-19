Разные стратегии борьбы с коронавирусным кризисом в ЦА, - Брюс Панниер

07:33 20.03.2020 Страны Центральной Азии знали, что коронавирус в скором времени дойдет и до них, тем не менее каждая из пяти стран реагировала на это по-разному.

Еще неделю назад на карте мира с данными о распространении коронавируса можно было видеть обширную территорию к югу от России, к северу от Ирана и к западу от Китая как полностью свободную от вируса.

На этой свободной от вируса территории как раз и расположены пять государств Центральной Азии - Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.



13 марта власти Казахстана подтвердили первые четыре случая заболевания в стране. До этого ни одно из государств Центральной Азии не сообщало о каких-либо подтвержденных случаях несмотря на то, что они находятся между двумя странами, где наблюдались самые сильные вспышки в мире, - Китаем и Ираном.

Два дня спустя о первом выявленном случае сообщил Узбекистан.



18 марта Кыргызстан заявил о своих первых трех случаях заражения коронавирусом: все три пассажира прибыли рейсом из Саудовской Аравии.

Во всем мире в действиях по борьбе с коронавирусом наблюдается мало скоординированности.

Всемирная организация здравоохранения занимается отслеживанием коронавируса и предлагает правительствам рекомендации по замедлению распространения заболевания, но пока каждая из стран справляется с вирусом так, как считает для себя целесообразным.



ОТМЕНА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



Центральная Азия не является исключением, хотя в этом регионе частенько создавалось ощущение, будто правительства не горят желанием первыми принимать какие-то меры, чтобы ни у кого не создалось впечатления, что на их территории есть случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Как результат, в решениях государств было немало колебаний, хотя большинство стран Центральной Азии в итоге избрали одну и ту же тактику.



21 марта страны региона встречают праздник весны Наурыз, который своими корнями восходит к зороастрийской культуре и отмечается этими народами на протяжении веков.

Кыргызстан первым отменил празднование Наурыза. 9 марта правительство запретило проводить массовые мероприятия, а 17 марта ввели ограничение на число собирающихся - не более 50 человек.

Три дня спустя Казахстан объявил о запрете на проведение всех публичных и спортивных мероприятий, собраний и конференций. Это случилось за день до того, как официальные лица сообщили о первых подтвержденных случаях коронавируса.



13 марта сайт gazeta.uz передал, что Узбекистан не планирует отменять празднование Наурыза. Но всего через два дня, после подтверждения узбекскими властями первого случая заболевания коронавирусной инфекцией, премьер-министр Абдулла Арипов объявил, что "празднование Навруза и связанных с ним массовых мероприятий отменено".



Таджикистан - где по состоянию на 18 марта сообщений о коронавирусной инфекции нет - по-прежнему продолжает планировать празднование Наурыза.

13 марта Таджикская редакция Азаттыка сообщила, что центральная площадь в столице Душанбе украшена и готова к торжествам, даже если некоторые жители и не в праздничном настроении, а в городе Худжанд на севере страны запланировано грандиозное мероприятие, которое посетит президент Эмомали Рахмон.



В Туркменистане, где чиновникам очень сложно даже просто сказать вслух слово "коронавирус", правительство, как известно, принуждает людей посещать государственные мероприятия. Этот год не является исключением. Людей по всей стране вызывают для участия в репетициях по подготовке к празднованию Наурыза.

Точно так же правительства пяти стран по-разному подходят к функционированию школ и мечетей.

В Таджикистане школы открыты, но в начале марта некоторые имамы в Душанбе сказали верующим, чтобы они воздержались от посещения мечетей и молились дома. Один имам заявил, что этот шаг был сделан "для предотвращения распространения коронавируса".



РУКОПОЖАТИЯ НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ



13 марта Духовное управление мусульман Казахстана сообщило, что мечети остаются открытыми, но при этом проинструктировало, что 30-минутная проповедь, которая ведется перед началом намаза, приостанавливается. Духовное управление мусульман Казахстана рекомендовало совершать ритуальные омовения дома перед приходом в мечеть, во время посещения мечети носить маску, избегать рукопожатий и после окончания молитвы сразу же расходиться.

С 16 марта до 15 апреля в Казахстане действует чрезвычайное положение. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил 15 марта, что школьники выйдут на каникулы раньше срока, а студенты вузов переходят на онлайн-обучение.

Затем Духовное управление мусульман сообщило: "В связи с объявлением в государстве чрезвычайного положения, а также с высоким риском распространения болезни, в мечетях временно будет приостановлено чтение пятничной молитвы".



В Узбекистане все учебные заведения - от дошкольных до университетов - закрыты. В этот период государственное телевидение будет вести образовательные программы.

16 марта Духовное управление мусульман Узбекистана временно отменило пятничные молитвы в мечетях и рекомендовало верующим совершать свои молитвы дома.

14 марта Совет безопасности Кыргызстана провел заседание и распорядился закрыть все школы и университеты на три недели начиная с 16 марта, но детские сады будут по-прежнему открыты.



В тот же день Духовное управление мусульман Кыргызстана последовало примеру Казахстана и распорядилось сократить длительность пятничных молитв, а также рекомендовало пожилым людям, женщинам и детям оставаться дома. Однако 17 марта, после объявления властями о предстоящем закрытии границ Кыргызстана, Духовное управление мусульман предписало временно отменить проведение пятничной молитвы в мечетях страны и предложило читать пять ежедневных молитв дома.

Туркменистан же, напротив, не стал закрывать свои учебные заведения. Мечети остаются открытыми, а имамы продолжают читать молитвы за здоровье президента Гурбангулы Бердымухамедова и его семьи.



ЗАПРЕТ НА АВИАСООБЩЕНИЕ



Все пять стран закрыли авиасообщение с большинством государств и составили списки иностранных граждан, которым либо временно отказано во въезде, либо они должны пройти период карантина при въезде.

Туркменистан, который, как и Таджикистан, по состоянию на 18 марта официально не сообщал о случаях заболевания коронавирусной инфекцией, перенаправил все рейсы, прибывающие из-за рубежа, в аэропорт Лебап в восточной части страны, где власти установили зону карантина. В этой зоне находятся по меньшей мере десятки людей.

Таджикистан оказался несколько непоследовательным в своих решениях - сначала, в конце февраля, власти запретили авиасообщение с 35 странами, однако 3 марта список был сокращен до пяти стран: Китая, Ирана, Афганистана, Италии и Южной Кореи. 16 марта рейсы в Узбекистан и Россию были отменены в ответ на то, что эти страны отменили свои рейсы из Таджикистана.

Узбекистан и Казахстан закрыли свои границы сразу после того, как были подтверждены первые случаи коронавируса. Кыргызстан последовал тем же путем, объявив 17 марта, что иностранцам запретят въезд в страну, хотя таджикская граница с Кыргызстаном 17 марта была еще открыта.

17 марта власти Казахстана объявили, что два крупнейших города страны - Алматы и столица Нур-Султан - будут с 19 марта на карантине. Для контроля за передвижением в двух городах и в их округе выставлены блокпосты, а с 18 марта подразделения биологической защиты вооруженных сил приступили к проведению дезинфекционных работ.

Блокпосты на въезде и остановка пассажирского сообщения:



Правительства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана продолжают уверять своих граждан в том, что причин для паники нет и что основные товары по-прежнему будут оставаться в продаже и по фиксированным ценам.

Несмотря на эти заверения, поступали сообщения о том, что в Таджикистане и Узбекистане люди помчались в магазины и на базары закупаться товарами в ожидании будущего дефицита, а также, что во всех пяти странах был замечен резкий рост цен.



Аналогичные сообщения появились 17 марта в столице Кыргызстана Бишкеке после того, как в стране было объявлено о первых случаях коронавируса.

В числе позитивных событий - разговор 18 марта по телефону президентов Казахстана и Узбекистана по проблеме коронавируса, что является одним из немногих признаков регионального сотрудничества в борьбе с этой общей угрозой.



Туркменистан находится в тяжелом экономическом кризисе более четырех лет - при этом никогда публично не признавая наличия каких-либо сложностей, - и правительство продолжает избегать любых упоминаний о вирусе или проблемах с лекарствами или продуктами питания, что для туркмен является обыденным явлением.

Тем не менее президент Бердымухамедов недавно порекомендовал своим гражданам прибегнуть к традиционному средству - сжиганию дикого растения руты, чтобы предотвратить болезни.

Туркменистан окружен странами, которые сообщили о случаях коронавируса, а южный сосед Иран остается одной из самых горячих точек в мире по вспышке вируса. Тем не менее туркменское правительство вряд ли подтвердит какие-либо случаи, если только ситуация не станет крайне тяжелой.



Брюс ПАННИЕР,

При подготовке статьи были использованы материалы центральноазиатских редакций Радио Свобода.

Перевела с английского языка Алиса Вальсамаки.

19.03.2020 Источник - rus.ozodi.org

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