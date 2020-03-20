Китай здоровеет - мир завидует, - "Къ"

08:28 20.03.2020

КНР справляется с коронавирусом и предлагает помощь России и другим странам



Китайские власти утверждают, что практически справились с коронавирусом: впервые с начала эпидемии в стране не зарегистрировано ни одного "локального заражения" - то есть все заболевшие привезли COVID-19 из-за рубежа. На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором лидеры выразили приверженность идее глобального объединения усилий по борьбе с пандемией ради "строительства сообщества единой судьбы". Только словами в Пекине ограничиваться не собираются - там выражают готовность поставить в Россию медицинские товары, в которых она "испытывает экстренную необходимость".



18 марта в международном аэропорту Мальпенса неподалеку от Милана приземлился самолет. По трапу сошли 13 медицинских работников из Китая. Кроме них лайнер привез 9 тонн груза - дыхательных аппаратов, двухканальных насосов, аппаратов для мониторинга жизненных показателей и реактивов для лабораторных исследований. Все это - помощь охваченной эпидемией Европе в борьбе с коронавирусом.

Это был уже второй рейс со специалистами и гуманитарной помощью, который Китай отправил в Милан. В среду и четверг такие же рейсы прибыли во Францию: гости из КНР привезли 1 млн медицинских масок и хирургических перчаток. Китайская помощь была отправлена в Испанию, Польшу, Нидерланды, даже в Ирак. Были даны обещания помочь Сербии. Не осталась без предложения помощи и РФ.



"В качестве благодарности за поддержку России мы готовы активно проработать вопрос оказания ответной помощи в виде поставок грузов, в которых ваша страна испытывает экстренную необходимость",- сказал китайский министр иностранных дел Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым 18 марта, подчеркнув важность усилий всего мирового сообщества для борьбы с COVID-19.



В продолжение разговора министров по телефону поговорили и лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин. "Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса с учетом того, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией. C российской стороны дана высокая оценка достигнутых руководством КНР и всем китайским народом результатов в противодействии распространению заболевания",- говорится в сообщении пресс-службы Кремля. В свою очередь, агентство "Синьхуа" цитирует Си Цзиньпина, заявившего: "Китай намерен идти одним путем вместе со всеми странами, в том числе с Россией, основываясь на идее строительства сообщества единой судьбы, усиливать международное сотрудничество в рамках борьбы с эпидемией, делиться опытом в мерах профилактики и контроля, а также лечения".

Эксперт фармацевтического рынка, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с "Ъ" заявил: китайская сторона говорит в первую очередь о поставках в РФ средств защиты, которые не требуют длительных процедур регистрации, как в случае с лекарствами. По данным эксперта, первая партия медицинских масок уже направлена в Россию.

В Минздраве РФ оперативно не смогли ответить на запрос "Ъ" о том, насколько необходима помощь со стороны Китая и насколько реально с точки зрения российского законодательства ее принять.



В целом власти РФ рапортуют о том, что ситуация находится под контролем. В среду Федеральная антимонопольная служба сообщила о дефиците медицинских масок в Москве и Московской области. Однако первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в тот же день заверил: Министерство промышленности и торговли принимает меры для наращивания производства "средств индивидуальной защиты", в том числе масок и антисептиков. В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об отмене с пятницы на один месяц "всех, в том числе таможенных, ограничений для поставок товаров первой необходимости". "Мы вводим зеленый коридор для импортеров и для крупных торговых сетей. На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины",- пояснил господин Мишустин. Такая мера в числе прочего позволит быстрее и эффективнее распорядиться возможными поставками из КНР.



Пик эпидемии в Китае пройден



Китаю, активно предлагающему помощь всему миру, есть чем гордиться. В четверг власти сообщили, что за прошедшие сутки в стране не было зарегистрировано ни одного случая передачи COVID-19 от человека человеку внутри страны. Как отмечает государственное информагентство "Синьхуа", все 34 зараженных, которые были обнаружены, приехали из-за рубежа и ни один из них не был зафиксирован в провинции Хубэй - первоначальном эпицентре эпидемии.

Мы ожидаем, что к середине или к концу марта перестанем фиксировать случаи заболевания COVID-19",- рассказала газете "Жэньминь жибао" Ли Ланьцзюань, руководитель Государственной лаборатории по диагностике и лечению инфекционных заболеваний.



Сообразно снижающейся угрозе отменяются и ограничения в городах: Ухань - столица провинции Хубэй - остался последним городом с "высоким риском заражения", но и там людям разрешили выходить на улицы и гулять на придомовой территории, не покидая ее. Если в течение двух недель новых случаев заболевания выявлено не будет, ограничения могут быть сняты окончательно.

Власти страны уже переключаются на преодоление экономических последствий кризиса. Выступая на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, Си Цзиньпин заявил, что значительную угрозу экономической ситуации несет эпидемия не в Китае, а за его пределами.

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Он потребовал стимулировать предприятия и учреждения в пострадавших от эпидемии районах возобновлять работу и предложил выдавать жителям таких районов специальные медицинские справки, подтверждающие их безопасность. "Люди с такими справками на руках не должны сталкиваться с новыми препятствиями и подвергаться мерам изоляции",- отмечается на сайте "Синьхуа". Власти страны также рапортовали о возобновлении строительства 93% всех замороженных железнодорожных проектов и пообещали сохранить трансграничные цепочки поставок, стимулировать торговлю, а также проведение выставок и инвестиционную активность.

Алексей Наумов, Павел Тарасенко, Мария Котова, Валерия Мишина

№50 от 20.03.2020, стр. 4