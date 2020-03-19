КазахстанCOVID + 5 (3 в Алматы и 2 - в Караганде)

07:43 20.03.2020

Зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусом в Казахстане, два из них в Караганде

Два случая зафиксировано в Караганде и три в Алматы.



В Казахстане выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом - три в Алматы и два в Караганде, передает zakon.kz.



Зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - 2 случая, - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.



Официальный представитель министерства Диас Ахметшарип рассказал некоторые подробности.



По Караганде два случая - это пассажиры рейса 0324 - Минск - Караганда. Первый 1971 года рождения, второй - 1972. По Алматы три случая - девушка 1982 года рождения и девушка 1979 года рождения прибыла к нам из Берлина. Гражданин 1997 года рождения прибыл из Франции. Состояние всех удовлетворительное. Всего по стране 49 случаев. Летальных исходов нет, - сказал он.



Ранее сообщалось,что летевший в Нур-Султан самолет из Минска посадили в аэропорту Караганды. На борту находились 67 человек, они переведены на карантин.