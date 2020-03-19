|10:40 Вирус COVID-19 возник в результате "естественного отбора в нечеловеческом организме", - Nature Medicine
10:31 Коронавирус растворился в горячих точках Ближнего Востока, - М.Беленькая
08:38 Руководство по интимной близости во время вспышки коронавируса, - Даниэлла Ренвик
08:30 Мировая нефтяная война - кто дольше может терпеть боль, - Ян Бреммер
08:28 Китай здоровеет - мир завидует, - "Къ"
08:21 Небо - стоп! Таджикистан останавливает авиа-перелеты
07:43 КазахстанCOVID + 5 (3 в Алматы и 2 - в Караганде)
07:40 К уголовной ответственности привлечены спекулянты-масочники в Алматы
07:37 Коронавирус или ядерная война: почему пандемия вызвала такой страх, - М.Ростовский
07:33 Разные стратегии борьбы с коронавирусным кризисом в ЦА, - Брюс Панниер
07:28 Возможны вторая и последующие волны коронавируса, - Анатолий Вассерман
07:22 "В истории Казахстана были и более сложные испытания", - Елбасы обратился к КазНароду
07:16 COVIDу на вид: бороться с вирусом предложили по сценарию Кореи и Сингапура, - Я.Костенко
01:06 Большая "игра" вокруг иранского порта Чабахар
01:01 Остановит ли коронавирус глобализацию в привычном понимании? - Г.Фаррелл, А.Ньюман
01:00 Русская ханша Ульяна Плещеева и два ее мужа (история)
00:57 Страна на двоих: что в Казахстане изменилось при президенте Токаеве, - И.Кармазин
00:56 А вас я попрошу убраться: из-за чего обострился конфликт Китая и США, - Н.Портякова
00:54 Китай сосредоточивается. Стратегия и тактика начальной фазы холодной войны, - Ю.Тавровский
00:51 Олигархат как последний бастион украинской суверенности, - А.Ганжа
00:47 Квантовая революция: на что способна "атомная бомба XXI века"?
00:43 За фасадом Всемирного Уйгурского Конгресса, - Аджит Сингх
00:33 Гастарбайтеров в России для подтверждения патента вынуждают сдавать экзамены каждый год, - "НГ"
00:05 Американский проект "Большого Ближнего Востока" терпит неудачу, - Дм.Седов
00:04 Ирак во власти безвластия, - А.Веселов
00:00 Идеи для будущего, - Сергей Караганов
|КазахстанCOVID + 5 (3 в Алматы и 2 - в Караганде)
07:43 20.03.2020
Зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусом в Казахстане, два из них в Караганде
Два случая зафиксировано в Караганде и три в Алматы.
В Казахстане выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом - три в Алматы и два в Караганде, передает zakon.kz.
Зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - 2 случая, - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
Официальный представитель министерства Диас Ахметшарип рассказал некоторые подробности.
По Караганде два случая - это пассажиры рейса 0324 - Минск - Караганда. Первый 1971 года рождения, второй - 1972. По Алматы три случая - девушка 1982 года рождения и девушка 1979 года рождения прибыла к нам из Берлина. Гражданин 1997 года рождения прибыл из Франции. Состояние всех удовлетворительное. Всего по стране 49 случаев. Летальных исходов нет, - сказал он.
Ранее сообщалось,что летевший в Нур-Султан самолет из Минска посадили в аэропорту Караганды. На борту находились 67 человек, они переведены на карантин.