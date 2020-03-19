|Небо - стоп! Таджикистан останавливает авиа-перелеты
08:21 20.03.2020
В Таджикистане сегодня в полночь закроются на прилет и вылет все аэропорты
Глава Агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода распространил соответствующее письмо всем местным и зарубежным авиакомпаниям с уведомлением о закрытии воздушных гаваней Таджикистана.
Копия письма имеется в распоряжении "Азия-Плюс". В письме не указан срок, до которого будут закрыты аэропорты республики.
"С целью предотвращения распространения короновируса и обеспечения безопасности граждан Таджикистана указываю отложить всем авиакомпаниям свои авиарейсы, начиная с 20 марта 2020 года", - указано в письме.
Азиз Набизода, заместитель главы Агентства гражданской авиации, подтвердил, что соответствующее письмо было направлено авиакомпаниям, но отказался от подробных комментариев.
Эту информацию "Азия-Плюс" подтвердили в двух зарубежных авиакомпаниях, выполняющих авиарейсы в Таджикистан.
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Вопрос, что будет с пассажирами рейсов, которые должны были прилететь в Душанбе и Худжанд, или вылететь из этих аэропортов, пока авиационнные власти не комментируют.
В Посольстве России в Таджикистане создан штаб ситуационно-кризисного реагирования, который принимает круглосуточно звонки по телефону: (+992) 901 605 010.
Напомним, что наземные пути через соседние страны в Таджикистан ограничены. Узбекистан и Кыргызстан приняли решение ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в свои страны. Так что, добраться до Таджикистана наземными путями почти невозможно.
На сегодняшний день официально зараженных коронавирусом в Таджикистане нет. С 1 февраля по 18 марта на карантине было 1890 человек. Из них домой отпустили 1426.
Уже больше недели, как министерство здравоохранения Таджикистана не отвечает на вопросы СМИ по ситуации с коронавирусом. Не дает информацию и Республиканский штаб по противодействию этой болезни.